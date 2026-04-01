Brazil v Croatia - International Friendly
VİDEO: Endrick'in asistiyle Gabriel Martinelli muhteşem bir şutla golü buldu; Brezilya, Hırvatistan'ı mağlup ederek Dünya Kupası umutlarını canlandırdı

Gabriel Martinelli, Endrick'in pasıyla harika bir gol atarak, Brezilya'nın Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ettiği ve moral verici bir Dünya Kupası hazırlık maçını noktaladı. Arsenal oyuncusunun ok gibi giden vuruşu, uzatma dakikalarında skoru belirlerken, Selecao geçen hafta Fransa'ya karşı aldığı dostluk maçı yenilgisinin ardından toparlanmayı başardı.

  • Ancelotti'nin yaptığı değişiklikler meyvesini verdi

    Ancelotti'nin altı oyuncu değişikliği yapma kararı, Fransa'ya karşı son maçta yaşadığı aksilikten sonra toparlanmaya çalışan Brezilya takımına yeni bir soluk getirdi. Vinicius Junior ve Matheus Cunha'nın muhteşem paslaşması, Danilo Santos'un açılış golünü hazırladı; ancak Hırvatistan, Lovro Majer sayesinde kısa süreliğine geri dönüş sinyali verdi. Bununla birlikte, Igor Thiago'nun maçın sonlarında attığı goller ve genç yıldız Endrick'in ustaca asistiyle Martinelli'nin muhteşem vuruşu, sonuçta hak edilen 3-1'lik galibiyeti garantiledi.

  • Ancelotti, taktiksel çeşitliliği övüyor

    Maçın bitiş düdüğünün ardından Ancelotti, çok ihtiyaç duyulan taktiksel çeşitliliği sağlayan genç oyuncularının katkısını överek şunları söyledi: "Genç oyunculardan çok memnunum. Fırsatı iyi değerlendirdiler ve bize daha fazla seçenek sundular. Thiago iyi oynadı, Endrick iyi oynadı, Danilo da iyi oynadı."

    Brentford'un forveti Thiago da Selecao formasıyla ilk golünü attıktan sonra bu duyguyu paylaştı: "Bana bu fırsatı verdiği için teknik direktöre teşekkür etmek istiyorum. Brezilya formasıyla ilk golümü atmak unutulmaz bir an."

    Haziran'a son geri sayım

    Brezilya, 13 Haziran’da Fas ile oynayacağı C Grubu’ndaki ilk maç öncesinde kritik bir döneme girerken, 26 kişilik nihai kadro 18 Mayıs’ta açıklanacak. Hazırlıklar, Panama ve Mısır ile oynanacak iki önemli hazırlık maçıyla sona erecek; bu maçlar, kadroya geri dönen as oyuncuların takıma entegrasyonu ve savunma geçişlerinin iyileştirilmesi açısından hayati önem taşıyor. Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı bir Dünya Kupası grubuyla karşı karşıya kalan Ancelotti, takımının turnuva boyunca ivmesini korumak için tutarlı bir ritim bulmasını sağlamalı.