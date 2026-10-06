Video: Fas'ın takılmasının ardından Mısır, Kuzey Afrika Gençler Şampiyonası'nı kazandı

Mısır U20 Milli Takımı, son hafta oynanan karşılaşmada Cezayir'i karşılıksız 2 golle mağlup ederek 20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'na götüren Kuzey Afrika Şampiyonası'nı kazandı. Mısır aynı zamanda Libya'nın Fas'ı 3-2 yenmesinden de faydalandı.
Elde edilen biletler için mücadele son haftaya kadar sürdü. Mısır, Fas ve Cezayir, belirleyici maçlara farklı averaj durumlarıyla girdi ve nihai sonuçlar takımların sıralamasını belirledi. Mısır 9 puanla eleme turunun lideri olurken, Fas 7 puan, Cezayir ise 4 puan topladı. Libya ise eleme turundaki ilk galibiyetini elde etti.
20 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nın bir sonraki edisyonu önümüzdeki şubat ayında Gana'da düzenlenecek.