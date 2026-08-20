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Philadelphia Union v Inter Miami CFGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Inter Miami ile Philadelphia Union arasındaki gergin biten beraberlikte Cavan Sullivan ve Yannick Bright kırmızı kart gördü

Inter Miami CF
Philadelphia Union
C. Sullivan
Y. Bright
Philadelphia Union - Inter Miami CF
ABD 1

Philadelphia Union'ın genç yeteneği Cavan Sullivan, Lionel Messi'li Inter Miami ile 2-2 berabere kaldıkları kaotik maçta kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Manchester City'ye gitmeye hazırlanan 16 yaşındaki oyuncu, çılgın bir kenar çizgisi kavgasında kardeşini savunmak için koşmasının ardından uzatma dakikalarının derinlerinde oyundan atıldı.

  • Sullivan, Miami'deki kaosta kırmızı kart gördü

    Philadelphia Union'ın sansasyonel oyuncusu Sullivan, 19 Ağustos Çarşamba günü kariyerinde pek de istenmeyecek bir dönüm noktasına ulaştı. 16 yaşındaki harika çocuk, Messi'nin Inter Miami'sine karşı alınan 2-2'lik beraberliğin dramatik son anlarında oyundan atıldı.

    Maç, uzatma dakikalarının derinlerinde tansiyonun yükselmesiyle gergin bir şekilde sona erdi. Sullivan, birden fazla oyuncunun karıştığı arbede sonrası doğrudan kırmızı kart gördü ve böylece genç profesyonel kariyerinde ilk kez oyundan atılmış oldu.

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  • Kardeş sevgisi uzatma dakikalarında kavgayı tetikledi

    Gerginlik, uzatma dakikalarının 12. dakikasında Cavan'ın ağabeyi ve takım arkadaşı Quinn Sullivan'ın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla patlak verdi. Inter Miami savunmacısı Ian Fray'in, Quinn'in üzerinden geçtiği ve ardından ona bastığı görüldü. Quinn de bu ekstra fiziksel temasa tepki gösterdi.

    Quinn'in karşılık olarak Fray'i yere savurmasının ardından, Cavan da kardeşini savunmak için hemen yakındaki olaya dahil oldu ve iki takım arasındaki gerilim kısa sürede tırmandı. Cavan ile Miami orta sahası Yannick Bright, takım arkadaşlarının araya girmesiyle birbirlerini itip kakmaya başladı.

    Hakemin görüşmelerinin ardından ortam sakinleştikten sonra hem Cavan'a hem de Bright'a kırmızı kart gösterildi, Quinn ise kavgadaki rolü nedeniyle sarı kart gördü.

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  • imago-sport-1081362584.jpgIcon Sportswire

    Austin deplasmanı öncesinde ceza sınırında

    Inter Miami karşısında kırmızı kart görmesinin sonucunda Sullivan şimdi derhal geçerli olacak şekilde bir maç ceza almak zorunda. Orta saha oyuncusu, Philadelphia Union'ın bir sonraki MLS maçında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Austin FC ile oynanacak karşılaşmayı kaçıracak. Bu zorunlu yokluk, Doğu Konferansı ekibi adına geçen etkileyici bir sezonda yakaladığı ivmeyi geçici olarak durduracak.

ABD 1
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Inter Miami CF
MIA
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Toronto FC
TFC
ABD 1
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Austin FC
AUS
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