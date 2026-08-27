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VİDEO: Eski Arsenal’in hırçın ismi Matteo Guendouzi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off galibiyetinin ardından Lyon personelinin şoke eden uçan tekme girişimi sonrası BÜYÜK bir kavgayı ateşledi

M. Guendouzi
Fenerbahçe
Lyon
Lyon - Fenerbahçe
Champions League Qualification
Arsenal
Şampiyonlar Ligi

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı kritik Şampiyonlar Ligi play-off galibiyetinin ardından çıkan şiddetli maç sonu kavgasının merkezinde yer aldı. Eski Arsenal orta sahası, Fransız taraftarları defalarca tahrik etti ve sonunda tünel yakınında öfkeli bir Lyon personeliyle yaşanan şoke edici fiziksel arbedeye neden oldu.

  • Groupama Stadı'nda kaos çıktı

    Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek 2008-09 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin asıl aşamasına dönmeyi garantiledi. Ancak Türk ekibinin toplamda 3-2'lik zaferi, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan şiddet olaylarının tamamen gölgesinde kaldı. Lyon'un ezeli rakibi Marsilya ile olan geçmişi nedeniyle yoğun şekilde yuhalanan Guendouzi, gece boyunca ev sahibi takım taraftarlarını tahrik etti.

    27 yaşındaki oyuncunun tünele yönelirken de bu hareketlerini sürdürmesiyle tansiyon zirveye çıktı. Görüntülerde, L'Equipe'in Lyon kaleci antrenörü olarak tanımladığı Antonio Ferreira'nın ortaya çıkıp Fransız orta sahaya uçarak tekme attığı görüldü.

    Bu şoke edici saldırı, iki taraf arasında büyük bir arbedeyi tetikledi. Ferreira duvara sıkıştırılırken ona doğru yumruklar savrulduğu iddia edilirken, oyuncular ve ekip üyeleri hızla kavgaya dahil oldu. Güvenlik görevlileri, çatışan tarafları ayırmak için kısa süre içinde müdahale etmek zorunda kaldı.


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    Şaşırtıcı olmayan şekilde, Marsilya ile olan güçlü bağları Lyon'da kendisine düşmanca bir karşılama yapılmasına yol açtı ve bu durum, son düdüğün ardından bir televizyon kamerasına agresif şekilde "Allez l'OM" diye bağırmasıyla zirveye ulaştı.

    Durum tırmanırken, Fenerbahçeli takım arkadaşları onu sahadan zorla uzaklaştırmak zorunda kaldı. Çirkin olayların şimdi her iki kulüp için de UEFA'dan ağır disiplin yaptırımları getirmesi son derece muhtemel görünüyor.

  • Guendouzi, Tolisso alçakgönüllülük isterken "saygısız" taraftarları eleştirdi

    Guendouzi, provokatif hareketlerini tribünlerden gelen ağır hakaretlere tepki verdiğini söyleyerek savundu. Eski Arsenal oyuncusu, ev sahibi taraftarların maç boyunca ailesine hakaret ettiği iddiası nedeniyle saygısızlığa uğradığını hissettiğini açıkladı. Sonrasında istediğimiz gibi kutlama yapamıyorsak, bunu hayal kırıklığı olarak görüyorum dedi ve BBC'ye konuştu.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çirkin görüntülerin ardından ateşli orta saha oyuncusuna tam destek verdi. Kartal, maç sonrası basın toplantısında Takım olarak hepimiz Guendouzi'ye destek olmak için birlikte durduk dedi. Destek verildi. Takım çalışması zaten budur.

    Buna karşılık Lyon orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, Guendouzi'nin davranışını sert şekilde kınadı. Fransız oyuncu, Fenerbahçe yıldızının tahrik edici kutlamalarıyla sınırı aştığını savundu. Tolisso, Galibiyette mütevazı kalmanız gerekir, gidip bunu takımınızla soyunma odasında kutlayın dedi. Aferin, onları tebrik ediyorum ama bunu yapmaya gerçekten gerek yok.

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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi bekleniyor

    Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı perşembe günkü Monako'daki Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimini artık büyük bir heyecanla bekleyecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın elitleri karşısında kendilerini bir kez daha sınamaya hazırlanıyor.

    Bu arada Lyon, play-off'taki yıkımın ardından Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kalacak. Ancak her iki kulüp de maç sonrası yaşanan utanç verici şiddet olaylarının ardından Avrupa futbolunun yönetim organından gelebilecek olası yaptırımları endişeyle bekliyor olacak.