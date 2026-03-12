VİDEO: Endrick, kaleci HOWLER'ın hatasından yararlanarak gol suskunluğunu bozdu ve Lyon'a Avrupa Ligi'nde Celta Vigo ile oynadığı maçta son dakikada hayati bir beraberlik kazandırdı

Maç, Lyon'un zorlu deplasman ortamında ritmini bulmakta zorlandığı bir şekilde başladı. Endrick ve Roman Yaremchuk'un forvet hattında yer aldığı 4-3-1-2 dizilişiyle sahaya çıkan Paulo Fonseca'nın öğrencileri, pres yapmada yavaş kaldı ve İspanyol ekibinin maçın başlarında tempoyu belirlemesine izin verdi. Celta Vigo, maçın başından itibaren tehlikeli görünüyordu ve Borja Iglesias, 25. dakikada skoru açmadan önce Lyon savunmasını zorladı.

Hızlı bir orta saha geçişi sonucunda Matias Vecino, Williot Swedberg'i serbest bıraktı ve Swedberg, kanatta Clinton Mata'yı geride bıraktı. Onun isabetli ortası Javi Rueda'ya ulaştı ve Rueda sağ ayağıyla klinik bir vuruşla ev sahibi takıma hak ettiği 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Lyon hemen cevap vermeye çalıştı, ancak Endrick'in ilk yarıda Radu'yu zorlayacak kadar klinik vuruşlar yapamadı.

İkinci yarıda, özellikle Borja Iglesias'ın çılgın bir hareketi sonrasında, momentum Lyon'un lehine döndü. 54. dakikada, Celta'nın forveti Mata'ya dirsek attığı için doğrudan kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım, yarım saatten fazla bir süre boyunca 10 kişi ile dar bir üstünlüğünü korumak zorunda kaldı.

Sayıca üstün olmasına rağmen, Lyon'un bitiriciliği yine yetersiz kaldı. Celta Vigo derin bir savunma yapıp kahramanca direndi ve dramatik son dakikalara kadar değerli bir galibiyetle Fransa'ya dönmeye hazır görünüyordu.