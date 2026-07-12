VİDEO: Erling Haaland’ın babasının, İngiltere’ye verilen penaltı kararının iptal edilmesine verdiği kaba tepki – Norveçli forvetin hayal kırıklığına uğramış babası, Dünya Kupası hakemine alaycı bir övgüde bulunuyor

Norveç’in “Üç Aslanlar” karşısında sürpriz bir galibiyet elde etmeyi hedeflemesi nedeniyle beklentiler yüksekti ve Andreas Schjelderup’un ortası Jordan Pickford’u atlatarak takımını öne geçirdiğinde rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Ancak Bellingham’ın maçı domine edip iki gol atarak Thomas Tuchel’in takımını bir üst tura taşımasıyla, İskandinavlar için gece hızla kötüye gitti.

Maç, Haaland ailesini öfkelendiren hakem kararları tartışmalarıyla gölgelendi. Haaland'ın Elliot Anderson'a itme yaptığı gerekçesiyle cezalandırılması üzerine Norveç'in ikinci golü geçersiz sayıldı; ayrıca FIFA, Bellingham'ın beraberlik golünün öncesinde topun bir spidercam'e çarptığı iddialarını yalanlayan bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Norveçliler aleyhine alınan acı verici kararlar birikince tribünlerdeki gerginlik sonunda doruğa ulaştı ve Haaland’ın babası Alf-Inge’nin küfür içeren bir hareketi, yayın kameraları tarafından net bir şekilde yakalandı.



