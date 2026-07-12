VİDEO: Fransa’nın süperstarı Kylian Mbappé, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde Thierry Henry ve Michael Olise ile şakalaşırken ayak bileğinde herhangi bir sakatlık belirtisi görülmedi

Fransa, Salı günü İspanya ile oynayacağı maça hazırlanırken, Mbappé tarihe adını bir kez daha yazmanın eşiğinde. Ülkesine 64 gol ve 36 asist kaydetmiş olan Mbappé, Fransız futbol tarihinde 100 uluslararası golde rol alan ilk oyuncu unvanını çoktan elde etti. Bu turnuvada attığı sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile eşit durumda.

Henry, takım otelinde şakalaşmanın yanı sıra, çeyrek final galibiyetinin hemen ardından Fransız takımının soyunma odasını da ziyaret etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, takımın devam eden başarısını övdü ancak mevcut yıldız kadrosuna işin henüz bitmediğini hatırlattı.

Oyunculara şöyle dedi: "Bu coşkuyu görmek gerçekten olağanüstü. Umarım uzun sürer. Özellikle böyle bir takımı görmek insanın içini ısıtıyor. Ama hey, henüz sadece yarı finaldeyiz. Bu harika, yanlış anlamayın! Ancak 'henüz sadece yarı finaldeyiz' dediğimde, bunun nedeni sonuna kadar gitmek istememizdir." Mbappé'nin formda ve golcü bir performans sergilediği göz önüne alındığında, üst üste üç kez finale çıkma hayali hâlâ çok canlı.