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Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: Eredivisie'nin gol kralı Artem Stepanov, Hollanda efsanesi Rafael van der Vaart'ı tanıyamayınca muhabiri şaşkına çevirdi

A. Stepanov
R. van der Vaart
Excelsior - FC Utrecht
Excelsior
FC Utrecht
Eredivisie
Ajax
Eredivisie

FC Utrecht forveti Artem Stepanov, eski Real Madrid ve Hollanda oyun kurucusu Rafael van der Vaart'ı daha önce hiç duymadığını itiraf ederek röportaj yapan kişiyi şaşkına çevirdi. 19 yaşındaki Bayer Leverkusen kiralığı, pazar günü takımının Excelsior deplasmanında 2-1 kazandığı maçta üst üste beşinci Eredivisie karşılaşmasında da gol attıktan kısa süre sonra bu samimi itirafta bulundu.

  • Stepanov bir efsaneden habersiz

    Stepanov pazar günü Eredivisie'de uzun süredir kırılamayan bir rekora ortak oldu; Van der Vaart'ın 2001'deki başarısını yakalayarak üst üste beş lig maçında gol attı. Leverkusen'den kiralanan oyuncu, AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, PSV Eindhoven ve Go Ahead Eagles'a karşı fileleri havalandırdıktan sonra hafta sonu Excelsior deplasmanında attığı galibiyet golüyle gol krallığı yarışında tek başına zirveye çıktı. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, maçın ardından yaptığı açıklamada eski Hollandalı oyun kurucunun kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını çabucak itiraf etti.

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  • Tarihi bir Hollanda dönüm noktasını hedefleyerek

    Maçın ardından bir ESPNmuhabirinin, forvete üst üste beş maçta gol atan bir önceki en genç oyuncuyu bilip bilmediğini sormasıyla eğlenceli bir diyalog yaşandı. Gazeteci Van der Vaart'ı gündeme getirince Stepanov şöyle yanıt verdi: "Bu insanları tanımıyorum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bilmiyorum."

    Şaşkına dönen röportajcı, eski Ajax yıldızının genç yaşta üst üste yedi maçta gol attığını anlattı ve bu da Stepanov'ın hırsını hemen ateşledi: "O zaman bu rekoru kırmaya çalışacağım."

    Sırada Feyenoord'a karşı gol atması gerektiği hatırlatılıp Hollandalı ikonun görüntülerini incelemesi tavsiye edilince Stepanov şunları söyledi: "İzledim, izlemeliyim, evet. Sonra bugün yatağıma gidip izleyeceğim."

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    Stern'ü Rotterdam'da zorlu bir sınav bekliyor

    Anthony Correia'nın ekibi, geride kalan ilk altı maçında topladığı beş puanla şu anda ligde 14. sırada yer alırken, 20 Eylül Pazar günü Feyenoord deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Rotterdam'daki yedinci hafta mücadelesi, Stepanov'a gol serisini uzatmak ve Van der Vaart'ın uzun süredir ayakta kalan dönüm noktasına yaklaşmak için en iyi fırsatı sunuyor. Utrecht, bir kez daha belirleyici bir performans ortaya koyması ve kulübü Eredivisie puan tablosunda yukarı taşıması için formda golcüsüne büyük ölçüde güvenecek.