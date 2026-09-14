Stepanov pazar günü Eredivisie'de uzun süredir kırılamayan bir rekora ortak oldu; Van der Vaart'ın 2001'deki başarısını yakalayarak üst üste beş lig maçında gol attı. Leverkusen'den kiralanan oyuncu, AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, PSV Eindhoven ve Go Ahead Eagles'a karşı fileleri havalandırdıktan sonra hafta sonu Excelsior deplasmanında attığı galibiyet golüyle gol krallığı yarışında tek başına zirveye çıktı. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, maçın ardından yaptığı açıklamada eski Hollandalı oyun kurucunun kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını çabucak itiraf etti.
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VİDEO: Eredivisie'nin gol kralı Artem Stepanov, Hollanda efsanesi Rafael van der Vaart'ı tanıyamayınca muhabiri şaşkına çevirdi
Stepanov bir efsaneden habersiz
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Tarihi bir Hollanda dönüm noktasını hedefleyerek
Maçın ardından bir ESPNmuhabirinin, forvete üst üste beş maçta gol atan bir önceki en genç oyuncuyu bilip bilmediğini sormasıyla eğlenceli bir diyalog yaşandı. Gazeteci Van der Vaart'ı gündeme getirince Stepanov şöyle yanıt verdi: "Bu insanları tanımıyorum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bilmiyorum."
Şaşkına dönen röportajcı, eski Ajax yıldızının genç yaşta üst üste yedi maçta gol attığını anlattı ve bu da Stepanov'ın hırsını hemen ateşledi: "O zaman bu rekoru kırmaya çalışacağım."
Sırada Feyenoord'a karşı gol atması gerektiği hatırlatılıp Hollandalı ikonun görüntülerini incelemesi tavsiye edilince Stepanov şunları söyledi: "İzledim, izlemeliyim, evet. Sonra bugün yatağıma gidip izleyeceğim."
- Box to Box Pictures
Stern'ü Rotterdam'da zorlu bir sınav bekliyor
Anthony Correia'nın ekibi, geride kalan ilk altı maçında topladığı beş puanla şu anda ligde 14. sırada yer alırken, 20 Eylül Pazar günü Feyenoord deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Rotterdam'daki yedinci hafta mücadelesi, Stepanov'a gol serisini uzatmak ve Van der Vaart'ın uzun süredir ayakta kalan dönüm noktasına yaklaşmak için en iyi fırsatı sunuyor. Utrecht, bir kez daha belirleyici bir performans ortaya koyması ve kulübü Eredivisie puan tablosunda yukarı taşıması için formda golcüsüne büyük ölçüde güvenecek.
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