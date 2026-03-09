İngiltere kaptanı, baldırına aldığı darbe nedeniyle Cuma günü Borussia Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında forma giyememişti. Onun yokluğu Allianz Arena taraftarları arasında endişe yaratırken, son antrenmana katılması İtalya'da sahaya çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Vincent Kompany için, rekor kıran 9 numaralı oyuncusunun sahada olması, yarışmanın sonuna yaklaşırken oyunun gidişatını değiştirecek bir faktör. Bild gazetesi, Kane'in antrenmanda herhangi bir sorun yaşamadan ve formda göründüğünü bildirerek, onun Salı gecesi kesinlikle sahada olacağını ima etti.
VİDEO: Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanacak maç öncesinde sakatlığından sonra antrenmanlara başladı ve Bayern Münih'e büyük bir destek sağladı
Kane keskin ve formda görünüyordu.
Kompany'nin gizemli bekleyişi sona erdi
Kompany, Bergamo'ya yapılacak seyahatte Kane'in dönüşünü garanti etmeyi reddetti ve önceki "ciddi bir şey yok" değerlendirmesi ile tezat oluşturan ihtiyatlı bir tavır sergiledi. Hafta sonu galibiyetinin ardından basına konuşan Kompany, "Umarım [Kane döner]. Eğer dönebilirse harika olur. Aksi takdirde, elimizdeki oyuncularla idare ederiz." Eski Tottenham forvetinin dönüşü, tüm turnuvalarda altı maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen Bundesliga liderine en güçlü silahını sağlıyor.
İş yükünü yönetme
Kane'in antrenmanlara dönüşü manşet haber olsa da, Kompany onun talismanını doğrudan ilk 11'e koyup koymayacağına ya da onu yedek kulübesinden kullanıp kullanmayacağına karar vermeli. Chelsea'den kiralık olarak gelen Nicolas Jackson hafta sonu etkili bir şekilde onun yerini doldurdu ve gol atarak kadronun derinliğini kanıtladı, ancak Şampiyonlar Ligi sahnesi farklı bir seviyede klinik bitirme becerisi gerektiriyor. Tıbbi ekip, Bergamo'da son takım kadrosu sunulmadan önce Kane'in Pazartesi günkü antrenmana verdiği tepkiyi muhtemelen gözden geçirecek.