VİDEO: Harry Kane'in Bayern Münih kalesine topu çok uzağa göndermesine neden olan penaltı noktası sürtünmesi – Wolfsburg'un yıldızı Jeanuel Belocian'ın "kirli numaraları" kameraya yakalandı

Bu kaçırılan penaltı, 32 yaşındaki oyuncunun Bundesliga'da 24 maçlık üst üste penaltı golü serisini sona erdirdi. Tottenham'dan Bavyera'ya transfer olduğundan beri Kane, Almanya'da penaltı vuruşlarının altın standardı haline gelmişti; ancak dünyanın en seçkin golcüleri bile bu "karanlık sanat"ın psikolojik ve fiziksel engellerinden muaf değildir. Bu hafta sonundan önce, Kane'in bu sezonki diğer tek kaçırışları Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a karşı ve DFB-Pokal'da Wehen Wiesbaden'den Florian Stritzel'in kurtardığı penaltıydı.

İstatistiksel olarak Kane, 11 metreden bir dev olmaya devam ediyor. Bu, tüm turnuvalarda Bayern formasıyla sadece üçüncü kaçırışıydı; 40 denemesinin 37'sini başarıyla gole çevirdi. Wolfsburg karşısında nadir görülen bir başarısızlığa rağmen, %92,5'lik bir gol oranını koruyor ve bu da onu dünya futbol tarihinin en ölümcül penaltı atıcıları arasında tutuyor.