Bu spontane sahneye çıkışı, Dünya Kupası boyunca Les Bleus formasıyla yedi asist yaparak yeni bir rekor kırarak göz doldurmuş olan Olise için etkileyici bir dönemin doruk noktası oldu. Bu başarı, geçen sezon Bayern formasıyla tüm turnuvalarda 52 maçta 22 gol ve 31 asist kaydetmiş olduğu sansasyonel istatistiklerini daha da pekiştiriyor. New York’ta halka açık bir sahada yer alması, futbola karşı gerçek ve saf bir tutkuya sahip bir futbolcu olarak ününü pekiştiriyor.