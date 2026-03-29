VİDEO: Gerard Piqué, futbolun en çalışkan oyuncusu olarak Cristiano Ronaldo'yu Lionel Messi'nin önüne koyuyor

“Bana göre Messi dünyanın en iyisi. Bu seviyede yetenekli başka birini görmedim, ama Cristiano gerçekten de her gün deli gibi çalışan bir makine gibiydi,” diye açıkladı Piqué. “Çalışma ahlakı açısından, onun kadar hazırlanan başka birini görmedim; o en iyi olmak istiyordu. Ama yetenek açısından Messi daha iyi. Messi'yi dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüyorum ve Cristiano çok az bir farkla ikinci sırada geliyor. Onlar tarihin en iyi oyuncuları.”