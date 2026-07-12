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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Erling Haaland’ın babasının, İngiltere’ye verilen penaltı kararının iptal edilmesine verdiği kaba tepki – Norveçli forvetin hayal kırıklığına uğramış babası, Dünya Kupası hakemine alaycı bir övgüde bulunuyor

E. Haaland
İngiltere
Dünya Kupası
Norveç
A. Haaland
Norveç - İngiltere
J. Bellingham

Alf-Inge Haaland, oğlu Erling ve Norveç’in İngiltere’ye karşı dram dolu bir mağlubiyetin ardından 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesini tribünden izlerken öfkeden köpürdü. Eski Manchester City orta saha oyuncusu, hakem kararlarına duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi; saldırgan bir hareket yaptığı görüldü ve sosyal medyaya başvurarak hakeme ve “Üç Aslan”ın kahramanı Jude Bellingham’a öfkesini dile getirdi.

  • Bellingham’ın iki golüyle Norveç mağlup oldu

    Norveç’in “Üç Aslanlar” karşısında sürpriz bir galibiyet elde etmeyi hedeflemesi nedeniyle beklentiler yüksekti ve Andreas Schjelderup’un ortası Jordan Pickford’u atlatarak takımını öne geçirdiğinde rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Ancak Bellingham’ın maçı domine edip iki gol atarak Thomas Tuchel’in takımını bir üst tura taşımasıyla, İskandinavlar için gece hızla kötüye gitti.

    Maç, Haaland ailesini öfkelendiren hakem kararları tartışmalarıyla gölgelendi. Haaland'ın Elliot Anderson'a itme yaptığı gerekçesiyle cezalandırılması üzerine Norveç'in ikinci golü geçersiz sayıldı; ayrıca FIFA, Bellingham'ın beraberlik golünün öncesinde topun bir spidercam'e çarptığı iddialarını yalanlayan bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Norveçliler aleyhine alınan acı verici kararlar birikince tribünlerdeki gerginlik sonunda doruğa ulaştı ve Haaland’ın babası Alf-Inge’nin küfür içeren bir hareketi, yayın kameraları tarafından net bir şekilde yakalandı.


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  • Alfie, hakemlere ve Bellingham’a sert çıkıştı

    Bu tepki, Oscar Bobb’un Djed Spence’e yaptığı faulün ardından İngiltere’ye penaltı verilmesiyle uzatma dakikalarında yaşandı. VAR’ın müdahalesi üzerine hakem Clement Turpin sonunda penaltı kararını iptal etse de, kameralar VIP tribünlerinde oturan Haaland Senior’a odaklandı. Kaotik hakem performansına açıkça öfkelenen Haaland Senior, saha yönünde kaba bir iki parmaklı hareket yaptı.

    Eski City orta saha oyuncusunun öfkesi tribünlerdeki jestleriyle sınırlı kalmadı. Hakem kararlarından ve İngiltere'nin üstünlüğünden bıkmış olan 51 yaşındaki Haaland, sosyal medyaya da öfkesini yansıtarak alaycı bir mesaj paylaştı: "Tebrikler Bellingham ve hakem." Bu yorum, Norveç'in yarı finale kalmasını engellediğini düşündüğü önyargı veya hatalara yönelik bir eleştiri olarak geniş çapta yorumlandı.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland, Üç Aslanlar karşısında sessiz kaldı

    Haaland ailesinde hakem kararları gündemin merkezinde yer alırken, istatistikler sahadaki hayal kırıklığını başka bir açıdan ortaya koydu. Opta’ya göre İngiltere, Ekim 2024’te Avusturya’nın başardığı bu başarıdan bu yana, Man City’nin forvetinin resmi bir uluslararası maçta gol atmasını engelleyen ilk takım oldu; bu, inanılmaz bir şekilde 636 gün süren bir gol suskunluğuydu.

    Haaland’ı durdurmak Tuchel’in planının kilit noktasıydı ve VAR kararları etrafındaki kaosa rağmen, “Üç Aslanlar”ın savunmadaki direnci sonunda meyvesini verdi. Ancak Haaland ailesi için 2026 Dünya Kupası, forvetin babasının açıkça tarihteki yerlerini kaybetmelerine neden olduğunu düşündüğü kararlarla hatırlanacak.

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