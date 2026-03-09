VİDEO: "Hogwarts gibi!" - Barcelona yıldızları, Newcastle ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı için "Harry Potter oteli"ne vardıklarında hayran kaldılar

Harry Potter dünyasına olan benzerlik oyuncuların da dikkatinden kaçmadı, özellikle orta saha oyuncusu Gavi beş yıldızlı otelden çok etkilendi. Geniş koridorlarda yürürken, genç oyuncu kameraya yakalandı ve şöyle dedi: "Burası Hogwarts gibi. Harry Potter'da mıyız? Çok güzel." Kulübün resmi sosyal medya kanalları da bu temaya uyum sağlayarak, Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in bir videosunu "İksir dersiniz başlamak üzere" başlığıyla paylaştı. Başka bir gönderide ise "Pedri sonunda Hogwarts'ta" yazıyordu.

Takım, varışlarının neşeli havasına rağmen, St. James' Park'ta kendilerini bekleyen sınavın farkında. Fermin, takım arkadaşlarına savaşa hazır olmaları gerektiğini hatırlatarak şöylededi: "Burada [2025 Eylül'ünde Lig Aşaması'nda Newcastle ile oynadıkları maçta] olduğu gibi, çok zorlu bir stadyumda, fiziksel gücü yüksek bir rakibe karşı benzer bir maçla karşılaşacağımızı biliyoruz. Harika bir performans sergilemeyi, normal oyunumuzu oynamayı ve kazanmayı umuyoruz."