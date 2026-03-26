VİDEO: "Galler milli takımında mı oynuyor?" - Craig Bellamy, tuhaf bir basın toplantısı anında muhabirin Mohamed Salah ile ilgili sorusunu geçiştirdi
Bellamy, Cardiff'te kararlılığını koruyor
Dragons'ın teknik direktörü, Bosna-Hersek ile oynayacakları hayati önem taşıyan Dünya Kupası eleme play-off yarı finali öncesinde takımını hazırlarken, kendine özgü ateşli tavrından hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı. Çarşamba günkü basın toplantısında, sıradan bir taktik değerlendirmesi olması gereken etkinlik, aniden Premier Lig transfer dedikodularına doğru yöneldi.
Futbol dünyası, Salah'ın 2025-26 sezonu sonunda Liverpool'dan ayrılacağının resmi olarak onaylanmasının şokunu henüz atlatamamışken, bir muhabir Bellamy'nin Mısırlı oyuncunun Anfield'daki mirası hakkındaki düşüncelerini ölçmeye çalıştı. Ancak eski Reds forveti buna hiç aldırış etmedi ve keskin bir yanıtla milli takım kampının kutsallığını korudu.
Kritik play-off maçı öncesinde gergin bir diyalog
Gazeteci, Salah gibi bir oyuncunun ayrıldığını duyurmasının her gün rastlanan bir olay olmadığını belirterek haberin önemini vurgulamaya başladığında, Bellamy esprinin sonunu beklemedi. Hemen keskin bir soruyla araya girdi: "Yarın Galler milli takımında mı oynayacak?"
Bellamy daha sonra konuyu tamamen kapatmak için harekete geçti, ancak kanat oyuncusunun yeteneğine kısaca değindikten sonra asıl konuya geri döndü. "O zaman onun hakkında başka bir gün konuşuruz," diye ekledi Bellamy. "Bu arada onu çok seviyorum, ona hak ettiği değeri başka bir zaman vereceğim. Bosna mı yoksa Galler mi için oynuyor? Hayır, o yüzden şimdilik Mo Salah konusunu kapatalım."
Şimdi ne olacak?
Galler, Liechtenstein'ı 1-0 ve Kuzey Makedonya'yı 7-1 yenerek elde ettiği iki galibiyetin ardından bu hayati Dünya Kupası play-off yarı finaline çıkıyor. Takım, Kuzey Amerika'da düzenlenecek bu prestijli turnuvaya katılma hakkını elde etmeyi hedefliyor; diğer yarı finalde ise İtalya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek.