VİDEO: Harry Kane'in Bayern Münih kalesine topu çok uzağa göndermesine neden olan penaltı noktası sürtünmesi – Wolfsburg'un yıldızı Jeanuel Belocian'ın "kirli numaraları" kameraya yakalandı

Konstantinos Koulierakis’in Michael Olise’ye yaptığı faulün ardından Kane penaltı atışına hazırlanırken, kameralar Wolfsburg’un savunma oyuncusu Jeanuel Belocian’ın şüpheli bir oyun hilesi yaptığını yakaladı. 21 yaşındaki oyuncu, hakem dikkatini dağıtan Bayern oyuncularıyla meşgulken, kramponlarıyla penaltı noktası çevresindeki çimleri ustaca kazıdığı görüldü.
Bu "kirli numaralar" istenen etkiyi yaratmış görünüyordu. Kane kendine özgü hareketiyle penaltı noktasına yaklaşırken, ayakları bozulmuş zeminde hafifçe kaydı ve bu da onun geriye doğru eğilmesine ve şutunu sağ direğin yanından zararsız bir şekilde dışarıya atmasına neden oldu. Bu, Kane'in penaltılarda kusursuz performansına alışmış olan Bayern taraftarları için şok edici bir andı.