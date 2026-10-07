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Video: Eşine hitaben ve kralı korumak için: Benin, Messi'yi özel bir Afrika hediyesiyle onurlandırdı

Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları
L. Messi
S. D'Almeida
S. Mounie
Arjantin
Benin

Monumental'de tarihi veda

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, iki takım arasındaki hazırlık maçı öncesinde Benin heyetinden özel hediyeler aldı. Bu maç, Albiceleste efsanesine veda vesilesiyle düzenlendi.

Arjantin, Messi'nin milli takıma veda maçında, bugün çarşamba sabahı oynanan karşılaşmayı 3-0 kazandı. Messi bu maçta üçüncü golü penaltıdan kaydetti.

Benin'in ikinci kaptanı Steve Mounié, İspanyolca konuşmak için çaba sarf ederek Arjantinli yıldıza beklenmedik bir dizi hediye sundu. Arjantin gazetesi Clarín'e göre bu hediyeler arasında tüm Benin oyuncularının imzaladığı bir mektup, bir gül ve küçük bir heykelcik yer aldı.



  • Özel bir duygusal anlam: Tarihi bir heykel

    Bazı Arjantin medya organlarının "tuhaf" olarak nitelendirdiği heykel, yalnızca protokol gereği verilen bir hediye değildi; özel bir duygusal anlam taşıyordu. Zira Benin'in ekonomik başkenti ve en büyük şehri olan Cotonou'daki ünlü "Amazonlar Anıtı"nın birebir küçültülmüş bir kopyasını temsil ediyordu.



    Anıt, kendi yerel dillerinde "Agojie" adıyla bilinen "Dahomey Amazonları"nın anısını yaşatıyor. Onlar, 19. yüzyılda eski Afrika krallığını savunan, dünyada belgelenmiş tek kadın ordusuydu ve kadının gücünün, cesaretinin ve direnişinin evrensel bir sembolü hâline geldi.

    Ancak en etkileyici ayrıntı, hediyenin asıl amacıydı; çünkü heykel doğrudan Messi'ye değil, locada aile fertleriyle birlikte bulunan eşi Antonela Roccuzzo'ya verildi. Afrika ülkesinin kültürüne göre, bu tarihî koruyucunun heykelini ona, "kralı korumakla" sorumlu savaşçı olması için takdim ettiler.

    Amazonlar Anıtı'nın orijinal heykeli, Benin'in en ünlü sanat eseridir. 2022 yılında açılan heykel 30 metre yüksekliğinde, 150 ton ağırlığında ve bronz kaplamadır. Çinli heykeltıraş Li Xiang-kun tarafından tasarlanan heykel, Benin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde yer alıyor ve Afrika'nın en uzun ikinci heykeli konumunda.

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  • Benin kaptanından özel katılım

    Benin forması, Messi'ye, Benin Milli Takımı'nın ilk kaptanı olan Alman Augsburg oyuncusu Steve Mounié tarafından verildi. Ancak Mounié, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamadı ve bu küresel organizasyonda ülkesinin heyetine eşlik etmek için sadece Arjantin'e geldi.

    Mounié, Messi'ye yabancı değil; zira Arjantinli yıldızın Paris Saint-Germain döneminde, Beninli forvet Brest formasını giyerken daha önce karşılaşmışlardı.

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