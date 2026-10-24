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Video: "Fil ağacın tepesinde": Arsenal, City'nin takılmasını fırsata çevirdi ve Premier Lig zirvesi için ona rakip oldu

Match report
Arsenal - Everton
Arsenal
Everton
Premier Lig
İngiltere

Arsenal, Premier Lig'in sekizinci haftasında cumartesi günü konuğu Everton'u 2-0 mağlup ederek hak edilmiş bir galibiyet elde etti ve Manchester City'nin Aston Villa'ya kaybetmesinden de yararlandı.

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda maça yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve yedinci dakikada erken golü bulmayı başardı. Bir köşe vuruşu Everton ceza sahasında karışıklığa yol açtı, kaleci Jordan Pickford topla mücadelede başarısız olduktan sonra top Ezri Konsa'ya ulaştı ve Konsa sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi; böylece Arsenal forması altındaki ilk golünü kaydetti.



Bu gol, Arsenal'in penaltılar hariç farklı kulvarlarda duran toplardan gol atamadığı 13 maçlık seriye son verdi; ayrıca Everton'un bu sezon köşe vuruşlarından gol yememe serisini de sona erdirdi.

Everton hızlı bir karşılık vermeye çalıştı; James Garner, David Raya'nın kalesini müdahaleye zorlayan bir şutla tehdit etti, ardından Vitaliy Mykolenko ev sahibi savunmasını neredeyse karıştıran bir orta gönderdi.

Ancak Arsenal, Eberechi Eze, Martin Ødegaard ve Noni Madueke'nin hareketlerinden yararlanarak baskısını sürdürdü. 17. dakikada Everton beraberlik golüne yaklaştı; Tierney George sol taraftan topa ulaştı, Ben White'ı geçtikten sonra şut çekti, ancak Arsenal'in savunmacısı araya girerek denemeyi köşe vuruşuna çevirdi.

Bir dakika sonra ev sahibi, savunmadaki bir karışıklığın bedelini neredeyse ödüyordu; Raya, Everton'un köşe vuruşuyla mücadele edemedi, ancak Gabriel Magalhães topu kale çizgisini geçmeden uzaklaştırdı.

Arsenal'in öne geçtiği skoru artırma çabaları devam etti; Eze 24. dakikada direğin yanından geçen bir şut çekti, ardından Madueke dört dakika sonra kalenin hemen yanından geçen bir şutla bir fırsatı daha harcadı.

Pickford, 35. dakikada Declan Rice'ın denemesini de kurtardı; beş dakika sonra Everton savunması Mikel Merino'nun şutunu uzaklaştırdı, ardından Madueke direğe yakın mesafeden geçen bir top daha gönderdi.

İlk yarının bitimine az kala, 44. dakikada Everton değerli bir beraberlik fırsatı yakaladı; Ben White topu Raya'ya geri verirken hata yaptı ve Thierno Barry kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Raya hızlı bir müdahaleyle kalesini kurtardı.

Arsenal, Rice'ın kullandığı bir duran toptan Merino'nun kafa vuruşuyla karşılık verdi, ancak top üst direğin üzerinden geçti.

İlk yarı, çok sayıda hücum fırsatına rağmen Arsenal'in 1-0 önde kapanmasıyla sona erdi; takım 13 şut çekti, ancak bunlardan yalnızca ikisi kaleye isabet etti; bu sırada Everton da savunmadaki bazı hataları değerlendirip beraberliği yakalamaya çok yaklaştı.

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  • İkinci yarının başlamasıyla birlikte Arsenal baskısını sürdürdü ve Eze 50. dakikada kaleyi tehdit etmeye çalıştı, ancak şutu kornere çıktı. İki dakika sonra Odegaard ceza sahası dışından bir şut çekti ve topu Pickford kurtardı; bu sırada Everton maça dönme girişimlerini sürdürdü, fakat Raya'nın kalesini sürekli tehdit edecek yeterli ataklar kuramadı.

    Arsenal 56. dakikada endişe yaşadı; Gabriel bir orta topuyla ilgilenmeye çalışırken yere düştü, ardından ayağa kalkarak tedavi görmek için sahanın kenarına yöneldi.

    Brezilyalı savunmacı, rahatsızlık belirtileri göstermesine rağmen oyuna devam etti; takım arkadaşı Myles Lewis-Skelly ise 58. dakikada Brennan Johnson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

    66. dakikada James Garner sert bir müdahalenin ardından sarı kart gördü; iki dakika sonra ise Arsenal, Everton'ın umutlarına yeni bir darbe indirdi. Ben White sağ taraftan özenli bir orta gönderdi, Gabriel arka direkte yükselerek topu kafayla ağlara yolladı ve Premier Lig'deki 200. maçında ikinci golünü kaydetti.



    Mikel Arteta golün ardından birkaç değişiklik yaptı; Merino'nun yerine Bruno Guimaraes'i, Lewis-Skelly'nin yerine Riccardo Calafiori'yi ve Viktor Gyökeres'in yerine Kai Havertz'i oyuna aldı.

    David Moyes de Johnson'ın yerine Tyler Dibling'i sürdü, ardından sakatlanan Mykolenko'yu Harrison Hackney ile değiştirdi.

    Everton son dakikalarda farkı kapatmaya çalıştı, ancak Gabriel 78. dakikada Barry'nin bir girişimini önledi; ardından James Tarkowski, Havertz'e yaptığı geç bir müdahalenin ardından sarı kart gördü.

    83. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall, direğin yanından geçen bir kafa vuruşuyla fırsat harcadı; 89. dakikada ise Raya, Hackney'nin bir girişimini önledi.

    Sekiz dakikalık uzatma süresinin verilmesiyle Arsenal, bitiş düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu ve zirve yarışında önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını 21'e yükselterek, Aston Villa'ya 2-1 yenilen lider Manchester City ile puan eşitliği sağladı.

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