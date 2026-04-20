VİDEO: Gianluigi Donnarumma, Arsenal maçında kötü adamdan kahramana dönüşmesinin ardından çılgın bir kutlama için Man City taraftarlarının arasına atladı

İtalyan kaleci, Pazar günü Arsenal ile oynanan hayati öneme sahip karşılaşma sırasında her türlü duyguyu yaşadı. Büyük bir hatayla damgasını vurduğu ancak ardından maçı kurtaran bir kurtarışla tamamladığı performansın ardından, 27 yaşındaki oyuncu maçın bitiş düdüğüyle gelen coşkuyu City taraftarlarıyla paylaşmayı tercih etti. Stadyumdan gelen görüntülerde Donnarumma’nın kalesinin arkasındaki taraftarlara doğru koşarken, sezonun kaderini belirleyebilecek bu sonucu kutlamak için ön sıralara atladığını gördük.

Eski Paris Saint-Germain kalecisi, coşkulu ev sahibi taraftarların 1 numaralarını kucaklamasıyla kısa süreliğine bir insan selinin içinde kaldı. Güvenlik görevlileri, İtalyan oyuncunun sahaya geri dönüp takım arkadaşlarıyla geleneksel maç sonrası el sıkışmalarına katılabilmesi için müdahale etmek zorunda kaldı. Bu durum, günün erken saatlerinde yaşadığı ruh haliyle tam bir tezat oluşturuyordu. O saatlerde, çılgın bir an, Mikel Arteta'nın şampiyonluk yarışındaki takımına avantaj sağlamaya ramak kalmıştı.