VİDEO: Harry Kane sesini kaybetti! İngiltere kaptanı, Meksika’ya karşı elde edilen efsanevi Dünya Kupası zaferinin ardından, komik bir maç sonrası röportajda cızırtılı bir sesle konuştu

Maç, turnuvanın en unutulmaz karşılaşmalarından biri oldu. Jude Bellingham’ın ilk yarıda attığı iki golle ev sahibi seyirciyi susturması üzerine İngiltere, maçın başlarında rahat bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak Julian Quinones’in El Tri adına bir gol atmasıyla maçın gidişatı değişti; ikinci yarıda Jarell Quansah, yüksek bir müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Thomas Tuchel’in takımı, ikinci yarının büyük bir bölümünde sadece on kişiyle üstünlüğünü korumak zorunda kaldı.

Sayısal dezavantaja rağmen Kane, 60. dakikada penaltıyı gole çevirerek Altın Ayakkabı yarışındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Raul Jimenez'in diğer tarafta Meksika adına penaltıyı gole çevirmesiyle gerilim doruğa ulaştı, ancak Three Lions savunması muazzam baskı altında sağlam durdu. Bu galibiyet, İngiltere'nin Miami'de Norveç ile oynayacağı çeyrek final maçına yükselmesini garantiledi.



