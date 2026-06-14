Video: Fas'ın Brezilya karşısında aldığı, yenilgi gibi gelen beraberlik

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda, bu sabah Pazar günü Fas ile Brezilya arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın büyük bölümünde üstün olan Fas, çok sayıda tehlikeli pozisyon yakaladı ancak bunları gole çeviremedi.

Maça yoğun bir hücum baskısıyla başlayan Fas, 21. dakikada İbrahim Diaz'ın muhteşem pasının ardından İsmail Sebari'nin attığı harika golle öne geçti.

Fas milli takımı, Diaz'ın şutuyla farkı kısa sürede artırmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Alisson Becker bu şutu kararlı bir şekilde kurtardı.

Buna karşılık Brezilya milli takımı hızlı bir şekilde toparlandı ve 32. dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası içinden attığı muhteşem bir şutla skoru eşitledi.

Fas ve Brezilya milli takımları, gol yememek için ikinci yarıya savunma ağırlıklı bir oyunla başladı.