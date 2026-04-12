Mısır Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Kolombiyalı Oscar Ruiz, Al-Ahly ile Ceramica Cleopatra arasındaki maçta son dakikalarda Kırmızı Takım'ın penaltı talebine yol açan tartışmalı pozisyondan bahsetti.
Çeviri:
Video: Hakem Komitesi Başkanı: Al-Ahli'nin pozisyonu penaltı değil... Dünya Kupası, benim haklı olduğumu kanıtlayacak
Karar geçerlidir
Ruiz, hakem Mahmoud Wafa'nın Al Ahli lehine penaltı kararı vermemesinin doğru olduğunu vurguladı ve Seramica oyuncusu Ahmed Hani'nin elinin doğal bir pozisyonda olduğunu, topu kasten engelleme girişimi olmadığını açıkladı.
Oyuncunun ellerini sürekli sırtında tutarak hareket edemeyeceğini belirten Ruiz, ellerin vücudun yanında tutulmasının futbolda normal bir durum olduğunu vurguladı.
"Bir oyuncu penguen gibi koşamaz. El yukarıya veya öne doğru kaldırılmışsa penaltı verilir, ancak arkaya doğru kaldırılmışsa topu engellemeye çalıştığı kabul edilir" diye ekledi.
Al-Ahly'nin durumu, Al-Masry'nin durumundan farklı
Hakem Komitesi Başkanı, bu durumu Pyramids ile Al-Masry arasındaki maçtaki başka bir pozisyonla karşılaştırdı; o pozisyonda Al-Masry lehine penaltı kararı verilmişti.
Aradaki farkın, Pyramids oyuncusunun elini açıkça kaldırarak topun geçişini engellediği olduğunu ve bunun da faul olarak değerlendirilmesi gereken bir "blok" olduğunu belirtti. Ayrıca, her iki durumun hakemlik açısından tamamen farklı olduğunu vurguladı.
Al-Ahli'nin talebi
Ruiz, Al-Ahly'nin kulübün talebi üzerine söz konusu pozisyonla ilgili video kayıtlarını dinleyebileceğini açıkladı. Komitenin kulübe saygı duyduğunu ve şeffaf bir şekilde hareket ettiğini belirten Ruiz, daha önce aynı talepte bulunan İsmaili gibi diğer kulüplerde de aynı şekilde hareket edildiğini vurguladı.
Wafa'nın davranışları
Mahmud Wafa'ya, Al-Ahli'nin bazı oyuncularını ittiği yönündeki suçlamalarla ilgili olarak Ruiz, hakemin oyuncularla uygun bir mesafe bırakması gerektiğini belirtti. Olayın "itme" değil "dokunma" kapsamında olduğunu vurgulayan Ruiz, hakem ile oyuncular arasında karşılıklı saygının gerekliliğini vurguladı.
Dünya Kupası ve Mısırlı hakemlere verilen destek
Ruiz, kuralların uygulanmasının büyük turnuvalarda daha net bir şekilde ortaya çıkacağını vurgulayarak, aynı hakemlik kriterlerinin uygulandığı Dünya Kupası maçlarını izlerken taraftarların bu yorumların doğruluğunu anlayacaklarını söyledi.
Hakem Komitesi Başkanı, Mısırlı hakemlerin seviyesindeki gelişmeyi övdü ve 2026 Dünya Kupası'nda 4 Mısırlı hakemin yer alacağını belirterek, bunun "sistem içindeki çalışmanın kalitesini" yansıttığını söyledi.
Buna karşılık, hakemlerin maruz kaldığı saldırıları eleştiren Ruiz, bazı eleştirilerin sınırları aştığını ve ailelerine yönelik tehditlere kadar vardığını, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı ve futbol sistemi içindeki herkese saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
