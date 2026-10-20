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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
GOAL
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Video: Felix'in füzesi, Ronaldo'nun sönük geçtiği gecede Al Nassr'ı Neom tuzağından kurtardı

Al Nassr FC - Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Premier Lig
C. Ronaldo
J. Felix
Suudi Arabistan
Portekiz

Al-Alami 3 puanı hanesine yazdırıyor

Al-Nassr, salı akşamı Suudi Roshn Pro Lig'in onuncu haftasında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede, Neom engelini güçlükle aştı ve Portekizli Joao Felix'in füze gibi şutuyla attığı tek golle değerli bir galibiyet kaptı. Bu gol, takımını unutulası bir gecede puan kaybetmekten kurtardı; vatandaşı Cristiano Ronaldo ise bu gecede zorlu anlar yaşadı.

Maç, iki takımın da net fırsatları harcadığı heyecanlı bir senaryoya sahne oldu. Ronaldo kale önünde zorlanırken bir penaltı ve birçok kolay fırsatı harcadı; ardından Felix devreye girdi ve ikinci yarıda attığı muhteşem golle mücadeleyi sonuçlandırdı.


  • Félix'in füze gibi golü maçın kaderini belirledi

    Nassr, beraberliği bozmak için maçın 61. dakikasına kadar bekledi; João Félix harika bir pasdan yararlanarak sert bir şut çekti ve top Neom'un filelerine gitti. Böylece takımına karşılıksız bir golle öne geçme fırsatı verdi ve iki tarafın da file bulma çabalarına son noktayı koydu.

    Portekizli yıldızın golü son derece önemli bir anda geldi. Nassr'ın üstünlüğünü gole çeviremediği, Neom savunmasının parladığı ve iki taraftan da fırsatların harcandığı bir atmosferde Félix, kritik anlarda fark yaratma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.



  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Ronaldo fırsatları harcadı ve zor bir gece geçirdi

    Diğer tarafta ise Cristiano Ronaldo, kariyerinin en zor maçlarından birini yaşadı. İlk yarının sonunda tehlikeli bir fırsatı harcayan Ronaldo, penaltıyı gole çeviremedi ve şutu tuhaf bir şekilde kaleden uzaklaştı.

    Nassr'ın kaptanının çilesi bununla da sınırlı kalmadı. İkinci yarının başında, tam olarak ikinci dakikada daha da garip bir fırsatı harcadı. Bir korner sonrası Senegalli Sadio Mané'den gelen kafa pasını alan Ronaldo, kendisini boş kalenin önünde buldu ancak topu üst direğin üzerinden auta gönderdi.

    Ronaldo, 75. dakikada yeni bir fırsatı daha harcadı. Ceza sahası içinde aldığı pasın ardından topu sol direğin yanından dışarı gönderdi ve Nassr'a daha rahat bir galibiyet kazandırabilecek fırsatları harcamaya devam etti. Böylece takımı, öndeki skorunu sonuna kadar korumak zorunda kaldı.

  • Lacazette tehdit saçıyor, Al Nassr üç puanı topluyor

    Kendi adına Fransız Alexandre Lacazette, beşinci dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra Neom için erken bir fırsatı harcadı; ancak Brezilyalı Bento Matheus girişimini önleyerek Nassr'ı erken bir gol yemekten kurtardı.

    Neom'un forveti de tehlikeli bir kafa vuruşuyla topu üst direğe çarptırarak maçı başa döndürmeye ramak kaldı.

    Neom'un bulduğu fırsatlara rağmen Nassr, son düdüğe kadar üstünlüğünü korumayı başardı ve üç değerli puanı hanesine yazdırarak puanını 22'ye çıkarıp üçüncü sıraya yükseldi; lider Hilal'in iki, Kadisiye'nin ise üç puan gerisinde yer aldı. Neom ise 16 puanda kalarak altıncı sırada donup kaldı.


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