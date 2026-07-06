VİDEO: İngiltere'nin Meksika'ya karşı kazandığı Dünya Kupası zaferini kutlarken Jordan Henderson'ın kolunu nasıl sakatladığı - Brentford'un orta saha oyuncusu sedyeyle sahadan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı

İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, sakatlığın ciddi göründüğünü doğrulayarak, takımının Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesine rağmen galibiyeti garantilemesinin ardından oluşan coşkuyu biraz hafifletti. Tuchel, Henderson’a sahada oksijen verildikten sonra yerel bir sağlık merkezine nakledildiğini açıkladı.

Tuchel, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Durumu iyi değil. Durum hiç iyi değil. Bileğini sakatladı ve durum gerçekten kötü görünüyor," dedi. "Bu bizim için çok özel bir gece. Karışık duygular içindeyim çünkü hem yorgunum hem de duygusalım, ama aynı zamanda Jordan'ın sakatlanması nedeniyle üzgünüm. Bileğini sakatladı ve şu anda hastanede. Oldukça ciddi bir sakatlık ve Jordan'ın şu anda aramızda olmaması bu geceye hiç yakışmıyor. Prosedür hakkında bilgim yok, az önce basın toplantısını yaptım ve doktor bana onun hastanede olduğunu söyledi."

İkinci yarıda penaltıyı gole çevirerek Altın Ayakkabı umutlarını canlı tutan kaptan Harry Kane, durumla ilgili kısa bir açıklama yaptı. "Jordan az önce orada düştü. Sanırım durumu iyi, sadece koluyla ilgili bir sorun var," dedi kaptan.

Gecenin En İyi Oyuncusu seçilen orta saha yıldızı Bellingham, sağlık ekibinin hızlı müdahalesini övdü. "Biraz sıkıntısı var ama sağlık ekibi her şeyi kontrol altına aldı. Neler olup bittiğini tam olarak bilmediğim için fazla ayrıntıya girmem en iyisi, ancak herkes onu desteklemek için oradaydı ve bu bile izlemesi çok güzel bir şeydi," dedi Bellingham.



