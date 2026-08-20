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VİDEO: Inter Miami ile Philadelphia Union arasındaki gergin biten beraberlikte Cavan Sullivan ve Yannick Bright kırmızı kart gördü
Sullivan, Miami'deki kaosta kırmızı kart gördü
Philadelphia Union'ın sansasyonel oyuncusu Sullivan, 19 Ağustos Çarşamba günü kariyerinde pek de istenmeyecek bir dönüm noktasına ulaştı. 16 yaşındaki harika çocuk, Messi'nin Inter Miami'sine karşı alınan 2-2'lik beraberliğin dramatik son anlarında oyundan atıldı.
Maç, uzatma dakikalarının derinlerinde tansiyonun yükselmesiyle gergin bir şekilde sona erdi. Sullivan, birden fazla oyuncunun karıştığı arbede sonrası doğrudan kırmızı kart gördü ve böylece genç profesyonel kariyerinde ilk kez oyundan atılmış oldu.
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Kardeş sevgisi uzatma dakikalarında kavgayı tetikledi
Gerginlik, uzatma dakikalarının 12. dakikasında Cavan'ın ağabeyi ve takım arkadaşı Quinn Sullivan'ın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla patlak verdi. Inter Miami savunmacısı Ian Fray'in, Quinn'in üzerinden geçtiği ve ardından ona bastığı görüldü. Quinn de bu ekstra fiziksel temasa tepki gösterdi.
Quinn'in karşılık olarak Fray'i yere savurmasının ardından, Cavan da kardeşini savunmak için hemen yakındaki olaya dahil oldu ve iki takım arasındaki gerilim kısa sürede tırmandı. Cavan ile Miami orta sahası Yannick Bright, takım arkadaşlarının araya girmesiyle birbirlerini itip kakmaya başladı.
Hakemin görüşmelerinin ardından ortam sakinleştikten sonra hem Cavan'a hem de Bright'a kırmızı kart gösterildi, Quinn ise kavgadaki rolü nedeniyle sarı kart gördü.
- Icon Sportswire
Austin deplasmanı öncesinde ceza sınırında
Inter Miami karşısında kırmızı kart görmesinin sonucunda Sullivan şimdi derhal geçerli olacak şekilde bir maç ceza almak zorunda. Orta saha oyuncusu, Philadelphia Union'ın bir sonraki MLS maçında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Austin FC ile oynanacak karşılaşmayı kaçıracak. Bu zorunlu yokluk, Doğu Konferansı ekibi adına geçen etkileyici bir sezonda yakaladığı ivmeyi geçici olarak durduracak.
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