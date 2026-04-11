Maçın bitimine daha çok varken atmosfer bozulmaya başlamıştı. Saat 70. dakikayı geçtiğinde tribünlerdeki hayal kırıklığı hissedilir hale geldi. Fede Valverde'nin Los Blancos'u öne geçirmek için gösterdiği çabalarına rağmen, takım bu ivmeyi değerlendiremedi ve stadyumda daha fazla azim ve tutku isteyen sesler yankılanmaya başladı. Girona öne geçmek için net bir fırsatı kaçırdığında, taraftarların hayal kırıklığı tezahüratlardan kendi yıldızlarına yönelik aralıksız ıslıklara dönüştü ve maçın bitiş düdüğünden sonra da bu hayal kırıklığı devam etti.
VİDEO: Islıklara kulak verin! Real Madrid taraftarları, Girona ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından takımın son dönemdeki vasat performansına öfkelerini dile getiriyor
Bernabeu'nun sabrı taşmak üzere
Barcelona'nın altı puan gerisinde
Bu puan Madrid için pek bir anlam ifade etmiyor; Barça, bir maç eksiği varken altı puan önde ve Münih'e yapılacak hayati Şampiyonlar Ligi deplasmanı öncesindeki bu genel prova, Avrupa'da geri dönüş umudundan çok şüpheler uyandırdı. Arbeloa, odak noktasının Bayern'den çok Girona olduğunu ısrarla belirtmiş olabilir, ancak kadro seçimi başka bir hikaye anlatıyordu. Almanya'da ilk 11'de yer alması muhtemel tek savunma oyuncusu Eder Militao ve Şampiyonlar Ligi planına şüpheli bir şekilde benzeyen Valverde, Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'dan oluşan orta saha üçlüsüyle bu deneme maçı, beklenen etkiyi yaratamadı.
Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Girona karşısında alınan bu sonuç, daha önce Mallorca'ya yenilen Madrid'in kötü sonuçlar serisini uzattı. Önümüzdeki dönemde daha kritik maçlar beklerken, takımın gösterdiği performans ile taraftarların beklentileri arasındaki uçurum giderek daha önemli bir konu haline geliyor. Takım, önümüzdeki hafta ortasında Münih'e konuk olduğunda 2-1'lik skoru tersine çevirerek Şampiyonlar Ligi'nde kalma şansını kurtarmaya çalışacak.