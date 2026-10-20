Nassr, beraberliği bozmak için maçın 61. dakikasını bekledi. João Félix, muhteşem bir pası değerlendirerek sert bir şut çekti ve top Neom'un ağlarına gitti. Böylece takımına 1-0'lık üstünlüğü getirirken, iki tarafın da ağları bulma çabalarına nokta koydu.

Portekizli yıldızın golü son derece önemli bir anda geldi. Nassr, Neom savunmasının parlak performansı ve iki tarafın da kaçırdığı fırsatlar arasında üstünlüğünü gollere çeviremezken, Félix kritik anlarda fark yaratma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.







