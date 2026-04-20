VİDEO: "Hiç kimse buna dayanamaz!" - Santos taraftarları Brezilya'nın yıldız oyuncusuna acımasızca yuhalarken, öfkeli Neymar kulaklarını tıkayarak sahadan ayrıldı

Pazar günü Vila Belmiro'daki atmosfer, Fluminense karşısında maçın sonlarında yaşanan çöküşün ardından taraftarların öfkelerini dışa vurmasıyla zehirli bir hal aldı. Neymar'ın kulüpte efsanevi bir figür olmasına rağmen, ev sahibi taraftarlar kendilerini tutamadı ve maçın bitiş düdüğü çalındığında forveti ıslık ve yuhalamalarla karşıladı.

Açıkça sinirleri bozulmuş olan tecrübeli oyuncu, bu düşmanca tavırları duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkayarak tünele doğru koştuğu anlar kameralara yakalandı. Maçın hemen ardından sosyal medyaya başvuran Neymar, taraftarların sert tepkisine inanamadığını ifade ederek şöyle yazdı: “Kulak kaşıyışımı açıklamak zorunda kaldığım gün geldi! Arkadaşlar, dürüst olmak gerekirse, çok sert davranıyorsunuz ve sınırı aşıyorsunuz... Buna katlanmak çok üzücü. Hiçbir insan buna dayanamaz."

Neymar geçen sezon Santos'un ligde kalmasında kilit rol oynamış olsa da, bu sezon çok daha zorlu geçiyor. Dokuz maçta dört gol ve üç asist kaydetmesine rağmen, bireysel çabaları takımın ligde 12 maçta sadece üç galibiyet alması gibi kötü gidişatı gizleyemedi ve kulübü, şu anda rakibi Corinthians'ın bulunduğu küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde, 15. sırada bıraktı.