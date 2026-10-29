Nefesleri son anlarına kadar kesen bir gecede Al Nassr, perşembe akşamı Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında Al Khaleej'i 5-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyete imza attı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Dramatik gelişmelere sahne olan karşılaşmada Portekizli kaptan Cristiano Ronaldo üç gol kaydederek göz kamaştıran bir performans sergiledi.

Bu sonuçla Al Nassr puanını 28'e yükselterek geçici lider Al Qadsiah ile aynı puana sahip ikinci sıraya yerleşti; onların ardında ise 27 puanla Al Hilal yer alıyor.

Karşılaşma Al Nassr için hiç kolay geçmedi. Hakimiyet kurma çabalarına rağmen pes etmeyi reddeden inatçı bir rakiple karşı karşıya kalan ekip, maçın her türlü olasılığa açık bir mücadeleye dönüştüğünü gördü. Ev sahibi takım, hücum verimliliği ve yıldızlarının kritik anlardaki parlak performansı sayesinde galibiyeti garantiledi.