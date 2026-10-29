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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Hollywood senaryosu gibi! Ronaldo'nun hat-trick'i Nassr'ı Al Khaleej karşısında dramatik galibiyete taşıdı

Al Nassr FC - Al Kholood
Al Nassr FC
Al Kholood
Premier Lig
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz

Heyecan verici üçlük

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ALN

ALK

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05 Kas 2026

ALK

ALK

Nefesleri son anlarına kadar kesen bir gecede Al Nassr, perşembe akşamı Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında Al Khaleej'i 5-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyete imza attı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Dramatik gelişmelere sahne olan karşılaşmada Portekizli kaptan Cristiano Ronaldo üç gol kaydederek göz kamaştıran bir performans sergiledi.

Bu sonuçla Al Nassr puanını 28'e yükselterek geçici lider Al Qadsiah ile aynı puana sahip ikinci sıraya yerleşti; onların ardında ise 27 puanla Al Hilal yer alıyor.

Karşılaşma Al Nassr için hiç kolay geçmedi. Hakimiyet kurma çabalarına rağmen pes etmeyi reddeden inatçı bir rakiple karşı karşıya kalan ekip, maçın her türlü olasılığa açık bir mücadeleye dönüştüğünü gördü. Ev sahibi takım, hücum verimliliği ve yıldızlarının kritik anlardaki parlak performansı sayesinde galibiyeti garantiledi.

  • İlk yarıda maça damga vuran 5 gol

    Maç daha ilk dakikalarından itibaren alevlendi. Ronaldo 10. dakikada skoru açtığını sandı ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ardından Julian Dominguez 16. dakikada Al-Khaleej'i öne geçiren golü atarak Nassr'ı şaşırttı. Brezilyalı Angelo Gabriel ise 24. dakikada cevabı vererek skoru eşitledi.

    Nassr baskısını sürdürdü ve Senegalli Sadio Mane 38. dakikada ikinci golü kaydederek takımını öne geçirdi. Ancak Al-Khaleej pes etmeyi reddetti ve Loic Esombe uzatma dakikalarında beraberlik golünü atmayı başardı. İlk yarı, Ronaldo'nun ofsayt gerekçesiyle ikinci golünün de iptal edilmesinin ardından yaşanan büyük gerginlik ve itirazlar eşliğinde 2-2 sona erdi.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo şahlandı ve hat-trick'ini tamamladı

    İkinci yarıda ise Ronaldo, gol içgüdüsü sayesinde maça yeniden damga vurdu. 66. dakikada vatandaşı Joao Felix'in muhteşem pasının ardından bir gol kaydetti, 72. dakikada ise kafa vuruşuyla ikinci golünü ekledi.

    81. dakikada Sadio Mane'nin ustaca pasından yararlanarak üçüncü golü de atıp hat-trick'ini tamamladı ve Al Nassr'ı heyecan dolu bir galibiyete taşıdı.

    Ronalldo'nun bu üçlüsü, ilk yarıda yaşanan olaylara verilen kesin bir yanıt oldu. Hakemin ofsayt gerekçesiyle iki golünü iptal etmesinin ardından Portekizli kaptan, maçın ikinci yarısında geri döndü ve fırsatlarını sayılan gollere çevirdi; bu arada Al Nassr taraftarları bir numaralı yıldızlarının parlak performansını coşkuyla kutladı.

  • Al Nassr liderlik kovalamacasını sürdürüyor

    Bu galibiyetle birlikte Al-Nassr puanını 28'e yükselterek Al-Qadisiyah ile liderlik koltuğunu geçici olarak paylaştı. Hilal ise 27 puanla onların gerisinde kaldı ve Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin zirvesinde kıyasıya bir mücadele yaşandı.

    Bu zafer, Al-Nassr'a ligdeki yolculuğunda önemli bir moral verdi; zira takım, Al-Khaleej'in direncini kırmayı başardı ve sekiz golün atıldığı açık bir karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu arada Ronaldo, iptal edilen gollerle başlayıp Al-Nassr'ın dramatik galibiyetiyle sona eren bir gecede attığı hat-trick ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

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ALN

ALN

ALK

ALK

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