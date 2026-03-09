Goal.com
Canlı
Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Eski Fulham forveti, rakip kaleci çılgına dönerken rakibine su sıçratarak son derece çirkin bir hareket yaptı

Eski Fulham ve Benfica forveti Carlos Vinicius, plastik bir su şişesiyle zaten gergin olan Brezilya derbisini tam anlamıyla bir isyana dönüştürmeyi başardı. Campeonato Gaucho finalinin ikinci ayağında ezeli rakibi Internacional'e karşı Gremio'yu temsil eden Brezilyalı forvet, rakiplerinin sinirini bozma becerisini kaybetmediğini kanıtladı.

  • Porto Alegre'de derbi günü draması

    Olay, Pazar günü Beira-Rio stadyumunda oynanan çekişmeli maçın başında meydana geldi. Sağlık ekibi bir oyuncuya müdahale etmek için sahaya girdiğinde, Vinicius bir karışıklık çıkarmak için bir fırsat gördü. İçki içiyormuş gibi yapan forvet, su şişesini Internacional'in yedek oyuncularına doğrulttu ve doğrudan üzerlerine su fışkırttı. Bu huysuz hareket hemen ters tepti ve sahada büyük bir çatışmaya yol açtı.

    Reaksiyon anında oldu ve Internacional'ın kalecisi Rochet ve birkaç savunma oyuncusu öfkeyle Vinicius'a doğru koştu. Kısa bir tıbbi mola olması gereken durum, sahadaki neredeyse tüm oyuncuların dahil olduğu beş dakikalık bir çatışmaya dönüştü. Daha önce Fulham ve Tottenham ile Premier Lig'de forma giyen Vinicius, ilk maçta ağır bir mağlubiyet alan ve zorlu bir mücadeleye giren Internacional takımını sarsarken, kaostan hiç etkilenmemiş görünüyordu.

    • Reklam

  • Klip izle

  • Gremio, kupayı garantilemek için kararlılığını sürdürüyor

    Erken dakikalardaki heyecan ve Internacional'in geri dönüş çabalarına rağmen, Gremio'nun profesyonel performansı Vinicius'un hareketlerinin sonucu gölgelememesini sağladı. Maç 1-1 berabere sona erdi ve bu sonuç, konuk takımın Campeonato Gaucho şampiyonluğunu garantilemek için fazlasıyla yeterliydi. İlk maçı 3-0 kazanan Gremio, Luis Castro'nun taktiksel rehberliğinde üstünlüğünü toplam skorla da ortaya koydu.

    Pazar günü 1-1'lik beraberliği garantileyen kulüp, Gremio'nun yirmi yıl sonra ilk kez Internacional'in evinde kupayı kaldırmasını kutladı. Rakibinin stadyumunun kendi kutlamalarının sahnesi haline geldiğini görmek için düşman topraklarına seyahat eden taraftarlar için bu, tatlı bir andı.

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Beira-Rio'da tarihi bir gece

    Bu zafer, Gremio'nun 44. eyalet şampiyonluğunu işaret etti ve onları Internacional'ın 46 şampiyonlukluk rekoruna yaklaştırdı. Ev sahibi takım, kaçırılan fırsatlar ve Wagner Leonardo'nun son dakikalarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı, zıt duyguların yaşandığı bir geceydi. Gremio için kutlamalar hak edilmişti, özellikle de ezeli rakiplerine karşı düşmanca bir atmosferde mücadele etmeyi başardıkları için.

0