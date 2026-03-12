Goal.com
Canlı
Federico Valverde Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Federico Valverde, Real Madrid'in Manchester City'ye karşı attığı muhteşem hat-trick'in ardından coşkulu bir muhabir tarafından 'Ballon d'Or ödülünü' aldı

Federico Valverde, Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir ustalık gösterisi sergiledi ve Real Madrid'i Manchester City karşısında 3-0'lık ezici bir galibiyete taşıdı. Uruguaylı orta saha oyuncusu olağanüstü bir performans sergiledi ve muhteşem bir hat-trick yaparak İspanyol devinin çeyrek finale bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oldu. Performansı o kadar iyiydi ki, karışık bölgedeki bir muhabir formaliteleri bir kenara bırakıp şakayla karışık bir şekilde ona "Ballon d'Or" ödülünü verdi.

  • Bernabeu'da Valverde'nin ustalık dersi

    Valverde, Thibaut Courtois'nın uzun pasını değerlendirerek skoru açtı, ardından Vinicius Junior ile yaptığı güzel paslaşmanın ardından skoru ikiye çıkardı. İlk yarı bitmeden önce, Brahim Diaz'ın hassas lobunun ardından topu havada kontrol edip vole vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. Prime Video Italia muhabiri Alessia Tarquinio, orta saha oyuncusunun performansından o kadar etkilendi ki, resmi oylama sürecini atlayarak kendi ödülünü vermeyi kararlaştırdı.

    • Reklam

  • Klip izle

  • Sanal ödül töreni

    O zamandan beri viral olan neşeli bir anda, Madrid yıldızına futbolun en prestijli bireysel ödülünün dijital versiyonunu takdim etti. Tarquinio, akıllı telefonunu kameraya doğru tutarak, eğlenen Valverde'ye şöyle dedi: "Burada kupa olmadığı için sana bu sanal şeyi vermek zorundayım: Ballon d'Or!" Ekrandaki Altın Top görüntüsü, Uruguaylı milli oyuncuyu güldürdü ve şakayla karışık bir şekilde "Telefon da benim mi?" diye cevap verdi.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Blancos kaptanı, anlaşılır bir şekilde gülümseyerek medyaya şunları söyledi: "İnanılmazdı, bunlar hayalini kurduğunuz geceler. Uzun zamandır böyle bir maçın tadını çıkarmamıştım. Çok mutluyum, ama her şeyden önce takım kazandığı için."

  • federico-valverde(C)Getty Images

    Odak Etihad'a kayıyor

    Üç gol farkla önde olmasına ve alkışlar kulaklarında çınlamasına rağmen, Valverde işi henüz yarıda kaldığı için kendini kaptırmayı reddetti. Guardiola'nın takımının rövanş maçında potansiyel bir geri dönüş yapabileceğinden endişeli olan Valverde, takım arkadaşlarına profesyonel kalmalarını ve herhangi bir rehavete kapılmamalarını söyledi. Valverde şunları ekledi: "Manchester'daki maçlar çok zorlu geçiyor. Oraya 0-0 gibi gidip çok çalışmalıyız. Takım olarak birlikte çalıştığımızda büyük başarılara imza atabileceğimizi gösterdik." 

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier Lig
West Ham United crest
West Ham United
WHU
M.City crest
M.City
MCI
0