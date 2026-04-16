Çeviri:
VİDEO: 'Hata' - Aston Villa basın toplantısında bir muhabirin sorusuna Unai Emery'nin verdiği yanıt, Youri Tielemans'ı kahkahalara boğdu
Emery, cezalandırılma iddialarını yalanladı
Morgan Rogers, John McGinn, Lucas Digne, Matty Cash ve Victor Lindelöf’ün Avrupa kupalarında oynamaktan men edilmesine sadece bir sarı kart kalmışken, İspanyol teknik direktör, geleceğin takımın dikkatini bugünden uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı. Yaklaşan ceza tehdidinin Perşembe gecesi için yapacağı kadro seçimini etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Emery, kendine özgü sert bir yanıt verdi. Uzun bir duraklamanın ardından Villa teknik direktörü şöyle dedi: “Bunu sormak bir hata ve size cevap verirsem ben de hata yapmış olurum. Yarın maçımız var. Yarı finali düşünmüyoruz, yarını düşünüyoruz ve tabii ki onlar da yarın en iyi oyuncularını sahaya sürecekler.”
Bu varsayımsal senaryoyu ele almayı reddetmesi, orta saha oyuncusu Tielemans'ı bu diyalogdan açıkça eğlendirdi.
Tielemans olaya komik tarafından bakıyor
Menajerinin yanında oturan Tielemans, Emery’nin sözlerini son derece ciddi bir tavırla söylerken yüzünde kocaman bir gülümseme belirmesini engelleyemedi. Belçika milli takım oyuncusu, küçümseyici ses tonunun yarattığı tuhaf gerginlikten açıkça keyif alırken gülmemeye çalışıyordu.
26 yaşındaki oyuncu daha sonra, 3-1'lik ilk maç avantajını sürdürerek kıtasal kupayı ve ligde ilk dörtte yer almayı hedefleyen kulübü çevreleyen olumlu atmosferi vurguladı. Tielemans, "İyi bir dönemde olduğumuzu hissedebiliyoruz" dedi. "Premier Lig'de üst sıralar ve Avrupa Ligi çeyrek finali için mücadele ederken bir ivme yakaladık."
- (C)Getty Images
Saygı ve tam odaklanma
İki gollük rahat bir üstünlüğe sahip olmalarına rağmen, Villa soyunma odasından gelen mesaj tam bir konsantrasyon çağrısı. Emery, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı ve bir önceki turda Bologna’nın Roma’ya karşı sergilediği devleri devirme performansına dikkat çekti. “Roma’yla oynadıklarında, Roma’nın favori olduğunu düşünebilirdik. Onlar favorilerden birini yendiler... Tüm maçlarda kendi oyun anlayışlarıyla mücadele edip baskı kurmaları, bize saygı duyulmasını sağlıyor," diye açıkladı Emery. "Aynı şekilde oynayacaklar, aynı yoğunlukta ve agresiflikle, bire bir mücadelelere girecekler ve bize saldıracaklar."
Tielemans da ayaklarını yere basmanın önemini vurgulayarak şunları ekledi: “Maçı elinizden gelen en iyi şekilde oynamaya çalışmalı ve son anı düşünmemelisiniz, çünkü bazen bu sizi kendinizden geçirebilir.” Basın toplantısını sonlandırırken Emery, Villa Park'ta daha da yoğun bir performans vaat etti: "Hakem maçı başlattığında yüzde 100 odaklanmış olacağız. Orada yaptığımızdan daha fazla mücadele edeceğiz."