Manchester City, bugün Cumartesi günü İngiltere Kupası çeyrek finalinde Liverpool'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
City'nin gollerini 39., 45. ve 57. dakikalarda hat-trick yapan Erling Haaland ile 50. dakikada Antonio Semino attı.
Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 15. dakikada City'nin ceza sahası içinde tamamen boş bir alanda kendini buldu ve güçlü bir şut çekti, ancak City'nin savunma oyuncularından biri topu ustaca engelledi ve kaleye ulaşmasını önledi.
17. dakikada Fransız kanat oyuncusu Ryan Cherki, ceza sahası içinden güçlü ve ani bir şutla cevap verdi, ancak savunma topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.
Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, ilk yarının 37. dakikasında ceza sahası içinde Manchester City'nin yıldızı Neco O'Reilly'yi düşürerek büyük bir hata yaptı ve Pep Guardiola'nın takımına bir penaltı kazandırdı.
Norveçli forvet Erling Haaland, kaleci Giorgi Mamardashvili'nin kalesine penaltıyı başarıyla gole çevirdi.
Haaland, ilk yarının uzatma dakikalarında Antoine Semenyo'dan gelen mükemmel pası aldıktan sonra, topu kafayla Liverpool kalesinin sol köşesine göndererek Manchester City'nin skoru 2-0'a taşıyan golü attı.
Antonio Semino, 50. dakikada Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golü attı. Ceza sahası içinde harika bir pas alan Semino, kaleci Giorgi Mamardashvili'nin kale çizgisinden öne çıktığını fark etti ve ustaca bir "lob" vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Haaland ise ceza sahası içinde aldığı hassas pasın ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı ve attığı güçlü şutla dördüncü golü kaydetti.
Mısırlı Mohamed Salah, Manchester City ile oynanan maçta takımının hayal kırıklığını daha da artırdı. Maçın 65. dakikasında Liverpool'a penaltı verildi ve Mısırlı oyuncu penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti, ancak Manchester City kalecisi Trafford penaltıyı kurtarmayı başardı.
Salah, Reds ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar sürmesine rağmen, mevcut sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı.
Hollandalı Arne Slot'un geleceği, bu sezon Reds'in sonuçlarındaki büyük düşüşün ardından Liverpool'da birçok şüpheyle çevrili.