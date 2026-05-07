VİDEO: Jamie Carragher'ın canlı yayın sırasında PSG teknik direktörü Luis Enrique'den kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kaldığı o garip anı izleyin

"Luis, Dortmund'daki yarı final maçındaki davranışımdan dolayı özür dilemek istiyorum," diye söze başlayan eski Liverpool oyuncusu, PSG teknik direktörüne seslendi. "Üzerimde Dortmund atkısı vardı, ama hepimizin bildiği gibi, bazen birkaç kadeh içtiğimizde kendimizi biraz kaptırıyoruz. Bu yüzden özür dilerim. Takımınızı ve geçen yıl yaptıklarını çok sevdik ve son iki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde sizi izlemek büyük bir zevkti. Tekrar finale kaldığınız için tebrikler, aferin efendim."

Enrique, önceki küçümsemeye rağmen kalıcı bir kin beslemediğini göstererek bu jesti nezaketle kabul etti. "Teşekkürler, teşekkürler," diye yanıtladı eski Barcelona teknik direktörü. "Özür dilemenize gerek yok. Çok mutluyuz, bu normal."

Anlaşmazlığın kaynağı, Borussia Dortmund ile PSG arasında oynanan 2024 yarı finaline kadar uzanıyor. Carragher, o maçta takım elbisesini ve kravatını çıkarıp Bundesliga devinin ultras grubuna katılmasıyla gündeme gelmişti. Yayın sırasında, "Sarı Duvar"ın önünde dururken sekiz bardak bira içtiğini itiraf etmiş, ardından Jadon Sancho ile yaptığı röportajda dilinin dolandığını göstermişti.

Efsanevi Danimarkalı kaleci Peter Schmeichel, o sırada Enrique'nin medya alanına girdiğini, Carragher'ı rakip takımın atkısını takmış halde gördüğünü ve hemen oradan ayrıldığını açıklamıştı. Dortmund basın sorumlusu da, yorumcunun resmi protokolleri atlayarak Sancho'yu sohbet etmek için yanına çağırması nedeniyle öfkelenmişti. Carragher, Westfalenstadion'daki neredeyse herkesi kızdırdığı için meslektaşları tarafından şakayla karışık "ceza köşesine" gönderilmişti.