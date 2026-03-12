VİDEO: Filip Jorgensen, PSG yenilgisinin ardından taraftarlara alkışlamayı reddeden felaket kalecisini azarlayan Chelsea kaptanı Reece James'i görmezden geliyor gibi görünüyor

Bu yenilgi, Liam Rosenior'un kaleci hiyerarşisi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Robert Sanchez'in yedek kulübesinde olması nedeniyle, Jorgensen'in kötü performansı taraftarlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Chelsea, ikinci maçta PSG'ye karşı 3 gol farkını telafi etmek zorunda olduğu için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Ancak, öncelikle Premier Lig'de ilk dörtte yer almak için verdikleri mücadeleye odaklanmaları gerekiyor. The Blues, Liverpool ile aynı puanda (48) beşinci sırada yer alırken, üstlerinde bulunan Manchester United ve Aston Villa'nın üç puan gerisinde. Gelecek hafta Stamford Bridge'de Les Parisiens ile karşılaşmadan önce, Rosenior'un adamları önce ligde Newcastle'ı ağırlayacak ve Rosenior'un Sanchez'i geri getirip getirmeyeceği konusunda ilginç bir alt hikaye gelişecek.