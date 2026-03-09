Goal.com
Canlı
FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanacak maç öncesinde sakatlığından sonra antrenmanlara başladı ve Bayern Münih'e büyük bir destek sağladı

Bayern Münih, Atalanta ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı öncesinde büyük bir moral kazandı. Baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Harry Kane, Alman devi son hazırlıklarını tamamlarken Pazartesi günü sahada görüldü. 32 yaşındaki forvet, takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanın tamamına katıldı, serbestçe hareket etti ve son zamanlarda onu lig maçlarından uzak tutan sakatlığın hiçbir etkisini göstermedi.

  • Kane keskin ve formda görünüyordu.

    İngiltere kaptanı, baldırına aldığı darbe nedeniyle Cuma günü Borussia Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında forma giyememişti. Onun yokluğu Allianz Arena taraftarları arasında endişe yaratırken, son antrenmana katılması İtalya'da sahaya çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Vincent Kompany için, rekor kıran 9 numaralı oyuncusunun sahada olması, yarışmanın sonuna yaklaşırken oyunun gidişatını değiştirecek bir faktör. Bild gazetesi, Kane'in antrenmanda herhangi bir sorun yaşamadan ve formda göründüğünü bildirerek, onun Salı gecesi kesinlikle sahada olacağını ima etti.

    • Reklam

  • Klip izle

  • Kompany'nin gizemli bekleyişi sona erdi

    Kompany, Bergamo'ya yapılacak seyahatte Kane'in dönüşünü garanti etmeyi reddetti ve önceki "ciddi bir şey yok" değerlendirmesi ile tezat oluşturan ihtiyatlı bir tavır sergiledi. Hafta sonu galibiyetinin ardından basına konuşan Kompany, "Umarım [Kane döner]. Eğer dönebilirse harika olur. Aksi takdirde, elimizdeki oyuncularla idare ederiz." Eski Tottenham forvetinin dönüşü, tüm turnuvalarda altı maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen Bundesliga liderine en güçlü silahını sağlıyor.

  • Harry KaneGetty Images

    İş yükünü yönetme

    Kane'in antrenmanlara dönüşü manşet haber olsa da, Kompany onun talismanını doğrudan ilk 11'e koyup koymayacağına ya da onu yedek kulübesinden kullanıp kullanmayacağına karar vermeli. Chelsea'den kiralık olarak gelen Nicolas Jackson hafta sonu etkili bir şekilde onun yerini doldurdu ve gol atarak kadronun derinliğini kanıtladı, ancak Şampiyonlar Ligi sahnesi farklı bir seviyede klinik bitirme becerisi gerektiriyor. Tıbbi ekip, Bergamo'da son takım kadrosu sunulmadan önce Kane'in Pazartesi günkü antrenmana verdiği tepkiyi muhtemelen gözden geçirecek.

Şampiyonlar Ligi
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
0