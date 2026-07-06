VİDEO: İngiltere'nin Meksika'ya karşı kazandığı Dünya Kupası zaferini kutlarken Jordan Henderson'ın kolunu nasıl sakatladığı - Brentford'un orta saha oyuncusu sedyeyle sahadan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı

Üç Aslanlar için tam bir coşku gecesi olması gereken bu gece, maçın bitiş düdüğünden çok sonra sağlık ekibinin sahaya çağrılmasıyla hızla endişeye dönüştü. İngiltere, büyük ölçüde Jude Bellingham’ın ilk yarıda sergilediği üstün performansla attığı iki gol sayesinde, zorlu bir mücadelenin ardından 3-2’lik galibiyet elde ederek çeyrek finallere yükselmişti.
Ancak takım, deplasman taraftarlarının önünde başarılarını kutlarken Henderson, reklam panolarının üzerinden atlamaya çalıştı. Orta saha oyuncusu sahaya geri tırmanırken ayağı kaydı ve dirseği ile bileği üzerine garip bir şekilde düşerek talihsiz bir kaza yaşadı. Tecrübeli oyuncu, sedye getirilirken endişeli takım arkadaşları tarafından hızla çevrelenerek gözlerden uzak tutuldu.