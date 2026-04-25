Liverpool teknik direktörü Slot, son basın toplantısında bu videoya hemen değindi ve taraftarların ve izleyicilerin oyuncunun sakatlığının gerçek boyutunu anlamalarını sağladı. "Hugo'nun koltuk değnekleriyle koştuğu Instagram paylaşımını gördüm," dedi. "Ama bunun gerçekçi olduğunu sanmıyorum."

Slot, Ekitike'nin ameliyatının ardından, ilk müdahalenin başarılı olduğunu ancak önümüzdeki sürecin hem uzun hem de titiz olacağını doğruladı. Kulüp, profesyonel bir sporcu için Aşil tendonu iyileşmesinin en zorlu zorluklardan biri olduğunu kabul ederek, acil bir dönüşten ziyade uzun vadeli sağlığı önceliklendiriyor.

"Henüz [kesin dönüş tarihini] bilmiyoruz, ancak ilk ve en önemli adım ameliyatın iyi geçmesidir," diye açıkladı Slot. "İyileşme süreci uzun sürecek, ancak uzun süre sahalardan uzak kalan diğer tüm oyuncular gibi o da daha güçlü bir şekilde geri dönecek. Bu adım adım ilerleyen bir süreç."