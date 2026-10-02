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Video: İtalya, 20 yıl sonra yeniden Zidane'ın Fransa ile gecesini zehir ediyor!

Fransa - İtalya
Fransa
İtalya
UEFA Nations League A
Z. Zidane
Fransa
İtalya

Zizou için büyük şok

Bu akşam oynanan Fransa-İtalya karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta mücadeleleri kapsamında 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşma, Zinedine Zidane'ın İtalya Milli Takımı'yla yeniden karşı karşıya gelmesi nedeniyle özel bir anlam taşıyordu; ancak bu kez sahanın dışından.

Fransa Milli Takımı puanını 7'ye yükselterek birinci grubun lideri olmayı sürdürdü. İtalya Milli Takımı ise, bir gol geriye düşmesine rağmen maça yeniden dönerek beraberliği yakalamayı başardıktan sonra puanını 4'e çıkararak üçüncü sırada yer aldı.

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    Golsüz geçen ilk yarının ardından Michael Olise, 55. dakikada Fransa Milli Takımı'nı öne geçirmeyi başardı. Böylece ev sahibi takım daha avantajlı bir konuma yükselirken, Fransa üstünlüğünü değerlendirmek ve daha fazla pozisyon üretmek için sürekli girişimlerde bulundu.

    Ancak Fransa'nın üstünlüğü uzun sürmedi. Alessandro Bastoni, 68. dakikada topu müthiş bir şekilde kaptıktan sonra ilerleyip ağlara gönderdi ve İtalya'yı maça geri döndürerek karşılaşmayı başa sardı.

    Bastoni'nin golü maçı yeniden alevlendirdi. İki takım da hücum girişimlerini karşılıklı sürdürürken, her iki taraf da üç puanı getirecek ikinci golün peşine düştü. Kritik anlarda ise iki kalecinin açık bir şekilde parladığı görüldü.


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    Donnarumma ve Maignan parlıyor, fırsatlar peş peşe geliyor

    Fransa Milli Takımı birçok fırsatta öne geçmenin eşiğinden döndü ve en tehlikeli girişim Ousmane Dembélé aracılığıyla geldi. Dembélé, Donnarumma'nın ağlarını havalandırmaya yaklaştı ancak İtalyan kaleci parladı ve ev sahibi takımı ikinci bir golden mahrum bıraktı.

    Fransa'nın tehlikesi Dembélé ile sınırlı kalmadı; Doué güçlü bir şut çekti ve Fransa Milli Takımı'na neredeyse öne geçmeyi getiriyordu, ancak Donnarumma yeniden parladı ve girişimi önledi, böylece İtalya'nın olumlu bir sonuçla ayrılma umutlarını korudu.

    Diğer tarafta ise Moise Kean, İtalya için ikinci bir golü kapmanın eşiğine geldi, fakat Maignan tam zamanında müdahale ederek harika bir kurtarış yaptı ve İtalya'nın skoru tersine çevirmesini engelledi; maç ise beraberlikle sona erdi.

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  • İtalya, Zidane'ın gecesini zehir etti: 2006 anıları geri döndü

    Beraberlik, bu karşılaşmanın Zinedine Zidane açısından özel bir tarihsel anlam taşımasını sağladı; zira bu mücadele, 2006 Dünya Kupası finalinden bu yana onun İtalya karşısındaki ilk maçıydı. O finalde iki takım Berlin'de karşılaşmış, maç 1-1 berabere bitmiş, ardından "Azzurri" kupayı penaltı atışlarıyla kazanmıştı.

    O maç, Zidane'ın oyunculuk kariyerindeki en zorlu gecelerden biri olmuştu. Uzatmalarda İtalyan savunmacı Marco Materazzi'ye saldırdığı olayın ardından kırmızı kart görmüş ve Fransa Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta sahayı terk etmişti.

    Yaklaşık 20 yıl sonra İtalya, Zidane karşısında yeniden varlığını hissettirdi, ancak bu kez farklı bir biçimde. Fransa'yı galibiyeti kutlamaktan mahrum bırakarak beraberlikle yetindi ve Zidane'ın, oyunculuk kariyerinin en tartışmalı anlarıyla özdeşleşen takım karşısında beklediği o özel gecenin bir kısmını zehir etti.

    Böylece mücadele galibi olmadan sona erdi, ancak İtalya değerli bir puanla ayrıldı. Zidane'ın gecesi ise bir kez daha "Azzurri" ile anılır oldu; bu tablo akıllara Berlin finalinin anılarını geri getirdi, gerçi bu kez ayrıntılar bir stattan diğerine ve oyuncu Zidane'dan deneyimi farklı bir konumdan yaşayan Zidane'a değişiklik gösterdi.

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