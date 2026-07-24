Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Fransa ve Bayern Münih’in yıldızı Michael Olise, New York’taki taraftarları şaşkına çevirdi; amatör bir maça – çoraplarıyla!
Olise sokak maçına katıldı
Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla görevini tamamlamasından sadece birkaç gün sonra, Bayern'in kanat oyuncusu Olise, bir amatör futbol maçına katılarak New York City sakinlerini şaşırttı. Oyuncu, GoodRec adlı topluluk platformu aracılığıyla düzenlenen ve halka açık bir sahada gerçekleştirilen bir dostluk maçına katıldı. Dikkat çeken bir şekilde, eski Crystal Palace yıldızı futbol ayakkabısı giymeden oynadı; bunun yerine çorap ve bol pantolonla sahaya çıktı.
Amatörler Fransız yıldızı övüyor
Sadece çoraplarla oynamasına rağmen Olise, sahada teknik yeteneğinin parlak örneklerini sergiledi; bunlara, sağ kanattan içeriye doğru kesip sol ayağıyla vuruş yapması gibi kendine özgü hareketi de dahildi. Maçın ardından Fransız oyuncu, tüm katılımcılarla fotoğraf çektirdi; bu anı GoodRec, sosyal medyada şu sözlerle paylaştı: “Çoraplarla bile bizi yendi. New York City’deki GoodRec maçına geldiğiniz için teşekkür ederiz!”
Kanat oyuncusu turnuvada parladı
Bu spontane sahneye çıkışı, Dünya Kupası boyunca Les Bleus formasıyla yedi asist yaparak yeni bir rekor kırarak göz doldurmuş olan Olise için etkileyici bir dönemin doruk noktası oldu. Bu başarı, geçen sezon Bayern formasıyla tüm turnuvalarda 52 maçta 22 gol ve 31 asist kaydetmiş olduğu sansasyonel istatistiklerini daha da pekiştiriyor. New York’ta halka açık bir sahada yer alması, futbola karşı gerçek ve saf bir tutkuya sahip bir futbolcu olarak ününü pekiştiriyor.
- Getty Images Sport
Bayern, sezon öncesi hazırlıklarına yeniden başlıyor
Olise, şimdi bir süre tatil yapmanın ardından sezon öncesi antrenmanlar için Bayern’in merkezine geri dönecek. Bundesliga’nın dev kulübü, yaklaşan ulusal ve Avrupa mücadeleleri öncesinde Dünya Kupası’nın son aşamalarına ulaşan kilit oyuncularının fiziksel toparlanmasını hızlı bir şekilde sağlamak konusunda baskı altında. Bayern taraftarları ise doğal olarak, kanat oyuncusunun olağanüstü formunun yeni sezona da sorunsuz bir şekilde taşınmasını umuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun