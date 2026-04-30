AFP
VİDEO: Eski Tottenham forveti, sadece altı dakika içinde inanılmaz bir şekilde ÜÇ penaltıyı kaçırarak tam bir rezil oldu
12 metreden gelen bir kabus
Vinicius'un Çarşamba gecesi Gremio formasıyla penaltıdan gol atma girişimleri, oldukça çarpıcı bir şekilde sonuçsuz kaldı. Eski Premier Lig forveti, Copa Sudamericana'da şu anki kulübü adına sahaya çıkmış ve maçın başlarında takımını öne geçirmek için altın bir fırsat yakalamıştı. Vinicius daha önce Fulham ve Tottenham'da olmak üzere iki ayrı dönemde İngiltere'de forma giymiş ve toplamda 53 Premier Lig maçında 8 gol kaydetmişti.
Vinicius, Şili ekibi Palestino karşısında maçın henüz 11. dakikasında penaltı noktasından skoru açma şansı yakaladı. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun penaltı vuruşu, topu direğe çelen Sebastian Perez tarafından kurtarıldı. Bu, memleketine döndüğünden beri iyi bir formda olan forvet için gelecekteki hayal kırıklığının bir işareti oldu.
İki kez tekrar çekilmenin dramı
Ancak Perez kale çizgisinden erken çıkmış olduğu için Vinicius hemen bir şans daha yakaladı. Perez tekrar yerine geçerken Vinicius, kalecinin sağına şut atarak ters yönde hareket etti. Ancak Perez topu direğe çarptırarak uzaklaştırdı ve Vinicius bir kez daha gol fırsatını kaçırdı.
Ancak Palestino kalecisinin yine çizgiden erken çıktığı tespit edildi, bu da Vinicius'a üçüncü bir gol şansı vereceği anlamına geliyordu. Bu sefer forvet, topa vururken kaydı ve Perez'in topu eliyle uzaklaştırmasına izin verdi. İki ayrı tekrar denemeden sonra Vinicius için başka bir şans da olmayacaktı.
- AFP
Beraberlikte pahalıya mal olan kaçırılan fırsatlar
Bu kaçırılan gol pahalıya mal oldu; Gremio, maçın geri kalanında galibiyet golünü bulamadı. Nicolas Meza’nın Palestino adına kırmızı kart görmesiyle Gremio’ya maçın sonlarında galibiyet golünü atma umudu doğmuş olsa da, maç sonuçta 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Gremio, Copa Sudamericana grubunda üç maçın ardından ikinci sırada yer aldı. Penaltı fiyaskosuna rağmen Vinicius, geçen yaz memleketi Brezilya'ya döndüğünden beri etkileyici bir formda. Temmuz ayında Gremio'ya bedelsiz transfer olan oyuncu, o zamandan bu yana tüm turnuvalarda 25 gol attı; eski Tottenham Hotspur oyuncusu, Mart ayında kulübün eyalet şampiyonluğunu kazanmasına da katkıda bulundu.