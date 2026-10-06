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FBL-EGY-WC-2026AFP
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Video: Fas'ın takılmasının ardından Mısır, Kuzey Afrika Gençler Şampiyonası'nı kazandı

Match report
Egypt U20
Morocco U20
Mısır
Fas
Cezayir
Libya

Mısır ve Fas 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda

Mısır U20 Milli Takımı, son hafta oynanan karşılaşmada Cezayir'i karşılıksız 2 golle mağlup ederek 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'na götüren Kuzey Afrika Şampiyonası'nı kazandı. Mısır aynı zamanda Libya'nın Fas'ı 3-2 yenmesinden de faydalandı.

Elde edilen biletler için mücadele son haftaya kadar sürdü. Mısır, Fas ve Cezayir, belirleyici maçlara farklı averaj durumlarıyla girdi ve nihai sonuçlar takımların sıralamasını belirledi. Mısır 9 puanla eleme turunun lideri olurken, Fas 7 puan, Cezayir ise 4 puan topladı. Libya ise eleme turundaki ilk galibiyetini elde etti.

20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki edisyonu önümüzdeki şubat ayında Gana'da düzenlenecek.



  • Zirve Mısır'ın: Mısır Gençler Takımı Kuzey Afrika Şampiyonu oldu

    Mısır Milli Takımı, Cezayir karşısına hem tur atlamayı hem de liderliği garantileme hedefiyle çıktı ve 2-0'lık galibiyetle amacına ulaşmayı başardı.

    Mahmud Salah, 22. dakikada Mısır adına skoru açtı ve ev sahibi ekibe üstünlük sağladı. Mısır Milli Takımı, ilk yarının sonuna kadar öndeki konumunu korudu.

    81. dakikada hakem, Muhammed Rafat'ın attığı golü Cezayirli savunmacılardan biriyle temas olması gerekçesiyle iptal etti. Bu durum, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Vael Riyad'ın itirazına yol açtı ve Riyad kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Ancak Mısır Milli Takımı yaşananlardan etkilenmedi ve Enes Rüşdi, 83. dakikada ikinci golü ekleyerek galibiyeti perçinledi. Böylece Mısır, 9 puanla elemelerin liderliğini garantiledi.



  • Fas puan kaybetti

    İkinci maçta, genç "CAN" turnuvasına kalma yolunda, Libya Milli Takımı Fas Milli Takımı karşısında 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyet elde etti; bu, elemelerdeki tek galibiyeti oldu.

    Fas Milli Takımı 18. dakikada Halid Kasbi'nin muhteşem kafa vuruşuyla öne geçti.



    Ardından Libya Milli Takımı adına Musa el-Akuri 30. dakikada ustaca bir kafa vuruşuyla eşitliği sağladı.



    Akdeniz Şövalyeleri, ilk yarının sona ermesinden önce 36. dakikada Abdurrahman Mekkari'nin penaltı golüyle ikinci golü bularak öne geçti.



    İkinci yarıda Libya, 67. dakikada Cafer Tarık ile üçüncü golü bularak üstünlüğünü pekiştirdi.

    Fas Milli Takımı maçın kalan bölümünde silkindi ve talihsizlik olmasaydı birçok kez gol bulmaya yaklaştı; nihayet 79. dakikada Munsıf Muhammed'in sert şutuyla farkı bire indirdi.

    Fas, dördüncü turda Mısır'ı 2-0 mağlup ettikten sonra, son turdan önce 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmayı garantilemişti.


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