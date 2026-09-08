VİDEO: Inter kalecisi Josep Martinez, Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi'nde kâbus gibi bir hata yaptı

Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında Santiago Bernabeu'da Inter karşısında mücadele sürerken 2-0'lık net bir üstünlüğe sahip. Inter'in İspanya'nın başkentindeki deplasmanından olumlu bir sonuç çıkarabilmesi için çok büyük bir çaba ve taktiksel açıdan çarpıcı bir dönüş yapması gerekiyor. Erken aksiliklere rağmen maça geri dönmenin bir yolunu bulmak zorundalar.