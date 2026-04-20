VİDEO: Gianluigi Donnarumma, Arsenal maçında kötü adamdan kahramana dönüşmesinin ardından çılgın bir kutlama için Man City taraftarlarının arasına atladı
Donnarumma’nın kendini kanıtlama serüveni tribünlerde sona eriyor
İtalyan kaleci, Pazar günü Arsenal ile oynanan hayati öneme sahip karşılaşma sırasında her türlü duyguyu yaşadı. Büyük bir hatayla damgasını vurduğu ancak ardından maçı kurtaran bir kurtarışla tamamladığı performansın ardından, 27 yaşındaki oyuncu maçın bitiş düdüğüyle gelen coşkuyu City taraftarlarıyla paylaşmayı tercih etti. Stadyumdan gelen görüntülerde Donnarumma’nın kalesinin arkasındaki taraftarlara doğru koşarken, sezonun kaderini belirleyebilecek bu sonucu kutlamak için ön sıralara atladığını gördük.
Eski Paris Saint-Germain kalecisi, coşkulu ev sahibi taraftarların 1 numaralarını kucaklamasıyla kısa süreliğine bir insan selinin içinde kaldı. Güvenlik görevlileri, İtalyan oyuncunun sahaya geri dönüp takım arkadaşlarıyla geleneksel maç sonrası el sıkışmalarına katılabilmesi için müdahale etmek zorunda kaldı. Bu durum, günün erken saatlerinde yaşadığı ruh haliyle tam bir tezat oluşturuyordu. O saatlerde, çılgın bir an, Mikel Arteta'nın şampiyonluk yarışındaki takımına avantaj sağlamaya ramak kalmıştı.
Kâbus gibi bir hatadan Havertz'in yalanlamasına
Maçın heyecanı, Rayan Cherki’nin muhteşem bireysel çabasıyla ev sahibi takımın öne geçmesiyle başladı; ancak Donnarumma, sadece iki dakika sonra Arsenal’e beraberlik golünü hediye etti. Kendi ceza sahası içinde bir pas atmaya çalışırken tereddüt eden kaleci, Kai Havertz’in üzerine gelmesine izin verdi. Alman forvet, kalecinin uzaklaştırma girişimini engelledi, topun ağlara girmesini izledi ve Etihad'ı sessizliğe boğdu. Ancak Donnarumma, bu hatanın öğleden sonrasını belirlemesine izin vermedi ve daha sonra, savunma şampiyonu için çok önemli bir galibiyette Havertz'in ikinci golünü engelleyen kritik bir kurtarış yaptı.
Erling Haaland, 65. dakikada soğukkanlı bir vuruşla galibiyeti garantiledi ve Donnarumma'nın önceki hatasının City'nin puan tablosundaki konumuna zarar vermemesini sağladı. Pep Guardiola maçtan sonra kalecisini hemen savundu ve şunları söyledi: "[Abdukodir Khusanov] daha iyi blok yapmalıydı ve Havertz'in agresifliği [fark yarattı]. Ama takım arkadaşlarının tepkisini beğendim, ona yardım etmek için oradaydılar. Bir takım gol yediğinde herkesin şikayet ettiğini gördüğümde, bundan hoşlanmıyorum."
- Getty Images Sport
Rüzgâr tekrar Manchester'ın lehine esiyor
Bu sonuç, City’nin son dokuz sezonda yedinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanma yolunda büyük bir ivme kazandırdı. Bu galibiyetle Arsenal’in liderlik avantajı sadece üç puana indi ve Guardiola’nın takımının elinde hâlâ bir maç fazlası olduğu için, şampiyonluğun kaderi fiilen tekrar kendi ellerine geçti. City, Çarşamba gecesi Turf Moor’da Burnley’i mağlup ederse, en erken o gece ligin zirvesine yükselebilir.
Ancak Guardiola, bu ivme değişikliğinin etkisine kapılmayı reddediyor. Ayakları yere basan teknik direktör, “O maç bize umut verdi, hepsi bu. Maçtan sonra onlara bu anın tadını çıkarmalarını ama şimdi konsantrasyonlarını kaybetmemelerini söyledim. Önümüzde dört uzun hafta var ve mesajın ne olacağını biliyorum. Oradayız. Gerçek şu ki, ligin zirvesinde kim var? Biz değiliz. Gol farkı - kim daha iyi? Onlar. Adım adım. Sonuna kadar mücadele etme şansımızı uzatma umudumuz var.”