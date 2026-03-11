Goal.com
Canlı
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

VİDEO: Filip Jorgensen felaket yaşadı! Chelsea kalecisi, Vitinha'nın şımarık lobuyla PSG'ye utanç verici bir gol hediye etti ve Fransız takımı galibiyete doğru yol aldı

Chelsea kalecisi Filip Jorgensen, Paris Saint-Germain karşısında Şampiyonlar Ligi'nde bir kabus yaşadı. Skor 2-2'deyken, arka sahadan yaptığı felaket pas hatası Vitinha'ya şımarık bir lob golü hediye etti. Bu korkunç hata, maçın sonlarında çöküşü tetikledi ve Liam Rosenior'un takımı ikinci maç öncesinde 5-2'lik büyük bir dezavantajla karşı karşıya kaldı ve sezonu tamamen karmaşık hale geldi.

  • Parc des Princes'te heyecan verici bir karşılaşma

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, Fransa'nın başkentinde tam bir klasik maç oldu, ancak Chelsea için umutsuzlukla sona erdi. Paris Saint-Germain ve Blues, ölümcül hücum futbolunu sergileyen son derece eğlenceli bir karşılaşmada amansız bir mücadele verdi. Bradley Barcola erken bir golle skoru açtı, ancak Malo Gusto kısa süre sonra konuk takım adına cevap verdi.

    Maçın gidişatı değişmeye devam etti ve Ousmane Dembele, devre bitmeden Paris ekibinin üstünlüğünü yeniden sağladı, ancak Enzo Fernandez 57. dakikada muhteşem bir golle skoru eşitledi. 2-2'lik skorla maçın dengesi bozulmuş gibi görünüyordu ve Chelsea, Luis Enrique'nin müthiş hücum hattına karşı çok değerli bir deplasman galibiyeti elde edebilecek gibi görünüyordu, ancak felaket geldi.

    • Reklam

  • Jorgensen pahalıya mal olan bir hata yapıyor

    Dönüm noktası, 74. dakikada Jorgensen'in yaptığı feci bir hata ile geldi. Chelsea kalecisi, yoğun baskı altında arka alandan oyun kurmaya çalışırken, riskli bir sol ayak pasını doğrudan Barcola'nın önüne attı. PSG forveti, topu hızla Khvicha Kvaratskhelia'ya indirdi ve o da Vitinha'ya pasını verdi.

    Portekizli orta saha oyuncusu büyük bir soğukkanlılıkla bu hatayı anında cezalandırdı. Jorgensen'in umutsuzca kurtarmaya çalıştığını gören Vitinha, kalecinin üzerinden mükemmel bir lob vuruşu yaparak topu boş kaleye gönderdi. Bu kendi kendine yapılan hata, maçın psikolojik dengesini tamamen değiştirdi ve coşkulu ev sahibi taraftarlar arasında çılgın sevinçlere yol açtı.

  • Kvaratskhelia ezici bir zafer elde etti

    Vitinha'nın şımarık bitirişinin ardından Chelsea'nin savunma kararlılığı tamamen çöktü ve zayıflıklarını ortaya çıkardı. Arkadan oynamaya olan inatçı bağlılıkları büyük ölçüde geri tepti ve PSG'nin maçın son dakikalarında üstünlük kurmasına izin verdi. Momentum tamamen ev sahibi takımdaydı ve onların acımasız yüksek presleri, Londra kulübünü sürekli olarak tehlikeli bölgelerde top kaybına zorladı.

    Gecenin en dikkat çeken oyuncusu Kvaratskhelia, bu kaotik savunma performansından yararlanarak skoru neredeyse ulaşılmaz hale getirdi. Gürcü kanat oyuncusu 86. dakikada ve uzatma dakikalarında yıkıcı bir çift gol atarak, dar bir farkı utanç verici bir 5-2'lik hezimete dönüştürdü. Blues, son düdükle birlikte tamamen şokta kaldı.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Chelsea'yi zorlu bir görev bekliyor

    Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini kurtarmak için büyük bir zorlukla karşı karşıya. Stamford Bridge'de PSG'ye karşı 3 gol farkı kapatmak, taktiksel mükemmellik gerektiren devasa bir görev. Ancak, bu Avrupa krizi, takımın iç sahadaki mücadeleleriyle iç içe geçmiş durumda ve kadro rotasyonunu zorlu bir ikilem haline getiriyor. 29 hafta sonunda, Blues 48 puanla Premier League'de beşinci sırada yer alıyor, Liverpool ile eşit puanda ve ilk dört yarışında Aston Villa ve Manchester United'ın sadece üç puan gerisinde. PSG'yi ağırlamadan önce, Rosenior'un adamları bu Cumartesi Newcastle ile oynayacakları kritik lig maçını geçmek zorundalar ve hata yapma lüksleri yok.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
1. Lig
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0