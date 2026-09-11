Eski savunmacı Patrice Evra daha önce Sir Alex Ferguson'ın, sezon öncesi turunda taraftarları görmezden geldikleri için kadrosunu meşhur bir şekilde azarladığını açıklamıştı, ancak günümüz şartları değişti. Profesyonel imza avcıları son yıllarda Old Trafford'da giderek büyüyen bir sorun haline geldi.

Kulübün, kişilerin yalnızca imzalı hatıra eşyalarını kâr amacıyla satmak için oyuncuları taciz ettiği endüstriyel ölçekteki imza toplama işinden rahatsızlık duyduğu bildirildi. Devam eden bu sorun, anlaşılır şekilde mevcut yıldızların maç sonlarında kalabalıklarla iletişime geçme konusunda daha çekingen davranmasına yol açtı.

Sahada ise United, Avrupa arenasına kusursuz bir dönüş yaptı. İlk yarıda Matheus Cunha, Bruno Fernandes ve Benjamin Sesko'nun golleri, ardından Lisandro Martinez'in fileleri havalandırması, Azerbaycanlı yeni ekibe karşı rahat bir galibiyeti getirdi.