Fransa Milli Takımı birçok kez öne geçmeye yaklaştı, en tehlikeli girişim ise Donnarumma'nın ağlarını havalandırmaya çok yaklaşan Ousmane Dembélé üzerinden geldi; ancak İtalyan kaleci parladı ve ev sahibi takımı ikinci bir golden mahrum bıraktı.

Fransa'nın tehlikesi Dembélé ile sınırlı kalmadı; Doué de Fransa Milli Takımı'na üstünlüğü getirebilecek güçlü bir şut çekti, fakat Donnarumma yeniden parladı ve bu girişimi önleyerek İtalya'nın olumlu bir sonuçla ayrılma umutlarını korudu.

Diğer tarafta ise Moise Kean İtalya adına ikinci bir golü kapmaya yaklaştı, ancak Maignan tam zamanında müdahale ederek harika bir kurtarış yaptı ve maç beraberlikle sona ermeden önce İtalya'nın sonucu tersine çevirmesini engelledi.