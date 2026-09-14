Maçın ardından bir ESPNmuhabirinin, forvete üst üste beş maçta gol atan bir önceki en genç oyuncuyu bilip bilmediğini sormasıyla eğlenceli bir diyalog yaşandı. Gazeteci Van der Vaart'ı gündeme getirince Stepanov şöyle yanıt verdi: "Bu insanları tanımıyorum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bilmiyorum."

Şaşkına dönen röportajcı, eski Ajax yıldızının genç yaşta üst üste yedi maçta gol attığını anlattı ve bu da Stepanov'ın hırsını hemen ateşledi: "O zaman bu rekoru kırmaya çalışacağım."

Sırada Feyenoord'a karşı gol atması gerektiği hatırlatılıp Hollandalı ikonun görüntülerini incelemesi tavsiye edilince Stepanov şunları söyledi: "İzledim, izlemeliyim, evet. Sonra bugün yatağıma gidip izleyeceğim."