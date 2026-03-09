Getty & FC Barcelona
Çeviri:
VİDEO: "Hogwarts gibi!" - Barcelona yıldızları, Newcastle ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için "Harry Potter oteli"ne vardıklarında hayran kaldılar
Blaugrana yıldızları lüks tatil köyünün büyüsüne kapıldı
La Liga lideri, Cumartesi günü Athletic Club'ı 1-0 mağlup ederek İngiltere'ye geldi. Bu sonuçla Real Madrid'in 4 puan önüne geçtiler. Ancak Pedri, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski gibi oyuncular, 300 dönümlük bir arazide yer alan, büyük avizeler, antik duvar halıları ve kemerli ahşap kapılarla süslenmiş gotik çevrede gezintiye çıkarken, şampiyonluk yarışının yoğunluğu bir an için unutuldu.
Klip izle
Gavi ve Yamal büyüyü kucaklıyor
Harry Potter dünyasına olan benzerlik oyuncuların da dikkatinden kaçmadı, özellikle orta saha oyuncusu Gavi beş yıldızlı otelden çok etkilendi. Geniş koridorlarda yürürken, genç oyuncu kameraya yakalandı ve şöyle dedi: "Burası Hogwarts gibi. Harry Potter'da mıyız? Çok güzel." Kulübün resmi sosyal medya kanalları da bu temaya uyum sağlayarak, Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in bir videosunu "İksir dersiniz başlamak üzere" başlığıyla paylaştı. Başka bir gönderide ise "Pedri sonunda Hogwarts'ta" yazıyordu.
Takım, varışlarının neşeli havasına rağmen, St. James' Park'ta kendilerini bekleyen sınavın farkında. Fermin, takım arkadaşlarına savaşa hazır olmaları gerektiğini hatırlatarak şöylededi: "Burada [2025 Eylül'ünde Lig Aşaması'nda Newcastle ile oynadıkları maçta] olduğu gibi, çok zorlu bir stadyumda, fiziksel gücü yüksek bir rakibe karşı benzer bir maçla karşılaşacağımızı biliyoruz. Harika bir performans sergilemeyi, normal oyunumuzu oynamayı ve kazanmayı umuyoruz."
- Getty Images Sport
Newcastle ilk maçta avantaj elde etmek istiyor
Newcastle, Manchester City'ye karşı FA Cup'tan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendikten sonra bir cevap arıyor ve St. James' Park'ın sadık taraftarları, Matfen Hall'un lüks bahçeleri ve sessiz kütüphanelerinden çok daha az misafirperver bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Bu arada Flick ve adamları, hayati bir ilk maç avantajı elde etmek için çevrelerindeki "büyünün" sahaya da yansıyacağını umuyorlar. Hem ulusal hem de Avrupa'da zafer peşinde olan bir takım için, kuzeydoğudaki bir galibiyet, üçlü zafer hayallerini canlı tutmak için mükemmel bir sonuç olacaktır.
Reklam