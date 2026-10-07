Bazı Arjantin medya organlarının "tuhaf" olarak nitelendirdiği heykel, yalnızca protokol gereği verilen bir hediye değildi; özel bir duygusal anlam taşıyordu. Zira Benin'in ekonomik başkenti ve en büyük şehri olan Cotonou'daki ünlü "Amazonlar Anıtı"nın birebir küçültülmüş bir kopyasını temsil ediyordu.









Anıt, kendi yerel dillerinde "Agojie" adıyla bilinen "Dahomey Amazonları"nın anısını yaşatıyor. Onlar, 19. yüzyılda eski Afrika krallığını savunan, dünyada belgelenmiş tek kadın ordusuydu ve kadının gücünün, cesaretinin ve direnişinin evrensel bir sembolü hâline geldi.

Ancak en etkileyici ayrıntı, hediyenin asıl amacıydı; çünkü heykel doğrudan Messi'ye değil, locada aile fertleriyle birlikte bulunan eşi Antonela Roccuzzo'ya verildi. Afrika ülkesinin kültürüne göre, bu tarihî koruyucunun heykelini ona, "kralı korumakla" sorumlu savaşçı olması için takdim ettiler.

Amazonlar Anıtı'nın orijinal heykeli, Benin'in en ünlü sanat eseridir. 2022 yılında açılan heykel 30 metre yüksekliğinde, 150 ton ağırlığında ve bronz kaplamadır. Çinli heykeltıraş Li Xiang-kun tarafından tasarlanan heykel, Benin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde yer alıyor ve Afrika'nın en uzun ikinci heykeli konumunda.

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