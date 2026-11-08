"Opta" ağının dünyanın en güçlü futbol liglerine dair hazırladığı son sıralaması, spor kamuoyunda ve Suudi medyasında geniş bir tartışma dalgası başlattı. Roshn Ligi, son yıllarda yaşadığı büyük sıçramaya ve oyunun en önde gelen yıldızlarından ve teknik direktörlerinden bir grubu kadrosuna katmasına rağmen geri sıralarda yer aldı. Böylece bazı liglere diğerleri aleyhine üstünlük tanıyan kriterlere ilişkin sorular yeniden gündeme geldi.

6 Kasım 2026 güncellemesine göre Suudi Ligi, Opta sıralamasında 74,7 puanlık ortalama değerlendirmeyle dünya genelinde 38. sırada yer aldı ve Polonya ile Peru liglerinin gerisinde kaldı. Listenin başında ise İngiltere Ligi yer alırken, onu İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa ligleri izledi.

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