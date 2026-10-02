Beraberlik, Zinedine Zidane açısından karşılaşmaya özel bir tarihsel nitelik kazandırdı. Bu maç, 2006 Dünya Kupası finalinden bu yana İtalya karşısındaki ilk mücadelesiydi; iki takımın Berlin'de karşı karşıya geldiği o maç 1-1 sona ermiş, ardından İtalya kupayı penaltı atışlarıyla kazanmıştı.
O maç, Zidane'ın oyunculuk kariyerinin en zorlu gecelerinden biri olmuştu; İtalyan savunmacı Marco Materazzi'ye saldırması olayının ardından uzatmalarda kırmızı kart görmüş ve Fransa Milli Takımı forması altındaki son maçında sahayı terk etmişti.
Yaklaşık 20 yıl sonra İtalya, Zidane karşısında varlığını yeniden hissettirdi; ancak bu kez farklı bir şekilde. Fransa'yı galibiyeti kutlamaktan mahrum bırakarak beraberlikle yetindi ve Zidane'ın, oyunculuk kariyerinin en tartışmalı anlarıyla özdeşleşen takım karşısında beklediği o özel gecenin bir kısmını heba etti.
Böylece mücadele galibi olmadan sona erdi; fakat İtalya değerli bir puanla ayrıldı. Zidane'ın gecesi ise bir kez daha İtalya Milli Takımı'na bağlı kaldı. Bu kez detaylar bir sahadan diğerine ve oyuncu Zidane ile deneyimi farklı bir konumdan yaşayan Zidane arasında değişmiş olsa da, bu tablo Berlin finalinin anılarını yeniden akıllara getirdi.