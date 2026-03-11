Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Filip Jorgensen felaket yaşadı! Chelsea kalecisi, Vitinha'nın şımarık lobuyla PSG'ye utanç verici bir gol hediye etti ve Fransız takımı galibiyete doğru yol aldı
Parc des Princes'te heyecan verici bir karşılaşma
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, Fransa'nın başkentinde tam bir klasik maç oldu, ancak Chelsea için umutsuzlukla sona erdi. Paris Saint-Germain ve Blues, ölümcül hücum futbolunu sergileyen son derece eğlenceli bir karşılaşmada amansız bir mücadele verdi. Bradley Barcola erken bir golle skoru açtı, ancak Malo Gusto kısa süre sonra konuk takım adına cevap verdi.
Maçın gidişatı değişmeye devam etti ve Ousmane Dembele, devre bitmeden Paris ekibinin üstünlüğünü yeniden sağladı, ancak Enzo Fernandez 57. dakikada muhteşem bir golle skoru eşitledi. 2-2'lik skorla maçın dengesi bozulmuş gibi görünüyordu ve Chelsea, Luis Enrique'nin müthiş hücum hattına karşı çok değerli bir deplasman galibiyeti elde edebilecek gibi görünüyordu, ancak felaket geldi.
Jorgensen pahalıya mal olan bir hata yapıyor
Dönüm noktası, 74. dakikada Jorgensen'in yaptığı feci bir hata ile geldi. Chelsea kalecisi, yoğun baskı altında arka alandan oyun kurmaya çalışırken, riskli bir sol ayak pasını doğrudan Barcola'nın önüne attı. PSG forveti, topu hızla Khvicha Kvaratskhelia'ya indirdi ve o da Vitinha'ya pasını verdi.
Portekizli orta saha oyuncusu büyük bir soğukkanlılıkla bu hatayı anında cezalandırdı. Jorgensen'in umutsuzca kurtarmaya çalıştığını gören Vitinha, kalecinin üzerinden mükemmel bir lob vuruşu yaparak topu boş kaleye gönderdi. Bu kendi kendine yapılan hata, maçın psikolojik dengesini tamamen değiştirdi ve coşkulu ev sahibi taraftarlar arasında çılgın sevinçlere yol açtı.
Kvaratskhelia ezici bir zafer elde etti
Vitinha'nın şımarık bitirişinin ardından Chelsea'nin savunma kararlılığı tamamen çöktü ve zayıflıklarını ortaya çıkardı. Arkadan oynamaya olan inatçı bağlılıkları büyük ölçüde geri tepti ve PSG'nin maçın son dakikalarında üstünlük kurmasına izin verdi. Momentum tamamen ev sahibi takımdaydı ve onların acımasız yüksek presleri, Londra kulübünü sürekli olarak tehlikeli bölgelerde top kaybına zorladı.
Gecenin en dikkat çeken oyuncusu Kvaratskhelia, bu kaotik savunma performansından yararlanarak skoru neredeyse ulaşılmaz hale getirdi. Gürcü kanat oyuncusu 86. dakikada ve uzatma dakikalarında yıkıcı bir çift gol atarak, dar bir farkı utanç verici bir 5-2'lik hezimete dönüştürdü. Blues, son düdükle birlikte tamamen şokta kaldı.
- Getty Images Sport
Chelsea'yi zorlu bir görev bekliyor
Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini kurtarmak için büyük bir zorlukla karşı karşıya. Stamford Bridge'de PSG'ye karşı 3 gol farkı kapatmak, taktiksel mükemmellik gerektiren devasa bir görev. Ancak, bu Avrupa krizi, takımın iç sahadaki mücadeleleriyle iç içe geçmiş durumda ve kadro rotasyonunu zorlu bir ikilem haline getiriyor. 29 hafta sonunda, Blues 48 puanla Premier League'de beşinci sırada yer alıyor, Liverpool ile eşit puanda ve ilk dört yarışında Aston Villa ve Manchester United'ın sadece üç puan gerisinde. PSG'yi ağırlamadan önce, Rosenior'un adamları bu Cumartesi Newcastle ile oynayacakları kritik lig maçını geçmek zorundalar ve hata yapma lüksleri yok.
Reklam