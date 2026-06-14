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Video: Fas'ın Brezilya karşısında aldığı, yenilgi gibi gelen beraberlik

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Brezilya
Fas
ABD

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda, bu sabah Pazar günü Fas ile Brezilya arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın büyük bölümünde üstün olan Fas, çok sayıda tehlikeli pozisyon yakaladı ancak bunları gole çeviremedi.

Maça yoğun bir hücum baskısıyla başlayan Fas, 21. dakikada İbrahim Diaz'ın muhteşem pasının ardından İsmail Sebari'nin attığı harika golle öne geçti.

Fas milli takımı, Diaz'ın şutuyla farkı kısa sürede artırmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Alisson Becker bu şutu kararlı bir şekilde kurtardı.

Buna karşılık Brezilya milli takımı hızlı bir şekilde toparlandı ve 32. dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası içinden attığı muhteşem bir şutla skoru eşitledi.

Fas ve Brezilya milli takımları, gol yememek için ikinci yarıya savunma ağırlıklı bir oyunla başladı.

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    Wehbi'nin yaptığı değişiklikler beklenen sonucu vermedi

    Atlas Aslanları'nın teknik direktörü Muhammed Vehbi, 65. dakikada Diaz ve Ezzedine Ounahi'nin yerine Şemseddin Talbi ve Semir El-Mrabet'i oyuna sürdü.

    Faslı kaleci Yassine Bounou, Samba'nın birçok tehlikeli pozisyonunu kurtardı ve Rafeina'nın istem dışı müdahalesi sonucu yere düştü.

    89. dakikada Wahbi, galibiyet golünü bulmak için İsmail Sebari'yi oyundan alıp Sufyan Rahimi'yi oyuna soktu.

    Fas, Nael El Ainaoui'nin şutuyla galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Alisson Becker topu köşe vuruşuna çeldi ve maç 1-1 berabere sona erdi.

    Fas ve Brezilya, Haiti ve İskoçya ile birlikte üçüncü grupta yer alıyor.

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