VİDEO: "Ivan Toney yerini bildi!" - Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı yarışı sırasında İngiltere'li forvetin yüzüne bağırarak onu kışkırttı
CR7 intikamını aldı
Al-Nassr'ın Al-Ahli'ye karşı hayati öneme sahip 2-0'lık galibiyetini elde etmesiyle iki süperstar arasındaki gerilim doruk noktasına ulaştı. Ronaldo 76. dakikada kusursuz bir vuruşla skoru açarken, gecenin en dramatik anlarına zemin hazırlayan ikinci gol oldu.
90. dakikada Kingsley Coman skoru ikiye katlarken, Ronaldo kameralara Toney'e kışkırtıcı bir şekilde bağırırken yakalandı. Bu hareket, bazıları tarafından eski Brentford oyuncusunun ligin hakemliklerinin adaleti konusunda yaptığı son yorumlara doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı.
Olayın bir videosu, @TheNassrZone adlı X hesabı tarafından şu açıklama ile paylaşıldı: "Ivan Toney alçakgönüllü davrandı."
Ateşli hakemlik iddiaları
Bu gerginlik, Toney’nin bu ayın başlarında Suudi Pro Ligi yetkililerine yönelttiği sert eleştirilerden kaynaklanıyor. Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Toney, hakemlerin Al-Nassr lehine taraflı davrandığını iddia ederek, Ronaldo’nun takımına “kupayı teslim etmek” için bir komplo olduğunu öne sürdü.
Toney o sırada, "Bence en çok konuşulan konu iki penaltıydı, bu gün gibi ortada" demişti. "Hakemle konuşmaya çalıştığımızda bize 'AFC [Şampiyonlar Ligi]'ne odaklanın' dedi. Hakem nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Biz şu anki durumdan bahsediyoruz, o ise AFC'ye odaklanmamızı söylüyor. Burada neyin etkisi altında olduğu çok açık."
Uzatma dakikalarında yaşanan kargaşa
Al-Nassr-Al-Ahli maçı, son dakikalarda Coman’ın Merih Demiral’a yaptığı sert müdahalenin tetiklediği ve her iki takımın yedek kulübesinden oyuncuların sahaya akın etmesiyle sonuçlanan kitlesel bir arbedeyle çirkin bir şekilde sona erdi. Tribünlerden atılan nesneler arasında güvenlik güçleri düzeni sağlamaya çalışırken, sonuçta Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nin zirvesinde 8 puan farkla liderliğini korudu. Sadece dört maç kala, Ronaldo, 2023'te Orta Doğu'ya geldiğinden bu yana ilk lig şampiyonluğuna çok yakın, ancak Al-Hilal'in hala bir maçı eksik.
Al-Ahli'nin savunma oyuncusu Demiral, AFC Şampiyonlar Ligi madalyasını stadyuma getirerek ortalığı kızıştırmış ve sosyal medyada alaycı bir şekilde, Al-Nassr'ın evinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi madalyası görüldüğünü paylaşmıştı. Ancak Ronaldo, Al-Ahli taraftarlarının Al-Nassr'da kupa kazanamadığına dair alaylarına, Avrupa şampiyonluklarına atıfta bulunarak "Benim beş tane var" diyerek karşılık verdi. Saha içindeki rekabet, gol sıralamasına da yansımış durumda. Al-Qadsiah'tan Julián Quiñones 28 golle şu anda lider durumda, onu 27 golle Al-Ahli'den Ivan Toney takip ediyor. Ronaldo ise hem şampiyonluk hem de Altın Ayakkabı'yı kovalarken 25 golle üçüncü sırada yer alıyor.