VİDEO: İngiltere'nin yıldız oyuncusu, “stajyer muhabir” tarafından pusuya düşürüldü; Three Lions’ın en hızlı oyuncusunun adını söylemesi istendi

Spence bu anı, Three Lions kadrosundaki en hızlı oyuncu hakkındaki söylentilerin doğruluğunu sorgulamak için değerlendirdi. Şöyle sordu: “Son haftalarda kadrodaki en hızlı oyuncunun kim olduğu konusunda pek çok spekülasyon yapıldı. Djed Spence’in kadrodaki en hızlı oyuncu olduğu doğru mu?”

Rogers kahkahayı bastıktan sonra nihayet bu ilginç soruya tüm dikkatini verdi ve Anthony Gordon’un adını da bu yarışa dahil etti. Villa’nın yıldızı Spence’e şöyle cevap verdi: “Şöyle diyelim, bir yarışta sana karşı bahis oynamazdım. Ama seni geçebileceğini söyleyen birkaç kişi var. Anthony Gordon da onlardan biri, o yüzden o yarışı izlemek isterim. Kim kazanacak göreceğiz. Ama sana karşı bahis oynamazdım."