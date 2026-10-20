Nassr, salı akşamı Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'in onuncu haftası kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Neom engelini güçlükle aştı. Portekizli Joao Felix'in füze gibi şutuyla geldiği tek golle değerli bir galibiyet koparan Nassr, hemşehrisi Cristiano Ronaldo'nun unutmak isteyeceği bir gece geçirdiği bu karşılaşmada takımını puan kaybından kurtardı.
Maçta heyecanlı bir senaryo yaşandı; iki takım da net pozisyonları harcarken Ronaldo kale önünde zorlandı, bir penaltı ve birçok kolay fırsatı kaçırdı. Ardından ikinci yarıda Felix devreye girerek muhteşem bir golle karşılaşmayı belirledi.