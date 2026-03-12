Goal.com
VİDEO: Filip Jorgensen, PSG yenilgisinin ardından taraftarlara alkışlamayı reddeden felaket kalecisini azarlayan Chelsea kaptanı Reece James'i görmezden geliyor gibi görünüyor

Chelsea kaptanı Reece James, Paris Saint-Germain'e 5-2 yenildikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından Filip Jorgensen ile tartışırken görüldü. Kaleci, Parc des Princes'teki kabus gibi performansın ardından kaptanının deplasman taraftarlarını selamlama talebini görmezden geldi.

  • Paris'te son düdükten sonra gerginlik

    Chelsea'nin Avrupa'daki hedefleri suya düştüğünde, Fransa'nın başkentinde atmosfer gerginleşti. Blues'un PSG'ye 5-2'lik utanç verici yenilgisinin ardından James, takımını deplasman tribününe götürerek taraftarlara teşekkür etmek istedi, ancak kalecisi bunu açıkça reddetti.

    Maçın gidişatını değiştiren Vitinha'nın golünde büyük bir hata yapan Jorgensen, doğrudan tünele gitmeye niyetli görünüyordu. İngiltere milli takım oyuncusu James, Danimarkalı kalecinin, ezici yenilgiyi izlemek için Paris'e seyahat etmek için çok para harcayan taraftarlara saygı göstermediğinden açıkça rahatsız olduğu için kaleciyi azarlarken kameraya yakalandı.

  • James, Jorgensen'i savunuyor

    Jorgensen'in 2-2'de yaptığı hata ev sahibi takımın galibiyetine yardımcı olunca, sahadaki gerginlik yedek kulübesindeki hayal kırıklığını yansıtıyordu. Anlaşmazlığa rağmen James, maçın bitiminden sonra basına yaptığı açıklamada birlikteliği vurgulamaya çalıştı.

    TNT Sports'a verdiği demeçte, "Bu futbol, biz böyle oynamak istiyoruz" dedi. "Arka alandan oyun kurarsanız, hatalar olacaktır. Takımdaki herkes bunu anlıyor. Teknik direktörümüz böyle oynamamızı istiyor. Filip'in arkasındayız."

    1 numara pozisyonu ile ilgili sorular

    Bu yenilgi, Liam Rosenior'un kaleci hiyerarşisi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Robert Sanchez'in yedek kulübesinde olması nedeniyle, Jorgensen'in kötü performansı taraftarlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

    Chelsea, ikinci maçta PSG'ye karşı 3 gol farkını telafi etmek zorunda olduğu için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Ancak, öncelikle Premier Lig'de ilk dörtte yer almak için verdikleri mücadeleye odaklanmaları gerekiyor. The Blues, Liverpool ile aynı puanda (48) beşinci sırada yer alırken, üstlerinde bulunan Manchester United ve Aston Villa'nın üç puan gerisinde. Gelecek hafta Stamford Bridge'de Les Parisiens ile karşılaşmadan önce, Rosenior'un adamları önce ligde Newcastle'ı ağırlayacak ve Rosenior'un Sanchez'i geri getirip getirmeyeceği konusunda ilginç bir alt hikaye gelişecek.

