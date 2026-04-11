VİDEO: Islıklara kulak verin! Real Madrid taraftarları, Girona ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından takımın son dönemdeki vasat performansına öfkelerini dile getiriyor

Bu puan Madrid için pek bir anlam ifade etmiyor; Barça, bir maç eksiği varken altı puan önde ve Münih'e yapılacak hayati Şampiyonlar Ligi deplasmanı öncesindeki bu genel prova, Avrupa'da geri dönüş umudundan çok şüpheler uyandırdı. Arbeloa, odak noktasının Bayern'den çok Girona olduğunu ısrarla belirtmiş olabilir, ancak kadro seçimi başka bir hikaye anlatıyordu. Almanya'da ilk 11'de yer alması muhtemel tek savunma oyuncusu Eder Militao ve Şampiyonlar Ligi planına şüpheli bir şekilde benzeyen Valverde, Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'dan oluşan orta saha üçlüsüyle bu deneme maçı, beklenen etkiyi yaratamadı.