VİDEO: Filip Jorgensen, PSG yenilgisinin ardından taraftarlara alkışlamayı reddeden felaket kalecisini azarlayan Chelsea kaptanı Reece James'i görmezden geliyor gibi görünüyor

Chelsea'nin Avrupa'daki hedefleri suya düştüğünde, Fransa'nın başkentinde atmosfer gerginleşti. Blues'un PSG'ye 5-2'lik utanç verici yenilgisinin ardından James, takımını deplasman tribününe götürerek taraftarlara teşekkür etmek istedi, ancak kalecisi bunu açıkça reddetti.
Maçın gidişatını değiştiren Vitinha'nın golünde büyük bir hata yapan Jorgensen, doğrudan tünele gitmeye niyetli görünüyordu. İngiltere milli takım oyuncusu James, Danimarkalı kalecinin, ezici yenilgiyi izlemek için Paris'e seyahat etmek için çok para harcayan taraftarlara saygı göstermediğinden açıkça rahatsız olduğu için kaleciyi azarlarken kameraya yakalandı.