VİDEO: Fransa’nın süperstarı Kylian Mbappé, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde Thierry Henry ve Michael Olise ile şakalaşırken ayak bileğinde herhangi bir sakatlık belirtisi görülmedi

Mbappe’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki performansının sakatlık nedeniyle olumsuz etkilenebileceğine dair endişeler, forvetin takım otelinde efsanevi Fransız golcü Thierry Henry ile şakalaşırken görüntülenmesi üzerine azaldı. 27 yaşındaki oyuncu, Michael Olise ve Jean-Philippe Mateta ile birlikte gülerken görüldü; Fas’a karşı kazanılan maçta son dakikada oyundan çekilmesine neden olan ayak bileği rahatsızlığının belirgin bir belirtisi göstermedi.
Kaptanın neşeli tavırları, Les Bleus’u üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline taşımayı hedefleyen teknik direktör Didier Deschamps için önemli bir moral kaynağı oldu. Mbappé, turnuva boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve kariyerinde Dünya Kupası’nda attığı gol sayısını 20’ye çıkardı.