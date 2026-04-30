VİDEO: Eski Tottenham forveti, sadece altı dakika içinde inanılmaz bir şekilde ÜÇ penaltıyı kaçırarak tam bir rezil oldu

Vinicius'un Çarşamba gecesi Gremio formasıyla penaltıdan gol atma girişimleri, oldukça çarpıcı bir şekilde sonuçsuz kaldı. Eski Premier Lig forveti, Copa Sudamericana'da şu anki kulübü adına sahaya çıkmış ve maçın başlarında takımını öne geçirmek için altın bir fırsat yakalamıştı. Vinicius daha önce Fulham ve Tottenham'da olmak üzere iki ayrı dönemde İngiltere'de forma giymiş ve toplamda 53 Premier Lig maçında 8 gol kaydetmişti.

Vinicius, Şili ekibi Palestino karşısında maçın henüz 11. dakikasında penaltı noktasından skoru açma şansı yakaladı. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun penaltı vuruşu, topu direğe çelen Sebastian Perez tarafından kurtarıldı. Bu, memleketine döndüğünden beri iyi bir formda olan forvet için gelecekteki hayal kırıklığının bir işareti oldu.