Gerginlik, uzatma dakikalarının 12. dakikasında Cavan'ın ağabeyi ve takım arkadaşı Quinn Sullivan'ın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla patlak verdi. Inter Miami savunmacısı Ian Fray'in, Quinn'in üzerinden geçtiği ve ardından ona bastığı görüldü. Quinn de bu ekstra fiziksel temasa tepki gösterdi.

Quinn'in karşılık olarak Fray'i yere savurmasının ardından, Cavan da kardeşini savunmak için hemen yakındaki olaya dahil oldu ve iki takım arasındaki gerilim kısa sürede tırmandı. Cavan ile Miami orta sahası Yannick Bright, takım arkadaşlarının araya girmesiyle birbirlerini itip kakmaya başladı.

Hakemin görüşmelerinin ardından ortam sakinleştikten sonra hem Cavan'a hem de Bright'a kırmızı kart gösterildi, Quinn ise kavgadaki rolü nedeniyle sarı kart gördü.