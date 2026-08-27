Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 2008-09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin asıl aşamasına dönmeyi garantiledi. Ancak Türk ekibinin toplamda 3-2'lik zaferi, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan şiddet olaylarının tamamen gölgesinde kaldı. Lyon'un ezeli rakibi Marsilya ile olan geçmişi nedeniyle yoğun şekilde yuhalanan Guendouzi, gece boyunca ev sahibi takım taraftarlarını tahrik etti.

27 yaşındaki oyuncunun tünele yönelirken de bu hareketlerini sürdürmesiyle tansiyon zirveye çıktı. Görüntülerde, L'Equipe'in Lyon kaleci antrenörü olarak tanımladığı Antonio Ferreira'nın ortaya çıkıp Fransız orta sahaya uçarak tekme attığı görüldü.

Bu şoke edici saldırı, iki taraf arasında büyük bir arbedeyi tetikledi. Ferreira duvara sıkıştırılırken ona doğru yumruklar savrulduğu iddia edilirken, oyuncular ve ekip üyeleri hızla kavgaya dahil oldu. Güvenlik görevlileri, çatışan tarafları ayırmak için kısa süre içinde müdahale etmek zorunda kaldı.



