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jordan henderson IMAGOimago / shutterstock
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: İngiltere'nin Meksika'ya karşı kazandığı Dünya Kupası zaferini kutlarken Jordan Henderson'ın kolunu nasıl sakatladığı - Brentford'un orta saha oyuncusu sedyeyle sahadan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı

J. Henderson
İngiltere
Dünya Kupası
Meksika
Meksika - İngiltere

İngiltere’nin Meksika’ya karşı zorlu bir mücadelenin ardından elde ettiği Dünya Kupası zaferinin yarattığı coşku, tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson’ın yaşadığı üzücü sakatlık nedeniyle anında gölgelendi. Gerilim dolu karşılaşmada tek bir dakika bile sahada yer almamasına rağmen, Brentford’da forma giyen oyuncu sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı ve hemen yerel bir hastaneye kaldırıldı.

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    Üç Aslanlar için tam bir coşku gecesi olması gereken bu gece, maçın bitiş düdüğünden çok sonra sağlık ekibinin sahaya çağrılmasıyla hızla endişeye dönüştü. İngiltere, büyük ölçüde Jude Bellingham’ın ilk yarıda sergilediği üstün performansla attığı iki gol sayesinde, zorlu bir mücadelenin ardından 3-2’lik galibiyet elde ederek çeyrek finallere yükselmişti.

    Ancak takım, deplasman taraftarlarının önünde başarılarını kutlarken Henderson, reklam panolarının üzerinden atlamaya çalıştı. Orta saha oyuncusu sahaya geri tırmanırken ayağı kaydı ve dirseği ile bileği üzerine garip bir şekilde düşerek talihsiz bir kaza yaşadı. Tecrübeli oyuncu, sedye getirilirken endişeli takım arkadaşları tarafından hızla çevrelenerek gözlerden uzak tutuldu.


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  • Tuchel hastaneye kaldırıldığını doğruladı; takım arkadaşları tecrübeli oyuncuya destek oluyor

    İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, sakatlığın ciddi göründüğünü doğrulayarak, takımının Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesine rağmen galibiyeti garantilemesinin ardından oluşan coşkuyu biraz hafifletti. Tuchel, Henderson’a sahada oksijen verildikten sonra yerel bir sağlık merkezine nakledildiğini açıkladı.

    Tuchel, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Durumu iyi değil. Durum hiç iyi değil. Bileğini sakatladı ve durum gerçekten kötü görünüyor," dedi. "Bu bizim için çok özel bir gece. Karışık duygular içindeyim çünkü hem yorgunum hem de duygusalım, ama aynı zamanda Jordan'ın sakatlanması nedeniyle üzgünüm. Bileğini sakatladı ve şu anda hastanede. Oldukça ciddi bir sakatlık ve Jordan'ın şu anda aramızda olmaması bu geceye hiç yakışmıyor. Prosedür hakkında bilgim yok, az önce basın toplantısını yaptım ve doktor bana onun hastanede olduğunu söyledi."

    İkinci yarıda penaltıyı gole çevirerek Altın Ayakkabı umutlarını canlı tutan kaptan Harry Kane, durumla ilgili kısa bir açıklama yaptı. "Jordan az önce orada düştü. Sanırım durumu iyi, sadece koluyla ilgili bir sorun var," dedi kaptan.

    Gecenin En İyi Oyuncusu seçilen orta saha yıldızı Bellingham, sağlık ekibinin hızlı müdahalesini övdü. "Biraz sıkıntısı var ama sağlık ekibi her şeyi kontrol altına aldı. Neler olup bittiğini tam olarak bilmediğim için fazla ayrıntıya girmem en iyisi, ancak herkes onu desteklemek için oradaydı ve bu bile izlemesi çok güzel bir şeydi," dedi Bellingham.


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  • Jordan Henderson England 2026Getty

    Çeyrek final hazırlıkları gölgede kaldı

    Bu sakatlık, takımın bu Cumartesi Norveç ile oynayacağı çeyrek final maçı için Miami’ye uçmaya hazırlandığı bir dönemde, takımın moraline önemli bir darbe vurdu. Henderson, Tuchel yönetimindeki takımda artık daha çok destekleyici bir role geçse de, 36 yaşındaki oyuncunun liderliği ve tecrübesi, Three Lions’ın kulislerindeki yapısının hayati unsurları olmaya devam ediyor.

    Henderson’ın kol ve bileğindeki hasarın tam boyutunu belirlemek için önümüzdeki 24 saat boyunca tıbbi değerlendirmeler devam edecek. Turnuva kritik aşamasına yaklaşırken İngiltere, birçok oyuncunun sağlık durumunu endişeyle takip edecek; ancak bu beklenmedik aksilik, takımın en parlak anlarını yaşaması gereken bir dönemde kampı şokta bırakmış durumda.

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