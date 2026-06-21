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Cristiano Ronaldo Jr(C)Getty Images
Donny Afroni

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VİDEO: Havuz partisi ve çörek pastası! Georgina Rodriguez, babası CR7 Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası maçlarına katılırken, Cristiano Ronaldo Jr.’ın 16. yaş gününü nasıl kutladığını anlattı

C. Ronaldo
Portekiz
Dünya Kupası
Al Nassr FC
Premier Lig

Cristiano Ronaldo Jr, Georgina Rodriguez’in düzenlediği görkemli bir bahçe partisiyle 16. yaş gününü kutlayarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Babası, Portekiz’in uluslararası sahnede zafer arayışına hazırlanmakla meşgulken, Al-Nassr akademisinin gelecek vaat eden genç oyuncusu, benzersiz sürprizler ve ailesinin sevgi gösterileriyle dolu bir gün geçirdi.

  • Alışılmışın dışında bir kutlama havuz partisi

    Cristiano Jr.’ın büyük gününü kutlamak için Rodriguez-Ronaldo ailesinin evi eğlence dolu bir şenliğe dönüştü. Yaz güneşinin yakıcı sıcaklığı altında Georgina, devasa bir havuz partisinden karnaval tarzı oyun alanlarına kadar her şeyi içeren bir etkinlik düzenledi. Konuklar, herkesin aile havuzunda serinlemeden önce bolca eğlence sunan sumo güreşi yarışması da dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerin tadını çıkardılar.

    Yemekler, kutlamaların en önemli unsurlarından biriydi; Georgina, kutlamaya Akdeniz lezzetleri katmak için çeşitli paella çeşitleri ikram etti. Detaylara gösterilen özen tatlıya da yansıdı; geleneksel doğum günü pastasının yerine, tamamen donutlardan oluşan benzersiz bir kule hazırlandı. Bu özel tasarım, mavi harflerle genç çocuğun adıyla kişiselleştirilmiş ve onun ergenlik dönemine geçişini simgelemek üzere üstüne gümüş renkli bir 16 rakamı yerleştirilmişti.

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  • Georgina ve CR7’den içten anma mesajları

    Georgina, gururunu paylaşmak için sosyal medyaya başvurdu ve o gün çekilen görüntülerle birlikte dokunaklı bir mesaj yayınladı. Şöyle yazdı: “Boyun neredeyse 2 metre olsa da, sen her zaman benim küçük oğlum olacaksın. Sana sevgi, sağlık ve başarıyla dolu bir hayat diliyorum; seni bu kadar özel kılan o iyi kalbi asla kaybetmemeni diliyorum. Annen, baban ve kardeşlerin seni seviyor.”

    Ronaldo, milli takım görevinde olmasına rağmen Portekiz kampından kutlamalara katılmayı ihmal etmedi. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan efsanevi forvet, Instagram Hikayeleri'nde en büyük oğluyla birlikte daha önce görülmemiş bir fotoğrafını paylaştı. Mesajını kısa ama etkileyici tutan efsanevi forvet şöyle yazdı: “Doğum günün kutlu olsun oğlum! Baban seni seviyor.”

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    Mariachi müzisyenleri ve Dünya Kupası heyecanı

    Öğleden sonra müzik, bir mariachi grubunun sürpriz katılımıyla etkinliğin merkezinde yer aldı. Grup, “Junior”a “Happy Birthday” şarkısını seslendirerek bir serenat yaptı; bu an, genç futbolcunun spot ışıkları altında hem minnettar hem de biraz utangaç bir ifadeyle bakmasına neden oldu. Georgina sonunda, doğum günü çocuğunu ve arkadaşlarını, bu samimi performansı anı olarak saklamak üzere grupla birlikte bir grup fotoğrafı çektirmek için ikna etti.

    Parti atmosferine rağmen, katılımcıların aklından futbol hiç çıkmadı. Kutlama, özellikle Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı açılış maçıyla aynı zamana denk geldi. Junior ve arkadaşları, açık havada oynadıkları maçı bir süre bırakarak, tecrübeli forvetin zayıf rakibiyle 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşamasını izlediler.

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