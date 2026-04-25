VİDEO: Hugo Ekitike, sakat Liverpool forvetinin Man City'ye gol attıktan sonra koltuk değneklerini bir kenara bırakıp takla attığını gösteren, yapay zeka tarafından oluşturulan tuhaf bir videoyu paylaştı
Ekitike’nin yapay zeka tarafından üretilen tuhaf geri dönüşü
Ekitike, Instagram'da yapay zeka ile hazırlanmış ve sahaya mucizevi bir dönüş yaptığını gösteren bir video paylaşarak Liverpool taraftarlarına gerçeküstü bir eğlence anı yaşattı. Videoda, 23 yaşındaki oyuncu sahada koltuk değnekleriyle dururken gösteriliyor; ardından koltuk değneklerini bir kenara atıp sprint yaparak Manchester City'ye gol atıyor ve ardından mükemmel bir ön takla kutlaması yapıyor.
Klip, neşeli havasıyla viral olsa da, forvetin karşı karşıya olduğu ciddi gerçeklikle keskin bir tezat oluşturuyor. Ekitike, bu ayın başlarında Aşil tendonundan başarılı bir ameliyat geçirdi ve onu birkaç ay sahalardan uzak tutacak zorlu bir rehabilitasyon programının ilk aşamalarında bulunuyor.
Slot, sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi
Liverpool teknik direktörü Slot, son basın toplantısında bu videoya hemen değindi ve taraftarların ve izleyicilerin oyuncunun sakatlığının gerçek boyutunu anlamalarını sağladı. "Hugo'nun koltuk değnekleriyle koştuğu Instagram paylaşımını gördüm," dedi. "Ama bunun gerçekçi olduğunu sanmıyorum."
Slot, Ekitike'nin ameliyatının ardından, ilk müdahalenin başarılı olduğunu ancak önümüzdeki sürecin hem uzun hem de titiz olacağını doğruladı. Kulüp, profesyonel bir sporcu için Aşil tendonu iyileşmesinin en zorlu zorluklardan biri olduğunu kabul ederek, acil bir dönüşten ziyade uzun vadeli sağlığı önceliklendiriyor.
"Henüz [kesin dönüş tarihini] bilmiyoruz, ancak ilk ve en önemli adım ameliyatın iyi geçmesidir," diye açıkladı Slot. "İyileşme süreci uzun sürecek, ancak uzun süre sahalardan uzak kalan diğer tüm oyuncular gibi o da daha güçlü bir şekilde geri dönecek. Bu adım adım ilerleyen bir süreç."
- AFP
Liverpool, kilit oyuncularının yokluğunda yoluna devam etmeye çalışıyor
Liverpool, Crystal Palace ile karşılaşmaya hazırlanırken, Slot kulübün ilk dörtte yer alma hedefini sürdürebilmek için şu anda kadroda bulunan oyunculara odaklanıyor. Freddie Woodman, kaleci pozisyonunda yedek olarak hazır beklerken, Ekitike’nin yokluğunda hücum yükünü üstlenmeleri istenen kadronun geri kalanından da aynı katkı bekleniyor. Forvet oyuncusu ise 2026-27 sezonunda tam olarak sahalara dönebilmek için rehabilitasyonunun bir sonraki aşamasına öncelik verecek.