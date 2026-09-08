24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Inter kalecisi Josep Martinez, Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde kâbus gibi bir hata yaptı

J. Martinez
Inter
Real Madrid - Inter
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

Inter kalecisi Josep Martinez, Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da maça 2-0'lık erken bir üstünlükle başlamasında pahalıya mal olan bir hata yaptı. Skoru Kylian Mbappe açtı, ardından Federico Valverde, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Inter file bekçisinin topunu kaparak Real Madrid'in farkını ikiye çıkardı.

  • Madrid, Inter kalecisinin hatasından yararlanıyor

    Inter kalecisi Martinez, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanan maçta yaptığı pahalıya mal olan hatanın ardından Santiago Bernabeu'da unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. Inter, mücadelede erken geri düşerken, İspanyol kaleci ev sahibi taraftarları önünde Real Madrid'e rahat bir iki gollü avantaj verdi.

    • Reklam

  • Klibi izle



  • Valverde, savunmadaki feci hatayı cezalandırdı

    Real Madrid, 14. dakikada Fransız forvet Mbappe'nin Brahim Diaz'ın etkili pasını gole çevirmesiyle açılışı yaptı ve ev sahibini öne geçirdi.

    Ardından 23. dakikada, geriden oyun kurmaya çalışan Inter için felaket yaşandı. Martinez, kendi kalesinin hemen önünde bir pası kontrol etti ve Federico Valverde'nin agresif şekilde baskı yapmasına fırsat verdi. Madridli orta saha oyuncusu, Inter kalecisinin topunu başarıyla kaparak meşin yuvarlağın doğrudan ağlarla buluşmasını sağladı ve İspanyol devlerinin farkı ikiye çıkardı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid maç devam ederken kontrolü elinde tutuyor

    Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında Santiago Bernabeu'da Inter karşısında mücadele sürerken 2-0'lık net bir üstünlüğe sahip. Inter'in İspanya'nın başkentindeki deplasmanından olumlu bir sonuç çıkarabilmesi için çok büyük bir çaba ve taktiksel açıdan çarpıcı bir dönüş yapması gerekiyor. Erken aksiliklere rağmen maça geri dönmenin bir yolunu bulmak zorundalar.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Udinese crest
Udinese
UDI