Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg
خالد محمود

VİDEO: Endrick, kaleci HOWLER'ın hatasından yararlanarak gol suskunluğunu bozdu ve Lyon'a Avrupa Ligi'nde Celta Vigo ile oynadığı maçta son dakikada hayati bir beraberlik kazandırdı

Lyon, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Celta Vigo ile 1-1 berabere kalarak hayati bir puan aldı. Maçın son dakikalarında Real Madrid'den kiralık olarak gelen Endrick, sol ayağıyla attığı şutla kaleci Ionut Radu'nun elinden kaçan topu ağlara gönderdi. Bu gol, dört maçtır gol atamayan Endrick için de büyük bir moral oldu.

  • Lyon, Balaídos'ta ritim bulmakta zorlanıyor

    Maç, Lyon'un zorlu deplasman ortamında ritmini bulmakta zorlandığı bir şekilde başladı. Endrick ve Roman Yaremchuk'un forvet hattında yer aldığı 4-3-1-2 dizilişiyle sahaya çıkan Paulo Fonseca'nın öğrencileri, pres yapmada yavaş kaldı ve İspanyol ekibinin maçın başlarında tempoyu belirlemesine izin verdi. Celta Vigo, maçın başından itibaren tehlikeli görünüyordu ve Borja Iglesias, 25. dakikada skoru açmadan önce Lyon savunmasını zorladı.

    Hızlı bir orta saha geçişi sonucunda Matias Vecino, Williot Swedberg'i serbest bıraktı ve Swedberg, kanatta Clinton Mata'yı geride bıraktı. Onun isabetli ortası Javi Rueda'ya ulaştı ve Rueda sağ ayağıyla klinik bir vuruşla ev sahibi takıma hak ettiği 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Lyon hemen cevap vermeye çalıştı, ancak Endrick'in ilk yarıda Radu'yu zorlayacak kadar klinik vuruşlar yapamadı.

    İkinci yarıda, özellikle Borja Iglesias'ın çılgın bir hareketi sonrasında, momentum Lyon'un lehine döndü. 54. dakikada, Celta'nın forveti Mata'ya dirsek attığı için doğrudan kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım, yarım saatten fazla bir süre boyunca 10 kişi ile dar bir üstünlüğünü korumak zorunda kaldı.

    Sayıca üstün olmasına rağmen, Lyon'un bitiriciliği yine yetersiz kaldı. Celta Vigo derin bir savunma yapıp kahramanca direndi ve dramatik son dakikalara kadar değerli bir galibiyetle Fransa'ya dönmeye hazır görünüyordu.

    Endrick'in son dakika golü Radu'yu şaşkına çevirdi

    Saat 87. dakikaya girerken, belirleyici an geldi. Endrick, sol ayağına geçtikten sonra ceza sahasının hemen dışından spekülatif bir sol ayak şutu attı. Radu bu zayıf şutu yakalayabilirdi, ancak feci bir hata yaparak topun vücudunun altından geçip ağlara girmesine izin verdi. Son dakikada gelen beraberlik golü, Balaídos seyircisini sessizliğe boğdu ve on kişiye karşı zorlanan Lyon takımına bir beraberlik kazandırdı.

    Endrick'in son dakika beraberlik golünü izleyin

  • Endrick, Avrupa'daki dönüm noktasına tepki gösteriyor

    Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra konuşan Brezilyalı genç oyuncu, ilk Avrupa Ligi golünü atmanın ve İspanya topraklarına geri dönmenin mutluluğunu gizleyemedi. Endrick, "İspanya'ya geri dönmekten ve iyi bir takım olan Celta'ya karşı oynamaktan çok mutluyum" dedi. 

    Maçın taktiksel zorluğunu değerlendiren Endrick, skoru açmak için son dakikalarda gösterdiği çabayı şöyle açıkladı: "Onlar düşük blokla oynayan bir takım ve Iglesias'ın oyundan atılmasıyla savunmalarını daha da derinleştirdiler. Sağ kanattan girip şut çekmeye çalıştım, ben bir 9 numarayım." 

    Lyon, gelecek hafta Celta'yı ağırlayacağı rövanş maçında Endrick'in tekrar gol atmasını umuyor.

