Video: Fas'ın takılmasının ardından Mısır, Kuzey Afrika Gençler Şampiyonası'nı kazandı

Mısır Milli Takımı, Cezayir karşısına hem tur atlamayı hem de liderliği garantileme hedefiyle çıktı ve 2-0'lık galibiyetle amacına ulaşmayı başardı.

Mahmud Salah, 22. dakikada Mısır adına skoru açtı ve ev sahibi ekibe üstünlük sağladı. Mısır Milli Takımı, ilk yarının sonuna kadar öndeki konumunu korudu.

81. dakikada hakem, Muhammed Rafat'ın attığı golü Cezayirli savunmacılardan biriyle temas olması gerekçesiyle iptal etti. Bu durum, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Vael Riyad'ın itirazına yol açtı ve Riyad kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ancak Mısır Milli Takımı yaşananlardan etkilenmedi ve Enes Rüşdi, 83. dakikada ikinci golü ekleyerek galibiyeti perçinledi. Böylece Mısır, 9 puanla elemelerin liderliğini garantiledi.







