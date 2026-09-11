AFP
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VİDEO: 'İnsanların imza atmamasının sebebi sensin!' - Manchester United efsanesi Darren Fletcher, Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından 'küfürlü' taraftara karşılık verdi
Fletcher, maç sonrası gerginliğin ardından araya girdi
Manchester United'ın Old Trafford'da Sabah'ı Şampiyonlar Ligi'nde 4-0 mağlup etmesinin ardından, stadyum dışında tansiyon yükseldi. Takım otobüslerinin yakınında bekleyen kalabalıkları durmadan geçen A takım yıldızları, taraftarların bir bölümünün öfkeli tepkisine yol açtı.
İddiaya göre bir kişi, durmayı reddettikleri için ayrılan kadroya küfürler savurdu. Bunun üzerine kulübün mevcut 18 Yaş Altı takımının başantrenörü olan ve Manchester United formasıyla 342 maça çıkan Fletcher devreye girerek bu düşmanlığa doğrudan karşılık verdi.
"İnsanların imza atmamasının sebebi sensin"
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler, 42 yaşındaki ismin davranışını kınamak için olayın sorumlusu taraftarın yanına yürüdüğünü gösterdi. İskoç isim, söz konusu kişiye, "Hey, dinle, önemli değil, böyle konuşamazsın" dedi.
Doğrudan taraftarı işaret eden Fletcher, "İnsanların imza atmamasının sebebi sensin, insanların imza atmamasının sebebi sensin" diye ekledi.
Eski orta sahanın kararlı tavrı, çevredeki diğer taraftarlar tarafından da hemen destek gördü. Fletcher uzaklaşırken etraftaki kalabalık tezahüratlarla karşılık verdi ve müdahalesine takdir göstergesi olarak "efsane, efsane" diye tempo tuttu.
Endüstriyel ölçekte imza toplama endişe yaratıyor
Eski savunmacı Patrice Evra daha önce Sir Alex Ferguson'ın, sezon öncesi turunda taraftarları görmezden geldikleri için kadrosunu meşhur bir şekilde azarladığını açıklamıştı, ancak günümüz şartları değişti. Profesyonel imza avcıları son yıllarda Old Trafford'da giderek büyüyen bir sorun haline geldi.
Kulübün, kişilerin yalnızca imzalı hatıra eşyalarını kâr amacıyla satmak için oyuncuları taciz ettiği endüstriyel ölçekteki imza toplama işinden rahatsızlık duyduğu bildirildi. Devam eden bu sorun, anlaşılır şekilde mevcut yıldızların maç sonlarında kalabalıklarla iletişime geçme konusunda daha çekingen davranmasına yol açtı.
Sahada ise United, Avrupa arenasına kusursuz bir dönüş yaptı. İlk yarıda Matheus Cunha, Bruno Fernandes ve Benjamin Sesko'nun golleri, ardından Lisandro Martinez'in fileleri havalandırması, Azerbaycanlı yeni ekibe karşı rahat bir galibiyeti getirdi.
- Getty Images Sport
Kritik Manchester derbisi Manchester United'ı bekliyor
Manchester United'ın perşembe günkü saha dışı dikkat dağıtıcı gelişme üzerinde durmaya vakti yok, çünkü pazar günü merakla beklenen Manchester derbisi onları bekliyor ve takım hızla yeniden lig mesaisine dönüyor. Kadro şimdi Avrupa'daki acımasız formunu, en büyük yerel rakibine karşı oynanacak dev Premier League maçına yansıtmak zorunda.
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