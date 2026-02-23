VİDEO: Eski Liverpool teknik direktörü Brendan Rodgers, Al-Qadsiah'ta şampiyonluk mücadelesinin ortasında Suudi kıyafetleri içinde tüfekle poz veriyor

Eski Premier Lig patronu, teknik direktörlük görevinden uzak hayatı hakkında da olumlu bir değerlendirme yaptı ve diğerlerine Suudi Arabistan'a taşınmayı düşünmelerini tavsiye etti. "Suudi Arabistan hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Yaşamak için ülke ve kültür değiştirdiğinizde, her zaman sorular ortaya çıkar. Ama şunu söylemeliyim ki, burada geçirdiğim ilk iki ayda insanlar çok nazik, çok dost canlısı ve çok yardımseverdi" diyen Rodgers, bölge dışındakilerin krallığın yaşam tarzı hakkında sahip olduğu bazı önyargıları reddetti.

Rodgers, taşındığından beri hissettiği güvenlik ve rahatlığı vurgulayarak sözlerine devam etti. "Burada geçirdiğim birkaç ayda yaşam kalitesi çok güzeldi. Tabii ki hava da buna katkıda bulunuyor. Ama bu ülkede kendimi çok güvende ve emniyette hissediyorum. Futbol sayesinde dünyanın her yerini gezdim, bu yüzden herkese denemelerini tavsiye ederim. Şimdiye kadar benim için harika bir deneyim oldu ve buraya gelen herkes gerçekten çok şaşıracak." Şampiyonluk yarışı yaklaşırken ve yerel bir ikon olarak statüsü artarken, Rodgers son menajerlik kariyerinde başarılı görünüyor.