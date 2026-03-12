Çeviri:
VİDEO: Federico Valverde, Real Madrid'in Manchester City'ye karşı attığı muhteşem hat-trick'in ardından coşkulu bir muhabir tarafından 'Ballon d'Or ödülünü' aldı
Bernabeu'da Valverde'nin ustalık dersi
Valverde, Thibaut Courtois'nın uzun pasını değerlendirerek skoru açtı, ardından Vinicius Junior ile yaptığı güzel paslaşmanın ardından skoru ikiye çıkardı. İlk yarı bitmeden önce, Brahim Diaz'ın hassas lobunun ardından topu havada kontrol edip vole vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. Prime Video Italia muhabiri Alessia Tarquinio, orta saha oyuncusunun performansından o kadar etkilendi ki, resmi oylama sürecini atlayarak kendi ödülünü vermeyi kararlaştırdı.
Klip izle
Sanal ödül töreni
O zamandan beri viral olan neşeli bir anda, Madrid yıldızına futbolun en prestijli bireysel ödülünün dijital versiyonunu takdim etti. Tarquinio, akıllı telefonunu kameraya doğru tutarak, eğlenen Valverde'ye şöyle dedi: "Burada kupa olmadığı için sana bu sanal şeyi vermek zorundayım: Ballon d'Or!" Ekrandaki Altın Top görüntüsü, Uruguaylı milli oyuncuyu güldürdü ve şakayla karışık bir şekilde "Telefon da benim mi?" diye cevap verdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Blancos kaptanı, anlaşılır bir şekilde gülümseyerek medyaya şunları söyledi: "İnanılmazdı, bunlar hayalini kurduğunuz geceler. Uzun zamandır böyle bir maçın tadını çıkarmamıştım. Çok mutluyum, ama her şeyden önce takım kazandığı için."
- (C)Getty Images
Odak Etihad'a kayıyor
Üç gol farkla önde olmasına ve alkışlar kulaklarında çınlamasına rağmen, Valverde işi henüz yarıda kaldığı için kendini kaptırmayı reddetti. Guardiola'nın takımının rövanş maçında potansiyel bir geri dönüş yapabileceğinden endişeli olan Valverde, takım arkadaşlarına profesyonel kalmalarını ve herhangi bir rehavete kapılmamalarını söyledi. Valverde şunları ekledi: "Manchester'daki maçlar çok zorlu geçiyor. Oraya 0-0 gibi gidip çok çalışmalıyız. Takım olarak birlikte çalıştığımızda büyük başarılara imza atabileceğimizi gösterdik."