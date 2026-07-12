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KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images
Muhammad Zaki

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VİDEO: Fransa’nın süperstarı Kylian Mbappé, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde Thierry Henry ve Michael Olise ile şakalaşırken ayak bileğinde herhangi bir sakatlık belirtisi görülmedi

K. Mbappe
Fransa
Dünya Kupası
İspanya
Fransa - İspanya
M. Olise
T. Henry

Fransa taraftarları, kaptan Kylian Mbappé’nin son zamanlarda ortaya çıkan sakatlık endişelerine rağmen morali yüksek göründüğü için hep birlikte rahat bir nefes alabilir. Real Madrid’in süperstarı, Fas’ı yendikleri çeyrek final maçında oyundan çıkmasının ardından ayak bileği sakatlığı endişesinin odağında yer almıştı. Ancak, Fransa kampından gelen yeni görüntüler, Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından birinin İspanya ile oynanacak yarı final maçı öncesinde kendini iyi hissettiğini gösteriyor.

  • Mbappé, sakatlık endişelerini gülerek geçiştiriyor

    Mbappe’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki performansının sakatlık nedeniyle olumsuz etkilenebileceğine dair endişeler, forvetin takım otelinde efsanevi Fransız golcü Thierry Henry ile şakalaşırken görüntülenmesi üzerine azaldı. 27 yaşındaki oyuncu, Michael Olise ve Jean-Philippe Mateta ile birlikte gülerken görüldü; Fas’a karşı kazanılan maçta son dakikada oyundan çekilmesine neden olan ayak bileği rahatsızlığının belirgin bir belirtisi göstermedi.

    Kaptanın neşeli tavırları, Les Bleus’u üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline taşımayı hedefleyen teknik direktör Didier Deschamps için önemli bir moral kaynağı oldu. Mbappé, turnuva boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve kariyerinde Dünya Kupası’nda attığı gol sayısını 20’ye çıkardı.


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  • Deschamps, çeyrek finaldeki çekilme kararını açıkladı

    Fazla endişe uyandıran ilk işaret, Mbappé’nin Fas’a karşı 2-0 kazanılan maçın 77. dakikasında oyundan çıkmasının ardından sağ ayak bileğine buz torbası sarılmış halde görülmesiyle ortaya çıktı. Maç sonrası basın toplantısında Deschamps, durumla ilgili son bilgileri paylaştı. "Kylian'ın ayak bileğinde hafif bir sorun vardı; biraz ağrı hissediyordu," diyen teknik direktör, kaptanının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Forbes'a göre Mbappe, gazetecilere gerçekten de "hafif bir ayak bileği sakatlığı" geçirdiğini söyledi, ancak Dallas'taki yarı final maçına hazırlanırken "tamamen iyi" olduğunu vurguladı.

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  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty

    Tarih, Fransa kaptanını bekliyor

    Fransa, Salı günü İspanya ile oynayacağı maça hazırlanırken, Mbappé tarihe adını bir kez daha yazmanın eşiğinde. Ülkesine 64 gol ve 36 asist kaydetmiş olan Mbappé, Fransız futbol tarihinde 100 uluslararası golde rol alan ilk oyuncu unvanını çoktan elde etti. Bu turnuvada attığı sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile eşit durumda.

    Henry, takım otelinde şakalaşmanın yanı sıra, çeyrek final galibiyetinin hemen ardından Fransız takımının soyunma odasını da ziyaret etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, takımın devam eden başarısını övdü ancak mevcut yıldız kadrosuna işin henüz bitmediğini hatırlattı.

    Oyunculara şöyle dedi: "Bu coşkuyu görmek gerçekten olağanüstü. Umarım uzun sürer. Özellikle böyle bir takımı görmek insanın içini ısıtıyor. Ama hey, henüz sadece yarı finaldeyiz. Bu harika, yanlış anlamayın! Ancak 'henüz sadece yarı finaldeyiz' dediğimde, bunun nedeni sonuna kadar gitmek istememizdir." Mbappé'nin formda ve golcü bir performans sergilediği göz önüne alındığında, üst üste üç kez finale çıkma hayali hâlâ çok canlı.

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