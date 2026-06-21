VİDEO: Havuz partisi ve çörek pastası! Georgina Rodriguez, babası CR7 Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası maçlarına katılırken, Cristiano Ronaldo Jr.’ın 16. yaş gününü nasıl kutladığını anlattı

Cristiano Jr.’ın büyük gününü kutlamak için Rodriguez-Ronaldo ailesinin evi eğlence dolu bir şenliğe dönüştü. Yaz güneşinin yakıcı sıcaklığı altında Georgina, devasa bir havuz partisinden karnaval tarzı oyun alanlarına kadar her şeyi içeren bir etkinlik düzenledi. Konuklar, herkesin aile havuzunda serinlemeden önce bolca eğlence sunan sumo güreşi yarışması da dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerin tadını çıkardılar.

Yemekler, kutlamaların en önemli unsurlarından biriydi; Georgina, kutlamaya Akdeniz lezzetleri katmak için çeşitli paella çeşitleri ikram etti. Detaylara gösterilen özen tatlıya da yansıdı; geleneksel doğum günü pastasının yerine, tamamen donutlardan oluşan benzersiz bir kule hazırlandı. Bu özel tasarım, mavi harflerle genç çocuğun adıyla kişiselleştirilmiş ve onun ergenlik dönemine geçişini simgelemek üzere üstüne gümüş renkli bir 16 rakamı yerleştirilmişti.