VİDEO: İngiltere’nin Fransa ile oynadığı Dünya Kupası bronz madalya maçı sonrasında Harry Kane’in maç sonrası röportajına polis çağrıldı – karma bölgede medya arasında tartışma çıktı

Olay, Kane’in karışık bölgede basına açıklamalarda bulunurken, İngiltere’nin yurtdışında elde ettiği en iyi sonucu garantileyen tarihi performansı değerlendirirken meydana geldi. Kaptan konuşurken, tam karşısında bulunan basın mensupları arasında gerginlik doruğa ulaştı.

Bir grup İngiliz gazetecinin, yerel muhabirin çekim yapmasını engellemek için onu fiziksel olarak engellediği ve ittiği iddia edildi. Karşılıklı itişme, röportajın akışını bozacak kadar şiddetlendi ve diğer medya temsilcilerinin ve turnuva güvenlik personelinin dikkatini çekti. İtişme şiddetini artırırken, yerel muhabir hem FIFA temsilcilerinden hem de stadyumun çeşitli yerlerinde görev yapan Miami Polis Departmanı memurlarından yardım istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir polis memurunun kalabalık alana girip, düzeni sağlamak ve çatışmayı yatıştırmak amacıyla sonunda kişilerden birini dışarıya çıkardığı görülüyor.