Santos v Fluminense - Brasileirao 2026
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: "Hiç kimse buna dayanamaz!" - Santos taraftarları Brezilya'nın yıldız oyuncusuna acımasızca yuhalarken, öfkeli Neymar kulaklarını tıkayarak sahadan ayrıldı

Neymar’ın Santos’a dönüşü, Fluminense’ye karşı alınan acı 3-2’lik yenilginin ardından Brezilyalı yıldızın kendi taraftarları tarafından acımasızca yuhalanmasıyla gölgelendi. 34 yaşındaki oyuncu, kulaklarını tıkayarak sahadan ayrılırken görüldü; ardından sosyal medyaya başvurarak eleştirenlere duygusal bir mesaj gönderdi.

  Vila Belmiro'da bir kabus

    Pazar günü Vila Belmiro'daki atmosfer, Fluminense karşısında maçın sonlarında yaşanan çöküşün ardından taraftarların öfkelerini dışa vurmasıyla zehirli bir hal aldı. Neymar'ın kulüpte efsanevi bir figür olmasına rağmen, ev sahibi taraftarlar kendilerini tutamadı ve maçın bitiş düdüğü çalındığında forveti ıslık ve yuhalamalarla karşıladı.

    Açıkça sinirleri bozulmuş olan tecrübeli oyuncu, bu düşmanca tavırları duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkayarak tünele doğru koştuğu anlar kameralara yakalandı. Maçın hemen ardından sosyal medyaya başvuran Neymar, taraftarların sert tepkisine inanamadığını ifade ederek şöyle yazdı: “Kulak kaşıyışımı açıklamak zorunda kaldığım gün geldi! Arkadaşlar, dürüst olmak gerekirse, çok sert davranıyorsunuz ve sınırı aşıyorsunuz... Buna katlanmak çok üzücü. Hiçbir insan buna dayanamaz."

    Neymar geçen sezon Santos'un ligde kalmasında kilit rol oynamış olsa da, bu sezon çok daha zorlu geçiyor. Dokuz maçta dört gol ve üç asist kaydetmesine rağmen, bireysel çabaları takımın ligde 12 maçta sadece üç galibiyet alması gibi kötü gidişatı gizleyemedi ve kulübü, şu anda rakibi Corinthians'ın bulunduğu küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde, 15. sırada bıraktı.

  Fluminense'ye karşı gerginlik doruğa ulaştı

    Maç, ev sahibi takım için kalp kırıklığıyla sonuçlanan bir duygu seli gibiydi. Santos, Gabigol ve Alvaro Barreal’in golleriyle iki kez öne geçti, ancak bu üstünlüğünü koruyamadı. Maçın dönüm noktası, ikinci yarının sonlarına doğru Neymar’ın skoru garantilemek için kaçırdığı net bir fırsatla geldi; bu durum, sonunda 85. dakikada John Kennedy’nin konuk takım adına attığı galibiyet golüne yol açtı. Taraftarlar ayrıca, uzatma dakikalarında yapılan ve birçok kişinin son dakikada beraberliği yakalamak için gereksiz bulduğu bir beceri gösterisine de tepki gösterdi.

    Bu yenilgiyle Santos, tüm turnuvalarda son 10 maçında sadece iki galibiyet elde etti. Bu istikrarsızlık, takım üzerinde büyük bir baskı yarattı ve kulübün en tanınmış oyuncusu Neymar, eleştirilerin odak noktası haline geldi.

    Dünya Kupası hayalleri belirsizlik içinde

    Yurtiçi olayların ötesinde, Neymar’ın mevcut durumu uluslararası kariyeri hakkında önemli sorular ortaya atıyor. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, rekor golcüsüne formunu ve ritmini koruduğu sürece kapıyı açık tutuyor. Ancak, şu anki form düşüklüğü ve kulüp düzeyinde etrafını saran düşmanca ortam, Selecao’nun teknik direktörü için işleri zorlaştırabilir.

    Neymar, Ekim 2023'te Uruguay ile oynanan eleme maçında geçirdiği ağır sakatlıktan bu yana milli takımda forma giymedi. Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya devam etse de, sarı formaya dönüş yolu şimdi her zamankinden daha belirsiz görünüyor. Santos'taki gerginliği çözemez ve golcü kimliğini geri kazanamazsa, Brezilya tarihinin en büyük kariyerlerinden biri beklenmedik bir şekilde acı bir sonla sonuçlanabilir.