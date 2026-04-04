Video: Eski bir düşmanın yumruğu... Rodri'nin hançeri, Vinícius'un kalbine geri dönüyor

Brezilyalı yıldızın mücadeleleri yeniden gündeme geliyor

Brezilyalı Vinícius Júnior, tartışmaların odağından uzun süre uzak kalmadı ve bugün Cumartesi günü, La Liga’nın 30. haftasında Real Mallorca’ya karşı alınan şaşırtıcı yenilgi sırasında yeni bir tartışmanın odağına geri döndü.

Mart ayındaki milli takım maçlarına katıldıktan sonra, teknik direktör Álvaro Arbeloa, önümüzdeki Salı günü Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde Vinícius'u bugün dinlendirmeyi tercih etti.

  • Anlık çatışma

    Real Madrid'in yıldızı 59. dakikada oyuna girdiğinde, İspanya'daki pek çok stadyumda olduğu gibi Mallorca taraftarları ona karşı tezahüratlar başlattı.

    Ayrıca, Real Mallorca oyuncusu Pablo Mafio ile arasındaki çatışma da yeniden alevlendi; ikili, birçok kez sözlü ve fiziksel olarak çatıştı.

    Marca gazetesi şöyle yazdı: "Arjantin asıllı İspanyol Mafio, her zaman Vinicius'u arıyordu ve onu bulmakta gecikmiyordu. Vinicius'un Mafio ile oynadığı ilk maçta, bir korner vuruşu kazandı, ancak hakem kale vuruşu kararı verdi ve Madridli oyuncu itiraz etti."

    Gazete şöyle devam etti: "Bu, Mafio'nun sözlü çatışmayı başlatması için yeterliydi ve Brezilyalı oyuncuya 'İşte konuşuyorsun' dedi."

    Marca şöyle devam etti: "Ona yaklaşık olarak bunu söyledi ve eliyle topun hareketini işaret etti."

  • Plaj voleybolu... Acı bir ipucu

    Marca, Movistar kanalından aktardığına göre, Mallorca oyuncusu topu işaret ederek Vinícius'a "playa" dedi; bu kelime, Brezilyalı oyuncuyu olabildiğince kışkırtmak amacıyla kullanıldı.

    Gazete, "Bu pozisyonun ardından oyuncular arasındaki gerginlik devam etti, maçın diğer bölümlerindeki kadar şiddetli olmasa da, her karşılaştıklarında fiziksel temas yaşıyorlardı" diye yazdı.

  • Bir buçuk yıldır süren tezahüratlar... Turkuaz renkli balon

    Bu gönderme tesadüfen yapılmadı; yaklaşık bir buçuk yıl önce İspanya’daki birçok stadyumda başladı. Taraftarlar, Vinícius’a alaycı bir şekilde “Plaj futbolu… aptal, aptal” diye tezahürat ederek, Altın Top ödülünü Manchester City’nin yıldızı Rodri’ye kaptırmasını hatırlatıyor.

    Bu tezahüratla, Rodri'nin hak ettiği Altın Top'u alırken, Vinícius'un ise "plaj topu"nu hak ettiği ima ediliyor.

  • Yeniden alevlenen düşmanlık... "Nokta atışı"

    Bugün Vinícius ile Mafio arasında yaşananlar anlık bir olay değildi; aksine, 2022-2023 sezonundan beri aralarında süren bir çatışmanın ve sürekli yan çatışmaların bir uzantısıydı.

    İki oyuncu arasında daha önce de birçok çatışma yaşandı. Bunların en dikkat çekeni, Mafio'nun Vinicius'a karşı çıkıp, sanki gözyaşlarını siler gibi alaycı hareketlerle onu "çok ağlayan" olmakla suçlamasıydı. Mafio, Brezilyalı yıldızın çok şikayetçi olduğunu ve hakemlere baskı uyguladığını ima etmek istemişti.

    Mallorca'nın savunma oyuncusu, 2025 yılının Ocak ayında, Kral Kupası yarı final maçının kenarında Vinícius ile olan çatışmanın şiddetini artırdı.

    O zamanlar, aralarında bir boks maçı düzenlenmesi ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt olarak Vinícius ile olan çatışması hakkında konuşan Mafio, Sport gazetesine şunları söyledi: "Tarihin en çok izlenen maçı olurdu, ama elbette ben kazanırdım. Onu 10 saniyede bitirirdim."

