Almanya'nın yıldızı Matthias Jaissle'nin ismi, önümüzdeki kış transfer döneminde takımın en önemli yıldızlarından birini kapmak istediğine dair haberlerin yayılmasının ardından Al Ahli Suudi'de yeniden tartışma gündemine döndü.

Dawrina Gheir programının sunucusu medya mensubu Khalid Al Shenaif, Salı günü "Jaissle'nin Ivan Toney'i kadrosuna katmak istediğini söyleyen dolaşımdaki bir haberden" söz etti; ancak bunun önümüzdeki kış transfer döneminde mi yoksa sezon sonunda mı olacağını açıklamadı.

Al Shenaif, bunun gerçekleşmesi halinde "felaketlerin anası" olacağını söyledi; özellikle de Toney'in, geçen sezon sonunda başta Cezayirli Riyad Mahrez olmak üzere bir dizi yıldızın ayrılmasının ardından, bu sezonun başından beri Al Ahli'nin galibiyetlerinin dayanak noktası olması nedeniyle.

Al Shabab'ın ve eski Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı ise şu yorumu yaptı: "Bu gerçekleşirse, Al Ahli taraftarları için öldürücü darbe olur."





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