VİDEO: Eski Fulham forveti, rakip kaleci çılgına dönerken rakibine su sıçratarak son derece çirkin bir hareket yaptı

Olay, Pazar günü Beira-Rio stadyumunda oynanan çekişmeli maçın başında meydana geldi. Sağlık ekibi bir oyuncuya müdahale etmek için sahaya girdiğinde, Vinicius bir karışıklık çıkarmak için bir fırsat gördü. İçki içiyormuş gibi yapan forvet, su şişesini Internacional'in yedek oyuncularına doğrulttu ve doğrudan üzerlerine su fışkırttı. Bu huysuz hareket hemen ters tepti ve sahada büyük bir çatışmaya yol açtı.

Reaksiyon anında oldu ve Internacional'ın kalecisi Rochet ve birkaç savunma oyuncusu öfkeyle Vinicius'a doğru koştu. Kısa bir tıbbi mola olması gereken durum, sahadaki neredeyse tüm oyuncuların dahil olduğu beş dakikalık bir çatışmaya dönüştü. Daha önce Fulham ve Tottenham ile Premier Lig'de forma giyen Vinicius, ilk maçta ağır bir mağlubiyet alan ve zorlu bir mücadeleye giren Internacional takımını sarsarken, kaostan hiç etkilenmemiş görünüyordu.