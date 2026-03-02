VİDEO: "İyi misin?" - Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Chelsea galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, gözünün morarmış olup olmadığını soran bir soruya yanıt verdi

Şampiyonluk yarışının yüksek riskine rağmen, bir gazeteci Arteta'nın yüzündeki gölgeyi morlukla karıştırınca ortam neşeli bir havaya büründü. Arteta, Arsenal'in duran toplardaki üstünlüğü veya savunmadaki direncini tartışmak yerine, bir muhabirin Londra derbisinde yüzünden yaralandığını yanlışlıkla düşünmesi üzerine fiziksel sağlığıyla ilgili soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Karışıklık, Emirates Stadyumu'ndaki basın toplantısı sırasında, endişeli bir gazetecinin futbol sorularının akışını keserek İspanyol teknik adamın yüzündeki morluk gibi görünen şeyi işaret etmesiyle başladı.

"Üzgünüm, ışıklandırma yüzünden olabilir ama gözünüz morarmış gibi görünüyor" diyen muhabir, Arsenal menajerini tamamen hazırlıksız yakaladı. Gerçekten şaşkın bir ifadeyle koltuğunda öne doğru eğilen Arteta, "Gözüm morarmış mı?" diye cevap verdi. Bu diyalog, menajerin gözlemi anlamaya çalışırken odadaki gerçeküstü atmosferi yansıtan bir şekilde sosyal medyada hızla yayıldı. Muhabir, endişesini ikiye katlayarak, "Evet, sol gözünüz. İyi misiniz?" diye açıklığa kavuşturdu. 43 yaşındaki teknik direktör, içgüdüsel olarak gözünün altındaki bölgeye dokunarak, saha kenarındaki heyecanlı mücadelede gözden kaçmış olabilecek hayali bir ağrı veya şişlik olup olmadığını kontrol ederken, toplanan medya mensupları arasında kısa bir bekleme sessizliği oldu. Bir an kendini kontrol ettikten sonra gülümsedi ve odadakilere "Evet, çok iyiyim, teşekkürler" diyerek onları rahatlattı. Arteta tavandaki ışıklara bakarak gölgeler ve stüdyonun aydınlığı nedeniyle muhabirin gözlerinin yanıldığını fark edince gerginlik bozuldu.