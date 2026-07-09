Aston Villa’nın oyun kurucusu, KC Parks’ta planlanmış bir basın toplantısı düzenlerken tamamen hazırlıksız yakalandı. Tanıdık bir yüz aniden mikrofonu ele geçirdi; Tottenham’ın bek oyuncusu, milli takım arkadaşını sorguya çekmek için acemi bir gazeteci kılığına girmişti. Bu şakacı hareket, ortamı anında yumuşattı ve podyumdaki adamı, takımın en hızlı oyuncusu konusunda soyunma odasında süregelen bir anlaşmazlığı kamuoyu önünde çözüme kavuşturmaya zorladı.
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VİDEO: İngiltere'nin yıldız oyuncusu, “stajyer muhabir” tarafından pusuya düşürüldü; Three Lions’ın en hızlı oyuncusunun adını söylemesi istendi
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Spence basın odasına davetsiz olarak girdi
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Rogers, hız tartışmasını sonlandırdı
Spence bu anı, Three Lions kadrosundaki en hızlı oyuncu hakkındaki söylentilerin doğruluğunu sorgulamak için değerlendirdi. Şöyle sordu: “Son haftalarda kadrodaki en hızlı oyuncunun kim olduğu konusunda pek çok spekülasyon yapıldı. Djed Spence’in kadrodaki en hızlı oyuncu olduğu doğru mu?”
Rogers kahkahayı bastıktan sonra nihayet bu ilginç soruya tüm dikkatini verdi ve Anthony Gordon’un adını da bu yarışa dahil etti. Villa’nın yıldızı Spence’e şöyle cevap verdi: “Şöyle diyelim, bir yarışta sana karşı bahis oynamazdım. Ama seni geçebileceğini söyleyen birkaç kişi var. Anthony Gordon da onlardan biri, o yüzden o yarışı izlemek isterim. Kim kazanacak göreceğiz. Ama sana karşı bahis oynamazdım."
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Norveç'te eleme maçı bekliyor
İngiltere, şimdi dikkatini Miami’de oynanacak çeyrek final maçında zorlu Norveç takımıyla karşılaşmaya çeviriyor. Thomas Tuchel, Meksika ile oynanan son gergin karşılaşmada stoper Jarell Quansah’a gösterilen kırmızı kartın ardından savunma hattını yeniden düzenlemek zorunda. Bununla birlikte, El Tri’ye karşı elde edilen o kahramanca zaferin getirdiği ivme, Jude Bellingham’ın takımın lokomotifi haline gelen formu ile birleşince, Üç Aslanlar’a yarı finale yükselebilecekleri umudunu verecektir.
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