VİDEO: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği derbi maçında eski Manchester City yıldızının kırmızı kart görmesinin ardından Ederson öfkeyle VAR ekranına yumruk attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük heyecanla beklenen karşılaşma, Ederson’un birden fazla açıdan kırmızı kart görmesiyle kaosa dönüştü. Galatasaray’ın 1-0 önde olduğu maçta, 62. dakikada ev sahibi takıma penaltı verilmesi gerilimi doruk noktasına çıkardı. Maçın daha önceki dakikalarında sarı kart görmüş olan Ederson, hakemin penaltı vuruşunu kasten geciktirdiğine karar vermesinin ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını gördü.

Kırmızı kart, tecrübeli kalecinin anında agresif bir tepki vermesine neden oldu ve kaleci, hakemle hararetli bir tartışmaya girdi. Yayın görüntülerinde, hakem ve Ederson'un kafalarını birbirine doğru ittiği görüldü. Ancak olaylar düdükle sona ermedi. Ederson nihayet saha dışına çıkarılırken öfkesi bir kez daha doruğa ulaştı. Brezilyalı kaleci, tünele doğru ilerlerken VAR monitörüne yumruk attığı an kameralara yakalandı ve bu patlamayla seyirciler ve yetkililer şaşkına döndü.