Beraberlik, bu karşılaşmanın Zinedine Zidane açısından özel bir tarihsel anlam taşımasını sağladı; zira bu mücadele, 2006 Dünya Kupası finalinden bu yana onun İtalya karşısındaki ilk maçıydı. O finalde iki takım Berlin'de karşılaşmış, maç 1-1 berabere bitmiş, ardından "Azzurri" kupayı penaltı atışlarıyla kazanmıştı.
O maç, Zidane'ın oyunculuk kariyerindeki en zorlu gecelerden biri olmuştu. Uzatmalarda İtalyan savunmacı Marco Materazzi'ye saldırdığı olayın ardından kırmızı kart görmüş ve Fransa Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta sahayı terk etmişti.
Yaklaşık 20 yıl sonra İtalya, Zidane karşısında yeniden varlığını hissettirdi, ancak bu kez farklı bir biçimde. Fransa'yı galibiyeti kutlamaktan mahrum bırakarak beraberlikle yetindi ve Zidane'ın, oyunculuk kariyerinin en tartışmalı anlarıyla özdeşleşen takım karşısında beklediği o özel gecenin bir kısmını zehir etti.
Böylece mücadele galibi olmadan sona erdi, ancak İtalya değerli bir puanla ayrıldı. Zidane'ın gecesi ise bir kez daha "Azzurri" ile anılır oldu; bu tablo akıllara Berlin finalinin anılarını geri getirdi, gerçi bu kez ayrıntılar bir stattan diğerine ve oyuncu Zidane'dan deneyimi farklı bir konumdan yaşayan Zidane'a değişiklik gösterdi.