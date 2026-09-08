Getty Images Sport
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VİDEO: Inter kalecisi Josep Martinez, Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde kâbus gibi bir hata yaptı
Madrid, Inter kalecisinin hatasından yararlanıyor
Inter kalecisi Martinez, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanan maçta yaptığı pahalıya mal olan hatanın ardından Santiago Bernabeu'da unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. Inter, mücadelede erken geri düşerken, İspanyol kaleci ev sahibi taraftarları önünde Real Madrid'e rahat bir iki gollü avantaj verdi.
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Valverde, savunmadaki feci hatayı cezalandırdı
Real Madrid, 14. dakikada Fransız forvet Mbappe'nin Brahim Diaz'ın etkili pasını gole çevirmesiyle açılışı yaptı ve ev sahibini öne geçirdi.
Ardından 23. dakikada, geriden oyun kurmaya çalışan Inter için felaket yaşandı. Martinez, kendi kalesinin hemen önünde bir pası kontrol etti ve Federico Valverde'nin agresif şekilde baskı yapmasına fırsat verdi. Madridli orta saha oyuncusu, Inter kalecisinin topunu başarıyla kaparak meşin yuvarlağın doğrudan ağlarla buluşmasını sağladı ve İspanyol devlerinin farkı ikiye çıkardı.
- Getty Images Sport
Real Madrid maç devam ederken kontrolü elinde tutuyor
Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında Santiago Bernabeu'da Inter karşısında mücadele sürerken 2-0'lık net bir üstünlüğe sahip. Inter'in İspanya'nın başkentindeki deplasmanından olumlu bir sonuç çıkarabilmesi için çok büyük bir çaba ve taktiksel açıdan çarpıcı bir dönüş yapması gerekiyor. Erken aksiliklere rağmen maça geri dönmenin bir yolunu bulmak zorundalar.
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