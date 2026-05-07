VİDEO: Jamie Carragher'ın canlı yayın sırasında PSG teknik direktörü Luis Enrique'den kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kaldığı o garip anı izleyin
Enrique nihayet CBS ile ilgili sessizliğini bozdu
PSG'nin Bayern Münih'i toplam skorla mağlup etmesinin ardından, eski Manchester City savunma oyuncusu ve CBS Sports yorumcusu Micah Richards, İspanyol teknik direktörün Carragher'ın geçmişteki davranışları nedeniyle mikrofonlardan kasıtlı olarak kaçındığını öne sürdü. PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin kendi röportajı sırasında arabulucu rolünü üstlenmesiyle bir ilerleme kaydedildi. Biraz ikna edildikten sonra Enrique nihayet yayına katıldı ve stüdyoda büyük bir coşku yaşandı. Sunucu Kate Scott, takımın "dostluğunu kaybettiğinden" korktuğunu belirtti ve bu da Liverpool efsanesinin pişmanlık duymasına neden oldu.
Carragher’ın Dortmund maçındaki davranışları için özrü
"Luis, Dortmund'daki yarı final maçındaki davranışımdan dolayı özür dilemek istiyorum," diye söze başlayan eski Liverpool oyuncusu, PSG teknik direktörüne seslendi. "Üzerimde Dortmund atkısı vardı, ama hepimizin bildiği gibi, bazen birkaç kadeh içtiğimizde kendimizi biraz kaptırıyoruz. Bu yüzden özür dilerim. Takımınızı ve geçen yıl yaptıklarını çok sevdik ve son iki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde sizi izlemek büyük bir zevkti. Tekrar finale kaldığınız için tebrikler, aferin efendim."
Enrique, önceki küçümsemeye rağmen kalıcı bir kin beslemediğini göstererek bu jesti nezaketle kabul etti. "Teşekkürler, teşekkürler," diye yanıtladı eski Barcelona teknik direktörü. "Özür dilemenize gerek yok. Çok mutluyuz, bu normal."
Anlaşmazlığın kaynağı, Borussia Dortmund ile PSG arasında oynanan 2024 yarı finaline kadar uzanıyor. Carragher, o maçta takım elbisesini ve kravatını çıkarıp Bundesliga devinin ultras grubuna katılmasıyla gündeme gelmişti. Yayın sırasında, "Sarı Duvar"ın önünde dururken sekiz bardak bira içtiğini itiraf etmiş, ardından Jadon Sancho ile yaptığı röportajda dilinin dolandığını göstermişti.
Efsanevi Danimarkalı kaleci Peter Schmeichel, o sırada Enrique'nin medya alanına girdiğini, Carragher'ı rakip takımın atkısını takmış halde gördüğünü ve hemen oradan ayrıldığını açıklamıştı. Dortmund basın sorumlusu da, yorumcunun resmi protokolleri atlayarak Sancho'yu sohbet etmek için yanına çağırması nedeniyle öfkelenmişti. Carragher, Westfalenstadion'daki neredeyse herkesi kızdırdığı için meslektaşları tarafından şakayla karışık "ceza köşesine" gönderilmişti.
- AFP
PSG, Arsenal karşısında tarih yazmaya hazırlanıyor
Bu tartışma resmen sona erdiğine göre, Enrique tüm dikkatini PSG’nin Arsenal ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finaline verebilir. Fransız devi, Bayern Münih’i toplamda 6-5’lik heyecan verici bir serinin ardından eleyerek, şampiyonluk unvanını korumayı ve Avrupa’daki hakim konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.
Parisliler, Enrique'nin yönetiminde turnuvanın en eğlenceli takımlarından biri haline geldi; Carragher da özür dilediği sırada bu gerçeği vurgulamaya özen gösterdi. Yorumcu ekibi bu sefer bira musluklarından uzak duracak olsa da, tüm gözler PSG'nin ay sonunda üst üste iki şampiyonluk kazanıp kazanamayacağına çevrilmiş durumda.