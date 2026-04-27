Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper Lig
Donny Afroni

VİDEO: Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği derbi maçında eski Manchester City yıldızının kırmızı kart görmesinin ardından Ederson öfkeyle VAR ekranına yumruk attı

Eski Manchester City kalecisi Ederson, Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan hararetli derbi maçında oldukça çarpıcı bir şekilde sinirlerine hakim olamadı. Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluk umutlarını neredeyse tamamen sona erdiren maçta tartışmalı bir kırmızı kart gördükten sonra teknolojiye öfkeyle tepki gösterirken kameralara yakalandı.

  Yetkiliyle fiziksel çatışma

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük heyecanla beklenen karşılaşma, Ederson’un birden fazla açıdan kırmızı kart görmesiyle kaosa dönüştü. Galatasaray’ın 1-0 önde olduğu maçta, 62. dakikada ev sahibi takıma penaltı verilmesi gerilimi doruk noktasına çıkardı. Maçın daha önceki dakikalarında sarı kart görmüş olan Ederson, hakemin penaltı vuruşunu kasten geciktirdiğine karar vermesinin ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını gördü.

    Kırmızı kart, tecrübeli kalecinin anında agresif bir tepki vermesine neden oldu ve kaleci, hakemle hararetli bir tartışmaya girdi. Yayın görüntülerinde, hakem ve Ederson'un kafalarını birbirine doğru ittiği görüldü. Ancak olaylar düdükle sona ermedi. Ederson nihayet saha dışına çıkarılırken öfkesi bir kez daha doruğa ulaştı. Brezilyalı kaleci, tünele doğru ilerlerken VAR monitörüne yumruk attığı an kameralara yakalandı ve bu patlamayla seyirciler ve yetkililer şaşkına döndü.

    • Reklam

  Galatasaray şampiyonluk yarışında üstünlüğünü pekiştirdi

    Durum normale döndükten sonra Barış Yılmaz penaltıyı gole çevirdi ve Victor Osimhen’in açılış golünün ardından ev sahibi takımın üstünlüğünü ikiye katladı. Sahada on kişi kalarak rakibini durdurmakta zorlanan Fenerbahçe için durum giderek kötüleşti.

    Eski Arsenal orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sonunda üçüncü golü atarak Galatasaray'ın 3-0'lık ikna edici galibiyetini garantiledi. Bu sonuç, Türkiye Şampiyonası yarışında büyük öneme sahip ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibini ligin zirvesinde yakalama umutlarını fiilen sona erdirdi.

    Fenerbahçe için sonuçları

    Bu galibiyetle Galatasaray, sezonun bitmesine sadece üç maç kala Süper Lig'in zirvesindeki liderlik farkını yedi puana çıkardı. Galatasaray bir başka lig şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanırken, Fenerbahçe ise hem disiplinini hem de şampiyonluk yarışındaki zayıf umutlarını kaybettiği bir gecenin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sezonu kötü bir şekilde bitirmek istemiyorlarsa, 2 Mayıs'ta konuk olacak Başakşehir ile oynayacakları maçta mutlaka galip gelmeleri gerekiyor. Aynı zamanda Galatasaray'ın Samsunspor'un sahasında mağlup olmasını ummaları da gerekiyor.