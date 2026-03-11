VİDEO: Filip Jorgensen felaket yaşadı! Chelsea kalecisi, Vitinha'nın şımarık lobuyla PSG'ye utanç verici bir gol hediye etti ve Fransız takımı galibiyete doğru yol aldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, Fransa'nın başkentinde tam bir klasik maç oldu, ancak Chelsea için umutsuzlukla sona erdi. Paris Saint-Germain ve Blues, ölümcül hücum futbolunu sergileyen son derece eğlenceli bir karşılaşmada amansız bir mücadele verdi. Bradley Barcola erken bir golle skoru açtı, ancak Malo Gusto kısa süre sonra konuk takım adına cevap verdi.

Maçın gidişatı değişmeye devam etti ve Ousmane Dembele, devre bitmeden Paris ekibinin üstünlüğünü yeniden sağladı, ancak Enzo Fernandez 57. dakikada muhteşem bir golle skoru eşitledi. 2-2'lik skorla maçın dengesi bozulmuş gibi görünüyordu ve Chelsea, Luis Enrique'nin müthiş hücum hattına karşı çok değerli bir deplasman galibiyeti elde edebilecek gibi görünüyordu, ancak felaket geldi.