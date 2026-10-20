Al-Nassr, salı akşamı Suudi Roshn Pro Lig'in onuncu haftasında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede, Neom engelini güçlükle aştı ve Portekizli Joao Felix'in füze gibi şutuyla attığı tek golle değerli bir galibiyet kaptı. Bu gol, takımını unutulası bir gecede puan kaybetmekten kurtardı; vatandaşı Cristiano Ronaldo ise bu gecede zorlu anlar yaşadı.

Maç, iki takımın da net fırsatları harcadığı heyecanlı bir senaryoya sahne oldu. Ronaldo kale önünde zorlanırken bir penaltı ve birçok kolay fırsatı harcadı; ardından Felix devreye girdi ve ikinci yarıda attığı muhteşem golle mücadeleyi sonuçlandırdı.



