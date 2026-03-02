Çeviri:
VİDEO: "İyi misin?" - Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Chelsea galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, gözünün morarmış olup olmadığını soran bir soruya yanıt verdi
Arsenal teknik direktörü için beklenmedik bir endişe
Şampiyonluk yarışının yüksek riskine rağmen, bir gazeteci Arteta'nın yüzündeki gölgeyi morlukla karıştırınca ortam neşeli bir havaya büründü. Arteta, Arsenal'in duran toplardaki üstünlüğü veya savunmadaki direncini tartışmak yerine, bir muhabirin Londra derbisinde yüzünden yaralandığını yanlışlıkla düşünmesi üzerine fiziksel sağlığıyla ilgili soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Karışıklık, Emirates Stadyumu'ndaki basın toplantısı sırasında, endişeli bir gazetecinin futbol sorularının akışını keserek İspanyol teknik adamın yüzündeki morluk gibi görünen şeyi işaret etmesiyle başladı.
"Üzgünüm, ışıklandırma yüzünden olabilir ama gözünüz morarmış gibi görünüyor" diyen muhabir, Arsenal menajerini tamamen hazırlıksız yakaladı. Gerçekten şaşkın bir ifadeyle koltuğunda öne doğru eğilen Arteta, "Gözüm morarmış mı?" diye cevap verdi. Bu diyalog, menajerin gözlemi anlamaya çalışırken odadaki gerçeküstü atmosferi yansıtan bir şekilde sosyal medyada hızla yayıldı. Muhabir, endişesini ikiye katlayarak, "Evet, sol gözünüz. İyi misiniz?" diye açıklığa kavuşturdu. 43 yaşındaki teknik direktör, içgüdüsel olarak gözünün altındaki bölgeye dokunarak, saha kenarındaki heyecanlı mücadelede gözden kaçmış olabilecek hayali bir ağrı veya şişlik olup olmadığını kontrol ederken, toplanan medya mensupları arasında kısa bir bekleme sessizliği oldu. Bir an kendini kontrol ettikten sonra gülümsedi ve odadakilere "Evet, çok iyiyim, teşekkürler" diyerek onları rahatlattı. Arteta tavandaki ışıklara bakarak gölgeler ve stüdyonun aydınlığı nedeniyle muhabirin gözlerinin yanıldığını fark edince gerginlik bozuldu.
Klip izle
Gunners şampiyonluk yarışını sürdürüyor
Saha içinde Arsenal, William Saliba'nın golüyle öne geçti, ancak Piero Hincapie'nin kendi kalesine attığı gol, Liam Rosenior'un Chelsea takımının skoru eşitlemesini sağladı. Ancak, kuzey Londralılar potansiyel şampiyonların azmini göstererek, Jurrien Timber'ın bir başka iyi çalışılmış duran top vuruşuyla galibiyet golünü buldu. Bu önemli sonuç, Cumartesi günü Leeds United'ı 1-0 yenerek farkı azaltan Manchester City'nin 5 puan önünde kalan Gunners'ın, sezonun son düzlüğüne girerken Emirates ekibinin ivmesini korumasını sağladı.
Galibiyete rağmen Arteta, özellikle Pep Guardiola'nın takımının ensesinde olduğu için işin henüz bitmediğini biliyor. City'nin bir maç eksiği olduğu ve Arsenal'i Etihad Stadyumu'nda ağırlayacağı düşünülürse, şampiyonluk teknik olarak hala City'nin elinde. Arteta, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra rahatladığını ifade etti ve özellikle Chelsea'nin son dakikada beraberliği yakalamasını engelleyen muhteşem kurtarışıyla David Raya'ya teşekkür etti. Arteta, maçın son anlarını düşünürken "Kalbim neredeyse duruyordu!" dedi ve takımının şampiyonluk yarışında puan kaybetmeye ne kadar yaklaştığını kabul etti.
- Getty Images Sport
Arteta, bundan sonra olacaklara odaklandı.
Hafta sonu maçlarının heyecanı yatışırken, odak noktası tekrar yoğun maç programına kayıyor. Arsenal'in bu tür yüksek riskli karşılaşmalarda gösterdiği performans, takımın sonuna kadar gidecek psikolojik güce sahip olduğunu gösteriyor. Arteta'nın "gözü morarmış" söylentilerine karşı sergilediği neşeli tavır ise, şu anda bu süreci keyifle yaşayan bir teknik direktör olduğunu ortaya koyuyor. İspanyol teknik adam, Premier League kupasını 20 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez kuzey Londra'ya geri getirmek için bir sonraki taktiksel ustalık dersine tamamen odaklanacak ve Çarşamba günü Brighton deplasmanı öncesinde Declan Rice'ın sakatlığının çok ciddi olmaması umudunu taşıyacak.