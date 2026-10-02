Golsüz geçen ilk yarının ardından Michael Olise, 55. dakikada Fransa Milli Takımı'nı öne geçirmeyi başardı. Böylece ev sahibi takım daha avantajlı bir konuma yükselirken, Fransa üstünlüğünü değerlendirmek ve daha fazla pozisyon üretmek için sürekli girişimlerde bulundu.

Ancak Fransa'nın üstünlüğü uzun sürmedi. Alessandro Bastoni, 68. dakikada topu müthiş bir şekilde kaptıktan sonra ilerleyip ağlara gönderdi ve İtalya'yı maça geri döndürerek karşılaşmayı başa sardı.

Bastoni'nin golü maçı yeniden alevlendirdi. İki takım da hücum girişimlerini karşılıklı sürdürürken, her iki taraf da üç puanı getirecek ikinci golün peşine düştü. Kritik anlarda ise iki kalecinin açık bir şekilde parladığı görüldü.



