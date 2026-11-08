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Video: İlk 30'un dışında! Suudi Arabistan Ligi'nin dünya sıralamasında büyük şok

Premier Lig
C. Ronaldo
R. Neves
J. Felix
O. Watkins
S. Mane
I. Toney
Premier Lig
Serie A
Bundesliga
La Liga
Suudi Arabistan
Portekiz
İngiltere
Senegal
İtalya
Almanya
İspanya

Ronaldo ve yıldızlar devrimi tek başına yeterli değil!

"Opta" ağının dünyanın en güçlü futbol liglerine dair hazırladığı son sıralaması, spor kamuoyunda ve Suudi medyasında geniş bir tartışma dalgası başlattı. Roshn Ligi, son yıllarda yaşadığı büyük sıçramaya ve oyunun en önde gelen yıldızlarından ve teknik direktörlerinden bir grubu kadrosuna katmasına rağmen geri sıralarda yer aldı. Böylece bazı liglere diğerleri aleyhine üstünlük tanıyan kriterlere ilişkin sorular yeniden gündeme geldi.

6 Kasım 2026 güncellemesine göre Suudi Ligi, Opta sıralamasında 74,7 puanlık ortalama değerlendirmeyle dünya genelinde 38. sırada yer aldı ve Polonya ile Peru liglerinin gerisinde kaldı. Listenin başında ise İngiltere Ligi yer alırken, onu İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa ligleri izledi.

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  • Opta açıklaması: Suudi Ligi neden dünya genelinde 38'inci sırada yer aldı?

    El Arabiya kanalında Suudi Arabistanlı spiker Betal el-Kavs'ın sunduğu "Fi'l-Merma" programı, bu şok edici sıralamanın nedenlerini tartışmak ve ağın Roshn Ligi'ni değerlendirirken dayandığı temelleri açıklığa kavuşturmak üzere "Opta"nın İtalya'daki sorumlusu Enrico Turcato'yu konuk etti.

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    Turcato, bu sınıflandırmanın bazı takımların kadrolarında dünya çapında yıldızlar bulundurmasına değil, müsabakanın tamamındaki rekabet düzeyine dayandığını açıkladı ve sınırlı sayıda kulübün birinci sınıf oyunculara sahip olmasının ligin değerlendirmesini ileri bir seviyeye taşımak için yeterli olmadığına dikkat çekti.

    Opta sorumlusu, temel ölçütün elit düzeye sahip takımların sayısı ve bunların rekabeti kızıştırma kapasitesi olduğunu vurgulayarak, bu rekabetçi derinliğin Suudi Ligi'ndeki tüm kulüplerde aynı ölçüde mevcut olmadığını belirtti.

    Bir başka deyişle, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez ve onlardan sonra gelenler çapındaki isimlerin varlığı, Turcato'nun yorumuna göre tek başına Roshn Ligi'nin gücünün bir ölçütü değildir. Turcato, müsabakanın değerlendirilmesinin takımlarının ortalama düzeyiyle ilişkili olduğunu, yalnızca en önde gelen kulüplerinin sportif ve pazarlama değeriyle değil, kanısında.

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  • Utandırıcı bir soru ve dikkat çeken bir Suudi tanıklığı

    Ancak televizyon karşılaşması dikkat çeken bir ana sahne oldu; Battal el-Kavs konuğundan, sıralamada Suudi ligin önünde yer alan Peru liginden beş kulüp saymasını istedi, ancak Turcato bu isimleri veremedi.

    Suudi medya mensubu Velid el-Ferrac ise saatler önce Suudi ligindeki rekabet gücü hakkında tartışmalı bir görüş ortaya atmış ve bunun için önemli bir ölçüt belirlemişti: Taraftar katılımı! Bu, programın izleyicilerinden birinin, krallıktaki büyük dörtlüye neden odaklanıldığını sorduğu bir soruya yanıt olarak geldi.

    El-Ferrac, cumartesi akşamı "Rotana Haliciyye" kanalındaki Rotana Sport maa Velid programında şöyle konuştu: "Tribünler boş... Tüm kulüplere saygı duyuyor ve değer veriyorum, ancak 18 kulüplü ligin tüm takımlarının aynı etkiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz?"

    Ayrıca Suudi Arabistan'da "takip, katılım, pazarlama ve para" ekseninin temelini oluşturan yalnızca 4 kulüp bulunduğunu, geri kalanların ise ligi tamamladığını belirtti ve kendi ifadesiyle "varlığını ispat etmek sesi yükselterek değil, sahadaki katılımla olur" dedi!

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