Suudi gazetesi Al-Riyadiah, aynı sakatlığın "arka adale" olduğunu ve Trezeguet'nin El-Halic karşısında erken çıkmasının nedeni olduğunu belirtti. Mısırlı milli oyuncunun, sakatlığın niteliğini kesin olarak belirlemek, ciddiyet derecesini ve antrenmanlar ile maçlardan muhtemel uzak kalma süresini ortaya koymak amacıyla önümüzdeki saatlerde tıbbi muayeneden ve röntgenden geçmesi bekleniyor.

Sakatlık zorlu bir dönemde geldi; zira Trezeguet'nin, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 25 ve 29 Eylül günlerinde oynanacak Angola ve Güney Sudan maçları için Mısır Milli Takımı'nın önümüzdeki kampına çağrılması bekleniyordu.

Bu, Trezeguet'nin bu sezon lig ve Kral Kupası'nda Al-Riyadh ile oynadığı altıncı maçtı; Suudi liginde bir gol atmayı başardı ve biri ligde biri kupada olmak üzere iki gol de hazırladı.

Al-Riyadh'ın puanı, Suudi Roshn Profesyonel Ligi puan tablosunda 5'e yükselerek on ikinci sıraya çıkarken, El-Halic dördüncü puanını toplayarak on üçüncü sıraya yerleşti.

Al-Riyadh takımının önümüzdeki hafta, gelecek pazar günü El-Huld'a karşı oynaması bekleniyor.