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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: İngiltere’nin Fransa ile oynadığı Dünya Kupası bronz madalya maçı sonrasında Harry Kane’in maç sonrası röportajına polis çağrıldı – karma bölgede medya arasında tartışma çıktı

H. Kane
İngiltere
Dünya Kupası

İngiltere’nin Dünya Kupası serüveni sahada muhteşem bir şekilde sona erdi, ancak maç sonrası kutlamalar, karışık bölgede yaşanan çirkin bir çatışmayla gölgelendi. Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan bronz madalya maçında Üç Aslanlar’ın Fransa’ya karşı aldığı heyecan verici 6-4’lük galibiyetin ardından, kaptan Harry Kane ile yapılan basın toplantısı sırasında polis müdahale etmek zorunda kaldı.

  • Kane ile yapılan röportaj sırasında kargaşa çıktı

    Olay, Kane’in karışık bölgede basına açıklamalarda bulunurken, İngiltere’nin yurtdışında elde ettiği en iyi sonucu garantileyen tarihi performansı değerlendirirken meydana geldi. Kaptan konuşurken, tam karşısında bulunan basın mensupları arasında gerginlik doruğa ulaştı.

    Bir grup İngiliz gazetecinin, yerel muhabirin çekim yapmasını engellemek için onu fiziksel olarak engellediği ve ittiği iddia edildi. Karşılıklı itişme, röportajın akışını bozacak kadar şiddetlendi ve diğer medya temsilcilerinin ve turnuva güvenlik personelinin dikkatini çekti. İtişme şiddetini artırırken, yerel muhabir hem FIFA temsilcilerinden hem de stadyumun çeşitli yerlerinde görev yapan Miami Polis Departmanı memurlarından yardım istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir polis memurunun kalabalık alana girip, düzeni sağlamak ve çatışmayı yatıştırmak amacıyla sonunda kişilerden birini dışarıya çıkardığı görülüyor.

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  • Kane, tarihi bronz madalyayı değerlendiriyor

    Röportaj sırasında yaşanan dikkat dağıtıcı olaylara rağmen, İngiltere kaptanı turnuva boyunca takımın elde ettiği başarılardan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Les Bleus’a karşı alınan 6-4’lük galibiyeti değerlendiren Kane, bu sonucun ülke futbol tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

    Kane şöyle konuştu: "Gerçekten gurur duyuyorum. Bu, 60 yıldır elde ettiğimiz en iyi derece ve yabancı topraklarda elde ettiğimiz en iyi sonuç. Turnuvayı madalya ile bitirmek, harcadığımız tüm çaba karşılığında en azından hak ettiğimiz şey."

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thomas Tuchel’e destek

    Maçı değerlendirmenin yanı sıra Kane’e, çeşitli siyasi ve kamuoyu figürlerinden eleştiri alan teknik direktör Thomas Tuchel’in etkisi hakkında da soru soruldu. Kane, teknik direktörünün turnuvadaki ilk performansını hemen savundu ve milli takım yönetimi sürecinde yaşanan öğrenme sürecine dikkat çekti.

    "Bir oyuncu bakış açısıyla bakıldığında inanılmaz bir iş çıkardı. Bu onun ilk turnuvasıydı ve bundan dersler çıkaracaktır," dedi kaptan kararlı bir şekilde.