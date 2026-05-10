VİDEO: Harry Kane'in Bayern Münih kalesine topu çok uzağa göndermesine neden olan penaltı noktası sürtünmesi – Wolfsburg'un yıldızı Jeanuel Belocian'ın "kirli numaraları" kameraya yakalandı

Harry Kane’in Bundesliga’da 11 metreden gösterdiği inanılmaz golcü serisi Cumartesi günü nihayet sona erdi, ancak İngiltere milli takım kaptanı bariz bir “siyah büyü”nün kurbanı olmuş gibi görünüyor. Bayern Münih’in forveti, Wolfsburg karşısında alışılmadık bir şekilde şutunu dışarıya attı ve bu, 2023’teki transferinden bu yana Almanya’nın en üst liginde kaçırdığı ilk gol oldu.

    Konstantinos Koulierakis’in Michael Olise’ye yaptığı faulün ardından Kane penaltı atışına hazırlanırken, kameralar Wolfsburg’un savunma oyuncusu Jeanuel Belocian’ın şüpheli bir oyun hilesi yaptığını yakaladı. 21 yaşındaki oyuncu, hakem dikkatini dağıtan Bayern oyuncularıyla meşgulken, kramponlarıyla penaltı noktası çevresindeki çimleri ustaca kazıdığı görüldü.

    Bu "kirli numaralar" istenen etkiyi yaratmış görünüyordu. Kane kendine özgü hareketiyle penaltı noktasına yaklaşırken, ayakları bozulmuş zeminde hafifçe kaydı ve bu da onun geriye doğru eğilmesine ve şutunu sağ direğin yanından zararsız bir şekilde dışarıya atmasına neden oldu. Bu, Kane'in penaltılarda kusursuz performansına alışmış olan Bayern taraftarları için şok edici bir andı.

    Bu kaçırılan penaltı, 32 yaşındaki oyuncunun Bundesliga'da 24 maçlık üst üste penaltı golü serisini sona erdirdi. Tottenham'dan Bavyera'ya transfer olduğundan beri Kane, Almanya'da penaltı vuruşlarının altın standardı haline gelmişti; ancak dünyanın en seçkin golcüleri bile bu "karanlık sanat"ın psikolojik ve fiziksel engellerinden muaf değildir. Bu hafta sonundan önce, Kane'in bu sezonki diğer tek kaçırışları Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a karşı ve DFB-Pokal'da Wehen Wiesbaden'den Florian Stritzel'in kurtardığı penaltıydı.

    İstatistiksel olarak Kane, 11 metreden bir dev olmaya devam ediyor. Bu, tüm turnuvalarda Bayern formasıyla sadece üçüncü kaçırışıydı; 40 denemesinin 37'sini başarıyla gole çevirdi. Wolfsburg karşısında nadir görülen bir başarısızlığa rağmen, %92,5'lik bir gol oranını koruyor ve bu da onu dünya futbol tarihinin en ölümcül penaltı atıcıları arasında tutuyor.

    Penaltı kaçırışı en çok konuşulan anlar arasında başı çekse de, Kane'in bu sezonu tarih kitaplarına geçecek nitelikte. 33 golle Bundesliga gol krallığı sıralamasında rahat bir şekilde zirvede yer alıyor ve 19 golle en yakın rakibi Stuttgart'tan Denis Undav'ın oldukça önünde. Kane'in Almanya'daki ilk sezonları, Avrupa futbolunda nadiren görülen bir standart belirledi. Mükemmel lig rekoru geride kalsa da, İngiltere kaptanının odak noktası, ülkesini yaz ara dönemine taşımadan önce sezonu güçlü bir şekilde bitirmek olacak.

