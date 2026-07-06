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Muhammad Zaki

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VİDEO: Harry Kane sesini kaybetti! İngiltere kaptanı, Meksika’ya karşı elde edilen efsanevi Dünya Kupası zaferinin ardından, komik bir maç sonrası röportajda cızırtılı bir sesle konuştu

H. Kane
İngiltere
Dünya Kupası
Meksika
Meksika - İngiltere

İngiltere kaptanı Harry Kane, Meksika’ya karşı 3-2’lik heyecan dolu Dünya Kupası galibiyetinin ardından sesini tamamen kaybetmesi üzerine taraftarları kahkahalara boğdu. Galibiyette kilit rol oynayan forvet, Estadio Azteca’da maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından kameraların karşısına çıktığında, zar zor bir ciyaklama sesinden fazlasını çıkaramadı.

  • Kane’in ses telleri bunun bedelini ödüyor

    Meksiko’da yaşanan zorlu bir mücadelenin ardından, Bayern Münih’in yıldızı BBC kameralarının karşısına çıktı; ses tonu, taraftarlar tarafından hemen Kermit Kurbağa’ya benzetildi. Tecrübeli forvet, gecenin yoğun duygusal atmosferi ve sahadaki coşkulu kutlamaların birleşmesiyle ses tellerinin paramparça olduğunu itiraf etti.

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    Forvet, sonuçtan açıkça çok memnun kalmıştı ve rahatsızlığına rağmen deplasmana gelen taraftarlara seslendi. Kane, BBC’ye şunları söyledi: “Çılgın bir maçtı. Mücadele etmek ve bir çözüm bulmak zorundaydık. Az önce şarkı söylüyordum, şu anda pek konuşamıyorum. Bu atmosfer, takım, her şey aleyhimizeyken bir yolunu bulduk." Stadyumun gürültüsüne rağmen konuşmaya devam eden Kane, şunları ekledi: "İnanılmaz, akıl almaz bir destek. [Ben] nutkum tutuldu. Konuşamıyorum bile!"


  • Estadio Azteca’da yaşanan dram, Üç Aslanlar’ı uçurumun eşiğine sürükledi

    Maç, turnuvanın en unutulmaz karşılaşmalarından biri oldu. Jude Bellingham’ın ilk yarıda attığı iki golle ev sahibi seyirciyi susturması üzerine İngiltere, maçın başlarında rahat bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak Julian Quinones’in El Tri adına bir gol atmasıyla maçın gidişatı değişti; ikinci yarıda Jarell Quansah, yüksek bir müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Thomas Tuchel’in takımı, ikinci yarının büyük bir bölümünde sadece on kişiyle üstünlüğünü korumak zorunda kaldı.

    Sayısal dezavantaja rağmen Kane, 60. dakikada penaltıyı gole çevirerek Altın Ayakkabı yarışındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Raul Jimenez'in diğer tarafta Meksika adına penaltıyı gole çevirmesiyle gerilim doruğa ulaştı, ancak Three Lions savunması muazzam baskı altında sağlam durdu. Bu galibiyet, İngiltere'nin Miami'de Norveç ile oynayacağı çeyrek final maçına yükselmesini garantiledi.


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    Tuchel, İngiltere'nin 'doğru zihniyetini' övdü

    Kane sessiz kalırken, Tuchel takımının karakteri konusunda çok daha açık sözlüydü. Alman teknik direktör, özellikle olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın bir saat ertelenmesinin ardından, böylesine düşmanca bir ortamı atlatmış olmaktan gözle görülür bir şekilde rahatlamıştı.

    "Çok gurur duyuyorum. Her şeye ihtiyacımız vardı. Son derece zordu. İvmeyi yakaladığımızı düşündüğümüz anlarda aksilikler yaşadık. İşte doğru zihniyet budur," diye konuştu Tuchel gazetecilere. "Bu takım gerçekten ciddiye alıyor. İşler zorlaştığında asla pes etmiyorlar, inançlarını asla kaybetmiyorlar. Bir adım daha attık. Bunu iyice sindirmeliyiz. Burası Azteca, burası Meksika, çılgın bir maçtı. Her birimiz sahada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bunu iyice sindirmeliyiz, şimdi tam gaz ileriye."

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