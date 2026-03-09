Goal.com
Canlı
Barcelona Pedri Harry Potter GFXGetty & FC Barcelona
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: "Hogwarts gibi!" - Barcelona yıldızları, Newcastle ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için "Harry Potter oteli"ne vardıklarında hayran kaldılar

Barselona'nın süper yıldızları, Katalonya'nın güneşli havasını Northumberland'ın tarihi cazibesiyle değiştirdiler ve kendilerini bir büyücü harikalar diyarında bulmuş gibi görünüyorlar. Newcastle United ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından önce, Hansi Flick'in takımı, oyuncuların özel jet yerine yanlışlıkla Hogwarts Ekspresi'ne bindiklerini düşünmelerine neden olan, 200 yıllık muhteşem bir konak olan Matfen Hall'a yerleşti.

  • Blaugrana yıldızları lüks tatil köyünün büyüsüne kapıldı

    La Liga lideri, Cumartesi günü Athletic Club'ı 1-0 mağlup ederek İngiltere'ye geldi. Bu sonuçla Real Madrid'in 4 puan önüne geçtiler. Ancak Pedri, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski gibi oyuncular, 300 dönümlük bir arazide yer alan, büyük avizeler, antik duvar halıları ve kemerli ahşap kapılarla süslenmiş gotik çevrede gezintiye çıkarken, şampiyonluk yarışının yoğunluğu bir an için unutuldu.

    • Reklam

  • Klip izle

  • Gavi ve Yamal büyüyü kucaklıyor

    Harry Potter dünyasına olan benzerlik oyuncuların da dikkatinden kaçmadı, özellikle orta saha oyuncusu Gavi beş yıldızlı otelden çok etkilendi. Geniş koridorlarda yürürken, genç oyuncu kameraya yakalandı ve şöyle dedi: "Burası Hogwarts gibi. Harry Potter'da mıyız? Çok güzel." Kulübün resmi sosyal medya kanalları da bu temaya uyum sağlayarak, Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in bir videosunu "İksir dersiniz başlamak üzere" başlığıyla paylaştı. Başka bir gönderide ise "Pedri sonunda Hogwarts'ta" yazıyordu.

    Takım, varışlarının neşeli havasına rağmen, St. James' Park'ta kendilerini bekleyen sınavın farkında. Fermin, takım arkadaşlarına savaşa hazır olmaları gerektiğini hatırlatarak şöylededi: "Burada [2025 Eylül'ünde Lig Aşaması'nda Newcastle ile oynadıkları maçta] olduğu gibi, çok zorlu bir stadyumda, fiziksel gücü yüksek bir rakibe karşı benzer bir maçla karşılaşacağımızı biliyoruz. Harika bir performans sergilemeyi, normal oyunumuzu oynamayı ve kazanmayı umuyoruz."

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Newcastle ilk maçta avantaj elde etmek istiyor

    Newcastle, Manchester City'ye karşı FA Cup'tan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendikten sonra bir cevap arıyor ve St. James' Park'ın sadık taraftarları, Matfen Hall'un lüks bahçeleri ve sessiz kütüphanelerinden çok daha az misafirperver bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Bu arada Flick ve adamları, hayati bir ilk maç avantajı elde etmek için çevrelerindeki "büyünün" sahaya da yansıyacağını umuyorlar. Hem ulusal hem de Avrupa'da zafer peşinde olan bir takım için, kuzeydoğudaki bir galibiyet, üçlü zafer hayallerini canlı tutmak için mükemmel bir sonuç olacaktır.

Şampiyonlar Ligi
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0