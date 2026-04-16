VİDEO: 'Hata' - Aston Villa basın toplantısında bir muhabirin sorusuna Unai Emery'nin verdiği yanıt, Youri Tielemans'ı kahkahalara boğdu

İki gollük rahat bir üstünlüğe sahip olmalarına rağmen, Villa soyunma odasından gelen mesaj tam bir konsantrasyon çağrısı. Emery, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı ve bir önceki turda Bologna’nın Roma’ya karşı sergilediği devleri devirme performansına dikkat çekti. “Roma’yla oynadıklarında, Roma’nın favori olduğunu düşünebilirdik. Onlar favorilerden birini yendiler... Tüm maçlarda kendi oyun anlayışlarıyla mücadele edip baskı kurmaları, bize saygı duyulmasını sağlıyor," diye açıkladı Emery. "Aynı şekilde oynayacaklar, aynı yoğunlukta ve agresiflikle, bire bir mücadelelere girecekler ve bize saldıracaklar."

Tielemans da ayaklarını yere basmanın önemini vurgulayarak şunları ekledi: “Maçı elinizden gelen en iyi şekilde oynamaya çalışmalı ve son anı düşünmemelisiniz, çünkü bazen bu sizi kendinizden geçirebilir.” Basın toplantısını sonlandırırken Emery, Villa Park'ta daha da yoğun bir performans vaat etti: "Hakem maçı başlattığında yüzde 100 odaklanmış olacağız. Orada yaptığımızdan daha fazla mücadele edeceğiz."