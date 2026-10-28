24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Video: "Felaketlerin anası": Yaissle, Ahly'yi yeni bir darbeyle tehdit ediyor

Transfers
Al Shabab - Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Premier Lig
I. Toney
Newcastle United
Suudi Arabistan
İngiltere

Raqqi taraftarları için korkutucu haber

Almanya'nın yıldızı Matthias Jaissle'nin ismi, önümüzdeki kış transfer döneminde takımın en önemli yıldızlarından birini kapmak istediğine dair haberlerin yayılmasının ardından Al Ahli Suudi'de yeniden tartışma gündemine döndü.

Dawrina Gheir programının sunucusu medya mensubu Khalid Al Shenaif, Salı günü "Jaissle'nin Ivan Toney'i kadrosuna katmak istediğini söyleyen dolaşımdaki bir haberden" söz etti; ancak bunun önümüzdeki kış transfer döneminde mi yoksa sezon sonunda mı olacağını açıklamadı.

Al Shenaif, bunun gerçekleşmesi halinde "felaketlerin anası" olacağını söyledi; özellikle de Toney'in, geçen sezon sonunda başta Cezayirli Riyad Mahrez olmak üzere bir dizi yıldızın ayrılmasının ardından, bu sezonun başından beri Al Ahli'nin galibiyetlerinin dayanak noktası olması nedeniyle.

Al Shabab'ın ve eski Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı ise şu yorumu yaptı: "Bu gerçekleşirse, Al Ahli taraftarları için öldürücü darbe olur."


Ayrıca oku: Messi'nin hikâyesi etkisini mi yitirdi? Ballon d'Or kriterleri sanık sandalyesinde
Ayrıca oku: Cezayir onu alıkoydu, Zidane ona destek veriyor: Ballon d'Or'un dayanışma gösterdiği Christophe Galtier kimdir?


  • İki kat öfke

    Bu gelişme, Toney'in dikkat çekici gol rakamları sergilediği bir dönemde yaşanıyor; zira oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 14 maçta 14 gol kaydetti ve iki gole asist yaptı.

    Bu haberler aynı zamanda, mevcut sezonun hazırlık kampı boyunca takımı çalıştıran, ardından Newcastle'ı çalıştırmak üzere istifa eden Alman teknik adama yönelik Ahli taraftarının öfkesini de artırıyor. Bu durum, kararın zamanlaması nedeniyle soru işaretleri doğurmuştu; özellikle de Ahli'nin üst üste ikinci kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından yeni bir sezona hazırlanıyor olması nedeniyle.

    Ahli taraftarları, Jaissle'nin ayrılış zamanlamasının takımın projesini sekteye uğrattığı görüşündeydi; özellikle de ayrılmadan önce aldığı ve Riyad Mahrez ile Franck Kessié ikilisinin takımdan ayrılmasına katkı sağlayan şok kararlar sebebiyle.

    Ayrıca okuyun: Rodri hakkında dikkat çeken Madridli itiraf ve Vinicius'a mesaj

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
ALS

ALS

Premier Lig

30 Eki 2026

AHL

AHL