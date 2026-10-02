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Video: İtalya 20 yıl sonra yeniden Zidane'ın gecesini mahvetmek için geri döndü!

Fransa - İtalya
Fransa
İtalya
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Fransa
İtalya

Fransa kendi evinde takıldı

Bu akşam, cuma günü oynanan Fransa-İtalya karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında 1-1'lik beraberlikle perdesini kapattı. Karşılaşma, Zinedine Zidane'ın bu kez saha dışından İtalya Milli Takımı'yla yeniden karşı karşıya gelmesi nedeniyle özel bir anlam taşıyordu.

Fransa Milli Takımı puanını 7'ye yükselterek Birinci Grup'un lider koltuğundaki yerini korudu. İtalya Milli Takımı ise bir golle geriye düşmesinin ardından yeniden maça dönmeyi başarıp beraberliği koparınca puanını 4'e çıkararak üçüncü sırada yer aldı.

  • Oliseh skoru açtı, İtalya hızlı yanıt verdi

    Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Michael Olise, 55. dakikada Fransa Milli Takımı'nı öne geçirmeyi başardı. Böylece ev sahipleri daha avantajlı bir konuma geçerken, Fransa hakimiyetini değerlendirip daha fazla fırsat yaratmak için sürekli denemelerini sürdürdü.

    Ancak Fransa'nın üstünlüğü uzun sürmedi; Alessandro Bastoni, 68. dakikada topu muhteşem bir şekilde kaptıktan sonra ilerleyip ağlara gönderdi ve İtalya'yı maça geri döndürerek karşılaşmayı başa sardı.

    Bastoni'nin golü maçı yeniden alevlendirdi; iki milli takım da karşılıklı hücum denemeleriyle üç puanı getirecek ikinci golü ararken, kalecilerin kritik anlardaki belirgin çıkışları dikkat çekti.


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    Donnarumma ve Maignan parlıyor, fırsatlar peş peşe geliyor

    Fransa Milli Takımı birçok kez öne geçmeye yaklaştı, en tehlikeli girişim ise Donnarumma'nın ağlarını havalandırmaya çok yaklaşan Ousmane Dembélé üzerinden geldi; ancak İtalyan kaleci parladı ve ev sahibi takımı ikinci bir golden mahrum bıraktı.

    Fransa'nın tehlikesi Dembélé ile sınırlı kalmadı; Doué de Fransa Milli Takımı'na üstünlüğü getirebilecek güçlü bir şut çekti, fakat Donnarumma yeniden parladı ve bu girişimi önleyerek İtalya'nın olumlu bir sonuçla ayrılma umutlarını korudu.

    Diğer tarafta ise Moise Kean İtalya adına ikinci bir golü kapmaya yaklaştı, ancak Maignan tam zamanında müdahale ederek harika bir kurtarış yaptı ve maç beraberlikle sona ermeden önce İtalya'nın sonucu tersine çevirmesini engelledi.

    Ayrıca okuyun: Fas efsanesinin oğlu Fransa için Fas'ı reddetti

  • İtalya, Zidane'ın gecesini mahvetti: 2006 anıları geri döndü

    Beraberlik, Zinedine Zidane açısından karşılaşmaya özel bir tarihsel nitelik kazandırdı. Bu maç, 2006 Dünya Kupası finalinden bu yana İtalya karşısındaki ilk mücadelesiydi; iki takımın Berlin'de karşı karşıya geldiği o maç 1-1 sona ermiş, ardından İtalya kupayı penaltı atışlarıyla kazanmıştı.

    O maç, Zidane'ın oyunculuk kariyerinin en zorlu gecelerinden biri olmuştu; İtalyan savunmacı Marco Materazzi'ye saldırması olayının ardından uzatmalarda kırmızı kart görmüş ve Fransa Milli Takımı forması altındaki son maçında sahayı terk etmişti.

    Yaklaşık 20 yıl sonra İtalya, Zidane karşısında varlığını yeniden hissettirdi; ancak bu kez farklı bir şekilde. Fransa'yı galibiyeti kutlamaktan mahrum bırakarak beraberlikle yetindi ve Zidane'ın, oyunculuk kariyerinin en tartışmalı anlarıyla özdeşleşen takım karşısında beklediği o özel gecenin bir kısmını heba etti.

    Böylece mücadele galibi olmadan sona erdi; fakat İtalya değerli bir puanla ayrıldı. Zidane'ın gecesi ise bir kez daha İtalya Milli Takımı'na bağlı kaldı. Bu kez detaylar bir sahadan diğerine ve oyuncu Zidane ile deneyimi farklı bir konumdan yaşayan Zidane arasında değişmiş olsa da, bu tablo Berlin finalinin anılarını yeniden akıllara getirdi.

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