VİDEO: Eski Liverpool teknik direktörü Brendan Rodgers, Al-Qadsiah'ta şampiyonluk mücadelesinin ortasında Suudi kıyafetleri içinde tüfekle poz veriyor
Rodgers Suudi Arabistan'da dümenin başında
Rodgers'ın Suudi Pro Ligi'ne geçişi, Ekim ayında Celtic'ten ani ayrılışının ardından gerçekleşti ve kısa sürede Al-Qadsiah'ın iddialı projesinin yüzü haline geldi. Kulüp, 2024'teki yükselişinden bu yana Avrupalı yeteneklere büyük yatırımlar yaptı ve İtalya milli takımı oyuncusu Mateo Retegui ve eski Porto orta saha ustası Otavio gibi isimleri kadrosuna kattı. Rodgers'ın geleneksel kıyafetler içindeki görüntüsü, ülke 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, ligin tanınmış Batılı yıldızları yerel kültüre entegre etme çabalarının sembolü niteliğinde. Al-Qadsiah tarafından yayınlanan sosyal medya görüntülerinde, Rodgers görünüşüyle ilgili iltifatlar alırken gülümsüyor.
Şeyh Brendan kültürü kucaklıyor
Geleneksel kıyafetle "şık" göründüğü söylendiğinde, 53 yaşındaki yönetici kendine özgü cazibesiyle yanıt verdi. "Muhtemelen başkalarında çok daha havalı duruyordur ama bence bugün Suudi Arabistan'da Kurucu Günü'nü anmak için giyiyorum ve tabii ki her zaman saygıyla giyeceğim" dedi. Klip, "Şeyh Brendan"ın tarihi canlandırma kapsamında silahla poz verdiği görüntüye hayranların tepkisiyle viral oldu.
Kostümün ötesinde, Rodgers bu fırsatı yerel halka birlik mesajı vermek için kullandı. "Suudi Arabistan'ın tüm halkına içten tebriklerimi sunmak istiyorum. Suudi Arabistan gerçekten zengin bir mirasa ve çok heyecan verici bir geleceğe sahip" diye ekledi. Menajerin bu tür bir kamuya açık kültürel etkinliğe katılma isteği, Pro League'in hızlı büyüme ve yoğun yatırım dönemlerinde Suudi devletinin elçisi olarak hareket eden tanınmış futbol figürlerinin artan eğilimini vurgulamaktadır.
Orta Doğu'da yaşam
Eski Premier Lig patronu, teknik direktörlük görevinden uzak hayatı hakkında da olumlu bir değerlendirme yaptı ve diğerlerine Suudi Arabistan'a taşınmayı düşünmelerini tavsiye etti. "Suudi Arabistan hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Yaşamak için ülke ve kültür değiştirdiğinizde, her zaman sorular ortaya çıkar. Ama şunu söylemeliyim ki, burada geçirdiğim ilk iki ayda insanlar çok nazik, çok dost canlısı ve çok yardımseverdi" diyen Rodgers, bölge dışındakilerin krallığın yaşam tarzı hakkında sahip olduğu bazı önyargıları reddetti.
Rodgers, taşındığından beri hissettiği güvenlik ve rahatlığı vurgulayarak sözlerine devam etti. "Burada geçirdiğim birkaç ayda yaşam kalitesi çok güzeldi. Tabii ki hava da buna katkıda bulunuyor. Ama bu ülkede kendimi çok güvende ve emniyette hissediyorum. Futbol sayesinde dünyanın her yerini gezdim, bu yüzden herkese denemelerini tavsiye ederim. Şimdiye kadar benim için harika bir deneyim oldu ve buraya gelen herkes gerçekten çok şaşıracak." Şampiyonluk yarışı yaklaşırken ve yerel bir ikon olarak statüsü artarken, Rodgers son menajerlik kariyerinde başarılı görünüyor.
Yenilmezlik serisi şampiyonluk yarışını ateşliyor
Video görsel etkisiyle manşetlere taşınırken, Rodgers'ın sahadaki performansı da aynı derecede etkileyiciydi. Al-Qadsiah'a geldiğinden bu yana, kulübü şampiyonluk yarışının merkezine taşıyan 13 maçlık yenilmezlik serisini yönetti. Şu anda, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Joao Felix gibi yıldızlara sahip lider Al-Nassr'ın sadece beş puan gerisindeler. Rodgers'ın yönetimindeki dönüşüm, Al-Qadsiah'ı yeni gelenlerden en büyük ödülün gerçek adaylarına dönüştürdü.
Rodgers, ligin gelişimi hakkında konuşurken, kalitede önemli bir değişim olduğunu belirtti. "Gelişme her yıl devam ediyor. Birkaç yıl önce ligi izlemekten, şimdi ligde oynamaya kadar, önümüzdeki yıllarda ligin daha da iyiye gideceğinden ve gelişeceğinden eminim" diye açıkladı. "Ligin standardından gerçekten çok etkilendim, bazı fantastik oyuncular ve olağanüstü antrenörler var ve bu durum önümüzdeki yıllarda da devam edecek." Takımı ayrıca, bu yılın sonlarında yeni bir son teknoloji stadyuma taşınmaya hazırlanıyor ve bu da yükselen bir güç olarak statüsünü daha da sağlamlaştırıyor.
