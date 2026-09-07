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Video: Gözyaşları içinde sahayı terk etti, Trezeguet'nin sakatlığı Mısır kampı öncesi endişe yarattı

Al Khaleej - Al Riyadh
Al Khaleej
Al Riyadh
Premier Lig
Trezeguet
Mısır - Angola
Mısır
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Güney Sudan - Mısır
Güney Sudan
Suudi Arabistan
Mısır
Angola
Güney Sudan

Erken şok: Mısır Milli Takımı'nda tedirgin bekleyiş

Er-Riyad kulübü, Suudi Roshn Pro Ligi'nin beşinci haftasında Pazartesi akşamı el-Halic'e karşı oynanan (0-0) devam eden maçta Mısırlı yıldızı Mahmud Hasan Trezeguet'in sakatlanmasıyla büyük bir darbe aldı.

Trezeguet, el-Halic oyuncusu Boubacar Kouyaté'nin sert müdahalesinin ardından 14. dakikada sahayı terk etti. Mısırlı kanat oyuncusu iki dakika boyunca sahada yerde kaldı, ardından sağlık ekibi oyuncunun değiştirilmesine karar verdi.

Maruz kaldığı ağır sakatlık nedeniyle Trezeguet'in yüzünde üzüntü belirtileri görüldü ve Mısırlı oyuncu, Er-Riyad ekibinin teknik heyetinin teselli çabaları eşliğinde sahadan ağlayarak çıktı.

  • Körfez maçındaki sakatlıktan önce endişe verici işaretler

    Trézéguet, arka adale sakatlığı nedeniyle Suudi Roshn Pro Lig'in beşinci haftasında Al Ahli'ye karşı oynanan ve takımının 5-0 kaybettiği son maçta forma giyememişti.

    Trézéguet bugün maçın erken dakikalarında sakatlandı; bu durum oyuncunun Khaleeji karşılaşmasına ilk on birde başlama hazırlığı konusunda soru işaretleri yarattı.

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  • İlk teşhis: Mısır kampında tedirgin bekleyiş

    Suudi gazetesi Al-Riyadiah, aynı sakatlığın "arka adale" olduğunu ve Trezeguet'nin El-Halic karşısında erken çıkmasının nedeni olduğunu belirtti. Mısırlı milli oyuncunun, sakatlığın niteliğini kesin olarak belirlemek, ciddiyet derecesini ve antrenmanlar ile maçlardan muhtemel uzak kalma süresini ortaya koymak amacıyla önümüzdeki saatlerde tıbbi muayeneden ve röntgenden geçmesi bekleniyor.

    Sakatlık zorlu bir dönemde geldi; zira Trezeguet'nin, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 25 ve 29 Eylül günlerinde oynanacak Angola ve Güney Sudan maçları için Mısır Milli Takımı'nın önümüzdeki kampına çağrılması bekleniyordu.

    Bu, Trezeguet'nin bu sezon lig ve Kral Kupası'nda Al-Riyadh ile oynadığı altıncı maçtı; Suudi liginde bir gol atmayı başardı ve biri ligde biri kupada olmak üzere iki gol de hazırladı.

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    Al-Riyadh'ın puanı, Suudi Roshn Profesyonel Ligi puan tablosunda 5'e yükselerek on ikinci sıraya çıkarken, El-Halic dördüncü puanını toplayarak on üçüncü sıraya yerleşti.

    Al-Riyadh takımının önümüzdeki hafta, gelecek pazar günü El-Huld'a karşı oynaması bekleniyor.

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