VİDEO: Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanacak maç öncesinde sakatlığından sonra antrenmanlara başladı ve Bayern Münih'e büyük bir destek sağladı

Kane'in antrenmanlara dönüşü manşet haber olsa da, Kompany onun talismanını doğrudan ilk 11'e koyup koymayacağına ya da onu yedek kulübesinden kullanıp kullanmayacağına karar vermeli. Chelsea'den kiralık olarak gelen Nicolas Jackson hafta sonu etkili bir şekilde onun yerini doldurdu ve gol atarak kadronun derinliğini kanıtladı, ancak Şampiyonlar Ligi sahnesi farklı bir seviyede klinik bitirme becerisi gerektiriyor. Tıbbi ekip, Bergamo'da son takım kadrosu sunulmadan önce Kane'in Pazartesi günkü antrenmana verdiği tepkiyi muhtemelen gözden geçirecek.