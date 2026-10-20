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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
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Video: Felix'in füze golü Ronaldo ve Al Nassr'ı Neom'un pençelerinden kurtardı

Al Nassr FC - Neom SC
Al Nassr FC
Neom SC
Premier Lig
C. Ronaldo
J. Felix
Suudi Arabistan
Portekiz

Al Alami 3 puanı hanesine yazdırdı

Nassr, salı akşamı Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'in onuncu haftası kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede Neom engelini güçlükle aştı. Portekizli Joao Felix'in füze gibi şutuyla geldiği tek golle değerli bir galibiyet koparan Nassr, hemşehrisi Cristiano Ronaldo'nun unutmak isteyeceği bir gece geçirdiği bu karşılaşmada takımını puan kaybından kurtardı.

Maçta heyecanlı bir senaryo yaşandı; iki takım da net pozisyonları harcarken Ronaldo kale önünde zorlandı, bir penaltı ve birçok kolay fırsatı kaçırdı. Ardından ikinci yarıda Felix devreye girerek muhteşem bir golle karşılaşmayı belirledi.


  • Felix'in füzesi karşılaşmayı belirledi

    Nassr, beraberliği bozmak için maçın 61. dakikasını bekledi. João Félix, muhteşem bir pası değerlendirerek sert bir şut çekti ve top Neom'un ağlarına gitti. Böylece takımına 1-0'lık üstünlüğü getirirken, iki tarafın da ağları bulma çabalarına nokta koydu.

    Portekizli yıldızın golü son derece önemli bir anda geldi. Nassr, Neom savunmasının parlak performansı ve iki tarafın da kaçırdığı fırsatlar arasında üstünlüğünü gollere çeviremezken, Félix kritik anlarda fark yaratma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.



  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Ronaldo fırsatları harcadı ve zor bir gece geçirdi

    Diğer tarafta ise Cristiano Ronaldo, kariyerinin en zor maçlarından birini yaşadı. İlk yarının sonunda tehlikeli bir fırsatı harcayan Portekizli, penaltıyı gole çeviremedi ve topu tuhaf bir şekilde kaleden uzağa gönderdi.

    Nassr kaptanının çilesi bununla da sınırlı kalmadı. İkinci yarının başında, tam olarak 2. dakikada daha da garip bir fırsatı harcadı. Bir kornerin ardından Senegalli Sadio Mane'nin kafayla yaptığı pası boş kalede önünde buldu ancak topu üst direğin üzerinden auta gönderdi.

    Ronaldo, 75. dakikada yeni bir fırsatı daha kaçırdı. Ceza sahası içinde aldığı pasta topu sol direğin yanından dışarı gönderdi ve Nassr'a daha rahat bir galibiyet getirebilecek fırsatları harcamaya devam etti. Böylece takımı sonuna kadar öndeki skoru korumak zorunda kaldı.

  • Lacazette tehdit ediyor: El-Nasr üç puanı topluyor

    Kendi adına Fransız Alexandre Lacazette, beşinci dakikada Neom için erken bir fırsatı harcadı; kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Brezilyalı Bento Matheus girişimine engel olarak Nasr'ı erken bir gol yemekten kurtardı.

    Neom'un forveti de tehlikeli bir kafa vuruşunda topu üst direğe çarptırarak maçı başa döndürmenin eşiğinden döndü.

    Neom'un bulduğu fırsatlara rağmen Nasr, bitiş düdüğüne kadar öndeki durumunu korumayı başardı ve üç değerli puan toplayarak puanını 22'ye yükseltip üçüncü sıraya yerleşti; lider Hilal'in iki, Kadisiye'nin ise üç puan gerisinde kaldı. Neom ise 16 puanda kalarak altıncı sırada donup kaldı.


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