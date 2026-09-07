Er-Riyad kulübü, Suudi Roshn Pro Ligi'nin beşinci haftasında Pazartesi akşamı el-Halic'e karşı oynanan (0-0) devam eden maçta Mısırlı yıldızı Mahmud Hasan Trezeguet'in sakatlanmasıyla büyük bir darbe aldı.
Trezeguet, el-Halic oyuncusu Boubacar Kouyaté'nin sert müdahalesinin ardından 14. dakikada sahayı terk etti. Mısırlı kanat oyuncusu iki dakika boyunca sahada yerde kaldı, ardından sağlık ekibi oyuncunun değiştirilmesine karar verdi.
Maruz kaldığı ağır sakatlık nedeniyle Trezeguet'in yüzünde üzüntü belirtileri görüldü ve Mısırlı oyuncu, Er-Riyad ekibinin teknik heyetinin teselli çabaları eşliğinde sahadan ağlayarak çıktı.